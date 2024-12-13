狗狗品種和年齡，供心得參考：Spock—傑克羅素/5個月、Chris—比熊/14歲

購買連結：https://s.shopee.tw/tuRXNtqM

寵物要補充的第一個保健品就是益生菌，尤其是幼犬消化道還沒有完全發育完成，很多食物都還比較難消化，如果飲食和環境有改變也非常容易拉肚子。Spock 3個月回家，原本看到無糖優格條只是想當點心給他吃，但觀察到他只要一天有吃一條陪心寵糧 Oh!Hi!YO無糖優格條就會大出漂亮成形也不會太硬的便便，不再拉肚子。

Oh!Hi!YO無糖優格條添加耐胃酸、耐熱又穩定性好的專利芽孢乳酸菌和益生元葡苣纖維。益生元可以大致理解為益生菌的食物，能保持益生菌活性。而且一條不到20元，比一般寵物益生菌一天50元左右的價格便宜超多。重點是有效，適口性好還有4種口味可以變換著吃，絕對是腸胃敏感的寵物保健食品推薦。

（小提醒：雪莉先前有在其他寵物選品的蝦皮賣場下單陪心寵糧無糖優格條添，便宜一點點，但倒出來質地稀稀水水的，跟官方商城買的根本不是同一個東西。建議大家還是認準品牌官方店家下單。）

購買連結：https://s.shopee.tw/g9bEqfgUf

Chris 有遺傳性的水晶體退化，有帶他去看專門看眼科的獸醫，優視健專業級動物護眼抗氧化營養錠就是醫師給的狗狗眼睛保健食品推薦。

優視健添加了18種天然的護眼成分，包含抗氧化、神經保護以及幫助血液循環的營養成分，除了護眼常見的山桑子萃取、葉黃素、花青素、玉米黃素跟茄紅素，還有枸杞和牛磺酸，以及抗氧化與減少自由基產生的維生素C和E。另外，葉酸有助於紅血球的形成及核酸與核蛋白的形成，也幫助增進眼球的血液循環。是加強保養晶亮的寵物保健食品推薦，更是特別適合老狗狗。這款是膠囊型的，雪莉都把膠囊拆開用粉末拌飯，沒有異味，加水後能看到真材實料的葡萄籽原花青素變成紫色。

購買連結：https://s.shopee.tw/20eypNd7s5

鱷魚肉粉是很優質的蛋白質來源，富含必需氨基酸，是適合易敏體質狗狗的食物，高品質的低脂蛋白質幫助增強免疫力。川貝母不只是人類滋補養肺的中藥，也對狗狗的支氣管健康和犬舍咳很有幫助。 蛹蟲草萃取物也是潤肺及支撐免疫力的草藥。

Spock 回家以後發現有犬舍咳的問題，也傳染給有氣喘的Chris，除了謹遵醫囑吃藥和呼吸治療之餘，也開始每天用陪心寵糧的川貝鱷魚粉拌飯。狗狗恢復十分良好，而且病癒後，Chris 的咳嗽頻率大幅下降。以前有事沒事他就會咳個嗽，現在幾乎不咳了還會活力滿滿的吠叫，絕對是狗狗保健食品推薦的呼吸道支氣管保養首選。雪莉就是從這裡開始被陪心寵糧圈粉的！

購買連結：https://s.shopee.tw/9zhGMBRhBP

傑克羅素比較容易有皮膚問題，而且我們家Spock 脖子後被的毛似乎比較少，能看到一點粉紅色皮膚，當然要幫他防患於未然。雪莉比較了汪喵星球、陪心寵糧和毛孩時代的爆毛粉，汪喵星球的亮毛護膚鱉蛋粉除了在ptt、dcard等論壇上聲量更好，有更多的實際正面案例分享之外，也是三者當中唯一生物素、維生素E和omega-3皆具備的。搭配雪莉之前推薦過的舒敏保濕洗毛乳，毛髮真的很柔順漂亮，摸起來手感也非常好。

購買連結：https://s.shopee.tw/6V7OBq88qm

比較有活力喜歡跳躍的品種，例如獵犬類型、博美，或是時常會爬樓梯的狗狗，一定要從小保養關節。這款雖然名稱是加強版，但雪莉個人在諮詢和查資料後的結論是非常適合日常保養，平均一粒不到10元的價格跟多數關節寵物保健食品相比也十分親民。

Cosequin 加強版犬用關節保健咀嚼錠含有高劑量的鹽酸鹽葡萄糖胺和硫酸軟骨素鈉，是目前關節保健研究文獻最多的兩項有效成分。MSM則是關節保養重要的天然抗炎硫化物。另外還有玻尿酸，幫助關節的潤滑。鎂，幫助軟骨維持和酵素活性。是很充足的日常狗狗關節保健食品推薦，也是雪莉目前給 Spock 補充的選擇。雖然沒有增加適口性的成分，但聞起來有香味，Spock 會主動要吃，不過他什麼都吃... 如果家裡狗狗會挑食建議沾一點起司條膏，是我們家的餵藥神器。

購買連結：https://s.shopee.tw/20eypesG2A

汪貝健當中含有16種維生素和14種礦物質，幫毛孩一次補齊必要的微量元素。主要選擇汪貝健的重點是汪咪博士的汪貝健使用天然全食物型態的配方來打造其中的寵物狗綜合維他命。不論是人還是狗的維他命，市面上很多都是合成而非天然的，尤其是狗狗飼料需要達到法規要求的一定維生素和礦物質標準，通常都是以合成維生素來達標。但是合成的維生素長期食用，可能毛孩無法正常排出，反而會造成身體的負擔。而且合成維生素的生物利用率也遠遠低於天然的維生素，所以這也是雪莉在狗狗保健食品推薦時很重要的一項篩選重點。

完整心得：寵物狗綜合維他命—狗狗保健食品推薦：汪咪博士評價 汪貝健

（歸毛家族產品全面更換包裝，所以商店照片與部落格不同，內容物沒有改變。）

購買連結：https://tinyurl.com/29bpb6b3

歸毛家族是雪莉的超級愛牌，是被他們家的寵物肌膚救星圈粉的，歸毛家族好腸寶益生菌使用專利芽孢乳酸菌 MTCC5856和綜合乳酸菌。MTCC5856即使暴露於酸性的極熱或極冷環境中，還能維持約 95%的生存力，可以在消化過程中存活下來，順利到達腸道。添加益生元異麥芽寡糖，有助於餵養益生菌，且抵達目的地後可以產生更多好菌。另外還添加了保護毛皮的β-聚葡萄糖和沙棘黃。真的是腸胃保養的狗狗保健食品推薦。Chris 吃了以後食慾變好也不容易肚子脹，便便時間也變得比較正常。唯一小缺點就是一條平均50元左右，除非一次大量購買想多件優惠，所以 Spock 還是選擇陪心寵糧的Oh!Hi!YO無糖優格條。

完整心得：狗狗益生菌推薦—歸毛家族好腸寶評價

購買連結：https://s.shopee.tw/6pkEamXiUr

口腔跟腸胃一樣，也需要有平衡的菌種維持牙齦健康並改善口臭。陪心寵糧的專利益生菌牙齦保健粉添加為口腔和牙齦健康研發的專利STS-1益生菌，每克100億株的高含量加倍有效。專利的天然物質凍晶包埋微粒結構讓更多活菌可以抵達口腔和腸胃。另外添加提升免疫的薏仁和幫助維持口腔衛生的蜂膠萃取物。家裡的傑克羅素幼犬即便天天刷牙，開始換牙以後還是臭，也容易刷牙出血。除了幫他換超級軟刷毛的日本進口牙刷減少出血，開始吃陪心寵糧專利益生菌牙齦保健粉後也減少了口腔異味，不會每次他想親親都覺得嘴臭臭，避之唯恐不及。而且雪莉是口腔牙齦保養的狗狗保健食品推薦首選！

購買連結：https://s.shopee.tw/7fJLaUDNnI​​​​​​​

狗狗最讓人擔心的就是視力問題，一旦視力開始退化，毛孩活力和心情都會明顯下降。讓毛孩盡早開始保養更能延遲退化，也預防狗狗眼睛老化。汪樂活晶透汪汪護眼保健粉添加來自山桑子的高含量花青素、蝦紅素、葉黃素和DHA與EPA兩種omega-3脂肪酸，以及抗氧化的維生素E，而且雞肉風味粉末適口性很好。先前給狗狗補充的時候能很明顯觀察到眼屎變少，絕對是日常護眼寵物保健食品推薦。

不過因為含有蝦紅素，碰到水之後變成橘紅色的，拌飯餵食以後嘴邊的毛都會染色，清潔上比較不方便，所以即便家裡的幼犬，雪莉還是選擇前面推薦的優視健專業級動物護眼抗氧化營養錠。

完整心得：狗狗護眼保健食品推薦—狗狗葉黃素：汪樂活晶透汪汪護眼保健粉

購買連結：https://s.shopee.tw/3q6d1XPYIq

這款是雪莉多方比較以後找到唯一一款所有重要關節保健成分都有的加強版關節保養狗狗保健食品推薦。

除了最重要的葡萄糖胺和軟骨素，汪喵星球 UCII 關節保養粉 MSM 加強配方還添加了非變形膠原蛋白UC-II，對關節的柔軟度和彈性有很大的幫助。並且使用高劑量且更高純度的OptiMSM。鮭魚鼻軟骨萃取和維生素C則分別能加強支撐關節健康和促進膠原蛋白。高劑量的玻尿酸加倍幫助關節潤滑。

不過身為骨科醫師的雪莉爸以及獸醫師一致認同這款比較適合更需要保養或是已經有一些關節問題的老狗狗，一般日常保養殺雞用牛刀，價格也偏高。可以依照自家狗狗的狀況做選擇，是強力關節保養的寵物保健食品推薦。另外，汪喵星球也有UCII 關節保養粉一般版，不添加MSM，也是日常狗狗關節保健推薦。但經過價格和狗狗年齡的考量，雪莉目前是給 Spock 吃前面提到的Cosequin。

--

原文：寵物保健食品品牌—Top 10 寵物狗狗保健食品推薦

一手文章都在 CHERIE ARIA 艾雪莉：https://cherieariah.wixsite.com/cheriearia/blog/categories/pet

喜歡記得在 Instagram 追蹤我：

Cherie Aria🧜🏻‍♀️ 艾雪莉

狗狗：https://www.instagram.com/doggie__diaries/

生活、運動：https://www.instagram.com/cheriearia/