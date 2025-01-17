南門第一家廣東腸粉位於南門市場旁文化街上的早餐攤，不僅是當地人的美食最愛，還吸引了不少遊客特地來朝聖。這裡的腸粉是用純米現磨的米漿製作，每一份現點現做，口感滑嫩又有米香，特別推薦鮮蝦加鮮蚵的組合，真材實料超有誠意！

「南門第一家廣東腸粉」就位在南門市場對面的文化街上，這條街被稱為「早餐一條街」，周圍還有不少人氣小吃像是南門林記水煎包、南門飯糰和故鄉味麵糊蛋餅，早餐選擇非常多！開車可以停到文昌公園地下停車場或南門公園地下停車場，距離都不遠；騎機車的話，街邊停車格就能輕鬆搞定。吃完腸粉還能順便逛逛南門市場，買菜、散步一次滿足！

店家名稱：南門第一家廣東腸粉

所在地址：臺灣桃園市桃園區文化街30號

這家攤車從早上6:30開始營業，早上以上班族為主，中午則多是婆婆媽媽來買回家。即便排隊人潮不少，但老闆娘的手腳超俐落，記憶力也超驚人！有時候前面的客人一次點七八份，她還能快速完成，真的厲害。

如果不耐排隊，建議避開高峰時段，畢竟只有一個蒸箱，全靠老闆娘一人操作，多等幾分鐘也是值得的！

這裡的腸粉口味選擇豐富，還可以混搭配料，加料則依照份量加價。最基本的腸粉只要65元就有蛋和青菜，搭配不同配料價格稍微浮動，但都很划算。我最後選了鮮蝦+鮮蚵，完全沒失望！

最後我選擇了鮮蚵+鮮蝦，沒想到這裡的蝦仁超有誠意，不是小小的蝦米，而是完整的大尾蝦仁！每份腸粉裡大約有四隻蝦仁，口感Q彈鮮甜，搭配滑嫩腸粉吃，真的讓人一口接一口停不下來。

蚵仔的尺寸真的很大，每一份大概放了10顆左右，每一顆都超新鮮，不腥還帶著甜味。配上老闆娘特調的醬汁與香氣十足的油蔥，一口咬下來，滿嘴都是大海的鮮味！

這裡的腸粉使用純米漿現磨，絕對吃得到米的香氣。蒸好後的腸粉微微透光，滑嫩又帶Q感，灑上油蔥與淋醬後更是加分，簡單的味道卻有滿滿的幸福感！



「南門第一家廣東腸粉」不僅是一份早餐，更是一份誠意滿滿的手作美味。從純米漿製作的滑嫩腸粉，到鮮甜彈牙的蝦仁與肥美蚵仔，每一口都讓人感受到老闆娘對食材的用心。來桃園，想感受這條早餐街的氛圍，一定要來嘗試這碗滿滿心意的廣東腸粉！

店家/景點資訊

店家名稱：南門第一家廣東腸粉

所在地址：臺灣桃園市桃園區文化街30號

營業時間：6:30am-13:00pm

週一公休

店家電話：0981790335

備註資訊：

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