台北國父紀念館站附近最近有間超夯的直火餐酒館「Ochre Grill & Bar 瑪黑餐酒 光復店」，是瑪黑餐飲在2024年推出的新品牌！這間位於大巨蛋商圈的餐酒館，不僅擁有巴黎風格的時髦氛圍，更主打以「炭與火」為主題的歐陸餐酒料理。特別的是，他們的餐酒搭配以「草、木、花、果」為主題設計，讓每一道料理都充滿層次感，非常吸引人！

(姐妹店▶️[台北美食] 瑪黑餐酒)

【Ochre Grill & Bar 瑪黑餐酒 光復店】

店內環境採用低調的米黃色調，左側是適合朋友聚會的四人座卡座區，右側則是以兩人桌為主的酒吧區，氣氛浪漫又有些小清新，非常適合約會或聚餐。

【Ochre 菜單】

主打歐陸直火餐酒料理，

從開胃菜、主食、肉類海鮮、甜點、調酒皆有，

午餐低消$800/人

晚餐低消$1000/人

✔️需另加10%服務費

▶️(Ochre 菜單)

▼午間套餐菜單$980+10%

▼以「草 木 花 果」為主題的調酒單

濃郁又有層次！調酒三杯只要優惠價$999，還有炭焙烏龍、刺蔥等選項，非常值得一試！

【炭焙烏龍】琴酒/綠豆蔻/桂花

【刺蔥】伏特加/葡萄/肉豆蔻/薑

手工裸麥麵包搭配黑啤酒奶油與蕎麥製作而成，入口後奶油的香氣超迷人！

費塔起司松子西瓜沙拉以西瓜入菜的創意好特別，搭配費塔起司和松子，清爽又開胃！

炭燒法國生蠔酸爽的澄清番茄凍搭配紫蘇油，完美襯托出生蠔的鮮甜味，口感非常細膩！



【炭焙烏龍】琴酒/綠豆蔻/桂花

【刺蔥】伏特加/葡萄/肉豆蔻/薑

煙燻小牛胸腺，這道使用小牛身上最特別的部位，搭配煙燻酸奶醬與薑漬櫻桃，豐富的口感讓人一試成主顧！

奶油慕斯炭烤小卷這道炭烤小卷非常滑嫩，濃郁的紹興奶油慕斯再搭配文蛤與澎湖角瓜，絕對是必點！

海鮮控必吃炭烤大蝦干貝XO醬拌麵！XO醬細麵搭配炭烤大蝦、干貝、小卷等多種海鮮，海味十足且份量超足！

澳洲M4-5和牛菲力+399搭配豆漿馬鈴薯泥與松露醬汁，牛排炭火香十足，口感嫩到爆炸！

「肉桂調酒」結合了威士忌與香蕉，濃郁又有層次！

他們的甜點也很有創意，像是「檸檬軟冰糕」以白巧克力甘納許與糖漬冬瓜做點綴，清新中帶著微酸 。

▼招待的棒棒糖

這次用餐體驗中，我特別喜歡他們的煙燻小牛胸腺和炭烤小卷，料理方式非常細膩，應該會成為店裡的招牌菜！如果你也是炭火料理的愛好者，一定要來這裡試試！

FB：蛋寶趴趴go

IG：egg_papago

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