週末天氣超好，剛好約朋友去永康街走走，順便挑了【草原風蒙古火鍋】（永康店）來暖胃！這間火鍋店就在捷運東門站附近，主打傳統蒙古風味，不僅食材講究，湯底還是用多種中藥材和豬骨、老母雞熬製的，味道超濃郁又健康！重點是，這裡當日或當月壽星都有優惠活動，慶生還能免費吃肉盤、海鮮盤或酒水，真的超貼心。冷冷的天氣，就該來一頓熱情滿分的蒙古火鍋啦！

更有趣的是，店裡提供蒙古傳統服飾，你可以換上服裝拍照，瞬間變身成草原王子或公主，真的是拍照打卡的好地方！

(文末可領取壽星優惠券唷！)

【草原風蒙古火鍋 永康店】

一進店裡，整個環境讓人彷彿穿越到蒙古草原！木製裝潢、草原風壁畫，還有一堆蒙古元素點綴其中，氣氛超好！

座位有吧台區、4~6人座的桌子，還設有兩間8人包廂，適合家人朋友聚餐或慶生，感覺非常溫馨。

店裡提供蒙古傳統服飾，可以換上服裝拍照，瞬間變身成草原王子或公主！

提供個人海鮮、肉品、海陸鍋物套餐，以及2~4人的套餐組合，(套餐皆附五色蔬菜盤/附餐/甜品/飲品)亦可加價單點海鮮/肉品/火鍋料…等食材。

✔️尖峰時段用餐時間100分鐘

✔️需加收10％服務費

▶️ (草原風蒙古火鍋 菜單)

我們點了超豐盛的「湖畔組合雙人套餐」，一次吃到肉品、海鮮和多種配料，內容超齊全草原小肥牛、寶島自然豬、豪邁雪花羊、海鮮拼盤、招牌老油條、芋角鮮肉丸、手工豆腐紙、五色蔬菜盤、附餐、飲品、甜品。

這裡的湯底選擇很多，我們選了養生湯和香辣湯。養生湯以多種中藥材搭配豚骨、老母雞熬煮，喝起來清甜又回甘，涮肉、煮海鮮都能提升食材的鮮味，特別適合冬天喝來進補！

香辣湯這湯底的辣味很溫和，不會嗆口，反而能完美帶出肉品的香氣，涮牛羊肉吃起來超爽快！

孜然烤肉串(綜合)+＄200，烤肉串有牛肉、羊肉，二種可選，我們點了綜合口味，牛羊肉都很夠味，孜然香氣濃郁，搭配辣粉更是讓人一口接一口！

今天的主餐肉品有草原小肥牛、寶島自然豬、豪邁雪花羊。

草原小肥牛紅白相間的牛肉在香辣湯中涮煮後，肉質細膩滑嫩，吃起來超滿足！

寶島自然豬使用天然無毒飼養方式，涮煮後吸滿湯底精華，香嫩多汁！

豪邁雪花羊羊肉涮過養生湯後毫無腥羶味，口感柔嫩有彈性。

這一大盤鮮美的海鮮拼盤裡有寶島黑虎蝦、大鮮蝦、北海岸小管、布袋文蛤、鱸魚片、鯛魚片。

黑虎蝦與海鮮拼盤黑虎蝦超大隻，肉質緊實又彈牙！鱸魚片、鯛魚片軟嫩入味，小管與文蛤涮煮後鮮美無比，滿滿海味讓人停不下來！

五色蔬菜盤新鮮五色時蔬，一次滿足營養與色彩，解膩又飽足，是健康必點的選擇。

招牌老油條香辣湯汁浸透油條，每口都帶有微辣的香脆滋味。若再沾上一點白糖，甜鹹交織，層次超豐富！

推薦芋角鮮肉丸必點！這款創意貢丸包裹著綿密的芋頭，涮熟後口感Q彈，芋香與肉汁完美融合。

手工豆腐紙紙薄如蟬翼，涮入鍋底僅需3秒，吸滿湯汁後柔軟細膩，入口即化，是經典配料之一。

蔬果彩虹麵台灣嘉義名產「麥麵」與草原風聯名打造的手工彩虹麵，以天然蔬果汁與日本小麥粉製成，Q彈有嚼勁，煮熟後散發自然香氣。

新疆烤餅 +＄100店內人氣必吃！酥脆金黃的外皮內含滿滿香料與切碎肉末，濃郁的香氣與微辣口感，讓人一口接一口。

蒙古拳活動用餐期間挑戰店員，獲勝即送一盤火鍋料！

當日壽星可享16oz豪邁肉（牛、羊、豬）三選一！

當月壽星可選海鮮盤或酒水二選一，會員限定活動記得先領券！

▶️https://bit.ly/3O2F0qG

即可到店享受壽星禮遇！

紅棗銀耳湯滑順甘甜又滋補，讓整場美食之旅劃下圓滿句點。

健康蜂蜜醋飲、潤喉養生茶，清新解膩，再適合不過了！

草原風蒙古火鍋(永康店)不僅提供超豐盛的雙人套餐，還有各式特色蒙古風餐點！湯底香醇、肉品新鮮、海鮮鮮美，再加上新疆烤餅與壽星優惠，讓人從頭到尾都超滿足。下次來台北永康街，千萬別錯過這間美食聚餐好去處！

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