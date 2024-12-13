這是一篇輕熟女美髮記，這是餅乾給人燙過頭髮過後所做的美髮保養，

因為餅乾有燙捲髮過後，自然會更注意美髮的保養方式和辦法，

對於髮質和造型會有更多的想法，也會更細心的照顧自己的頭髮，

好險之前美髮師已經幫我把頭髮髮尾的部分給剪掉了，

那時候髮尾頭髮全都死掉了，髮質很差每次梳頭髮都會打結，所以不是很愛照顧自己頭髮，

後來美髮師幫我剪掉之後，髮質真的好很多，

就會開始幫自己做好頭髮的照顧，這是小三美日賣的兩款我最近比較常在使用的美髮品，

個人覺得還不錯，算是大品牌舒妃的美髮產品，

也是新推出的產品，個人覺得使用起來很方便，所以就分享給愛髮一族們，

如果你跟我一樣喜歡保養頭髮，讓自己的髮質看起來更好，這兩罐我真的要好好分享給您知道!













今天要分享就是舒妃出的這兩罐新的

我先分享洗髮的部分，在來分享護髮的部分，這樣先後順序比較有秩序且比較容易看的懂，

這是新出的會起泡的頭髮根部保養護髮品，

餅乾燙完頭髮後，基本是很容易亂掉的，髮質看起來很凌亂也很容易掉落，

這罐外包裝是白色的，正面都是英文的，ˊ紙盒正上方印有立體的LOGO!

說明在背面有中文的說明，可以在使用之前看清楚，整個包裝相當的乾凈，具有時尚簡約感受，

而且拿出來之後發現它是一罐，純白色的外包裝跟罐子的包裝很像，

還散發出淡淡的薑的香氣，蓋子是透明的尖頭狀，圓錐形的形狀，旋轉打開就可以擠壓來使用，

使用上是很方便的，設計簡單乾淨大方，我還蠻喜歡舒妃新品給我的感覺，

跟以往產品的外觀設計很不相同，有點韓系美髮品的視覺感，