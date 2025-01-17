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桃園甜點控天堂！中壢Onon cake 可麗露進駐藝文特區，限定口味超搶手。

2025年菜外帶
2025-01-17 09:38:00 文字：靜兒貪吃遊玩愛分享
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靜兒貪吃遊玩愛分享

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說到「Onon cake 二溫菓子藝文店」，這家甜點店真的超值得推薦！從中壢發跡後，現在在藝文特區也能輕鬆買到他們超人氣的可麗露，再也不用為了好吃的甜點跑遠路啦！可麗露被稱為「天使之鈴」，光是焦脆的外殼和軟Q的內餡就足以圈粉無數。重點是，每日新鮮現烤，還有每週限定的創意口味，多達六種選擇，真的讓人難以抉擇。既然都來了，那就直接把六種口味都帶回家吧！小提醒，想一次買齊所有口味的話，建議先預訂哦！

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這家店隱身在藝文特區旁的同德十二街小巷弄內，真的有夠低調。不過要注意，巷子是死路而且不好停車，開車建議停附近的收費停車場再走過來。如果是騎機車，可以直接停店門口，方便又快速。

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一到店外，你就會被他們溫暖的木質日系風裝潢吸引住！雖然門口停滿機車和汽車，但還是能感受到整間店的高質感。門口還設有座位，雖然目前沒有內用，不知道未來會不會開放呢？

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店內空間設計 進到店裡會讓你誤以為走進了選物店，牆上掛滿了服飾、帽子和配件，超有時尚感！還有可愛的小推車籃，拍照打卡真的很加分。

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這裡是純外帶模式，不過空間相當寬敞，每一區都有不同的小巧思設計，整體氛圍非常棒。

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櫃台就在進門左手邊，想吃什麼甜點直接到櫃台點餐，選擇超方便！

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甜點介紹 當天的可麗露口味有六種，價格大約在65到75元之間。我到的時候剛好比較早，幸運地買到所有口味！但朋友晚到了一點，幾個口味就已經賣光了。所以再次提醒，想吃齊全的話記得預訂！

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除了可麗露，這裡還有巴斯克蛋糕和常溫甜點可選，巴斯克蛋糕口味有原味、巧克力和抹茶，也都很受歡迎！

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可麗露的手提袋是用高質感的不織布製成，可重複使用，非常適合送禮或當伴手禮。六入綜合口味是420元，平均一顆70元，價格對比咖啡廳來說不算貴。

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這次嘗試了原味、檸檬、巧克力、焦糖杏仁、蔓越莓和日式焙茶，每種口味都各有特色。拿到後建議三小時內吃完，如果吃不完也可以冷凍保存，退冰後風味依然超棒！桃園甜點控天堂！中壢Onon cake 可麗露進駐藝文特區，限定口味超搶手。 桃園甜點控天堂！中壢Onon cake 可麗露進駐藝文特區，限定口味超搶手。

原味可麗露：內餡濕潤帶有蜂巢狀結構，香草與蘭姆酒的香氣濃郁，每一口都酥脆焦香，完全不甜膩。
做過可麗露的人應該都知道，這道甜點有多難做！尤其是火候的掌握，我試過無數次麵糊，最後還是決定直接買，畢竟做得不好真的會讓人失望。不過，這間Onon cake 二溫菓子的可麗露真的是超級好吃，超推！

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它的可麗露內餡呈現蜂巢狀，口感真的是完美到不行。外殼非常酥脆，焦香甜味十足，咬下去那瞬間，蘭姆酒與香草的香氣在嘴裡散開，還帶有一點濕潤感，整體口感恰到好處，根本不會過於甜膩，超級推薦給喜歡可麗露的朋友！

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檸檬口味內餡包著酸甜的檸檬凝乳，上面還放了糖漬檸檬片，清爽又解膩。

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焦糖杏仁完美的焦糖風味搭配杏仁點綴，甜中帶微苦，層次感滿分。

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蔓越莓酸甜的蔓越莓果乾與濃郁的可麗露完美結合，少女心炸裂！

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日式焙茶內餡是濃郁的焙茶醬，茶韻十足，適合喜歡茶類甜點的朋友。

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巧克力口味以苦甜巧克力內餡降低了甜度，焦脆外皮帶來更多香氣，是大人味的首選。

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其中我最愛原味外，就是檸檬和蔓越莓口味，酸甜的滋味讓人回味無窮，下次一定要嘗試抹茶口味！

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 「Onon cake 二溫菓子」真的是甜點控的天堂！不僅可麗露讓人驚艷，整體環境和服務也都很棒。不管是當下午茶點心，還是買來當伴手禮，都超適合。來藝文特區逛街時，記得來這裡帶一盒可麗露回家，保證不會後悔！

店家/景點資訊

交通資訊桃園甜點控天堂！中壢Onon cake 可麗露進駐藝文特區，限定口味超搶手。

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