這是一篇輕熟女美髮記，這是餅乾給人燙過頭髮過後所做的美髮保養，
因為餅乾有燙捲髮過後，自然會更注意美髮的保養方式和辦法，
對於髮質和造型會有更多的想法，也會更細心的照顧自己的頭髮，
好險之前美髮師已經幫我把頭髮髮尾的部分給剪掉了，
那時候髮尾頭髮全都死掉了，髮質很差每次梳頭髮都會打結，所以不是很愛照顧自己頭髮，
後來美髮師幫我剪掉之後，髮質真的好很多，
就會開始幫自己做好頭髮的照顧，這是小三美日賣的兩款我最近比較常在使用的美髮品，
個人覺得還不錯，算是大品牌舒妃的美髮產品，
也是新推出的產品，個人覺得使用起來很方便，所以就分享給愛髮一族們，
如果你跟我一樣喜歡保養頭髮，讓自己的髮質看起來更好，這兩罐我真的要好好分享給您知道!
今天要分享就是舒妃出的這兩罐新的
我先分享洗髮的部分，在來分享護髮的部分，這樣先後順序比較有秩序且比較容易看的懂，
這是新出的會起泡的頭髮根部保養護髮品，
餅乾燙完頭髮後，基本是很容易亂掉的，髮質看起來很凌亂也很容易掉落，
這罐外包裝是白色的，正面都是英文的，ˊ紙盒正上方印有立體的LOGO!
說明在背面有中文的說明，可以在使用之前看清楚，整個包裝相當的乾凈，具有時尚簡約感受，
而且拿出來之後發現它是一罐，純白色的外包裝跟罐子的包裝很像，
還散發出淡淡的薑的香氣，蓋子是透明的尖頭狀，圓錐形的形狀，旋轉打開就可以擠壓來使用，
使用上是很方便的，設計簡單乾淨大方，我還蠻喜歡舒妃新品給我的感覺，
跟以往產品的外觀設計很不相同，有點韓系美髮品的視覺感，
這一罐的容量約120ML，容量大小適合，不算多也不算少，因為要用在頭髮頂部的髮根處，
不是用在整顆頭上，所以應該可以用個月三個月左右，
養髮從淨化頭皮開始 ，暢通毛孔，提升頭皮防禦力 ，
無添加人工香精、人工色素頭皮清潔，
個人覺得這罐CP值蠻高的，價錢算是便宜，百元的好用美髮品，
使用方式是洗髮前乾髮時，將薑萃頭皮淨化去角質尖頭出口處沿著頭皮，
呈放射狀均勻塗抹於頭皮，再以指腹按摩按摩數分鐘後按摩數分鐘後，最後以溫水洗淨即可。
所有頭皮性質適用，特別推薦油性頭皮及頭髮纖細脆弱者使用，
台灣製造的髮品，舒妃都是台灣製造的，所以我用起來相當的安心，
我先在頭髮髮根處擠一些出來，擠出來可看到它質地凝膠帶點水狀，有點黏稠的水狀，
香氣是草的味道，有點森林感的香味，原本以為是很女性化的香味，
沒想到香味這麼的中性啊! 味道不難聞，稍微帶點薄荷的香氣，
它含洋甘菊及大蒜，和迷迭香，對，就是它含有迷迭香的香氣，難以形容的味道，
聞久了也不會膩的氣味，還蠻好聞的，接著它就會開始起泡，
從剛剛透明無色變成白色的泡沫狀，會有起泡的聲音，
起泡過後就可以在髮根的地方加強抓一抓，讓髮根部份都能沾染到泡沫，
接著頭上都是泡沫，這時候停留一兩分鐘，讓泡沫可以帶走髮根的油膩感，
接著用清水沖洗乾淨，之後髮根的部份就可以算是真的清潔乾淨了，
有時候頭皮傳來油膩的味道，其實跟髮根部份有沒有清洗乾淨真的很有關係!
此外這系列有屬於它的洗髮露，我就不另外多介紹，不過這款真的還算是蠻好用的，
有松樹等各種森林系的香味，很適合天生油頭皮或是男生使用也蠻OK的!
像我天生頭皮比較容易油膩，就是髮根有油擋著的概念，這樣清洗過後，
我在上洗髮精清洗頭髮，隔天還是一樣保持得很乾淨且不油膩觸感，
本人撐了三天不洗頭，還蠻厲害的一罐自然匯InNature 薑萃頭皮淨化去角質!
使用過後頭髮感覺很舒暢清爽的感覺，
所有頭皮膚質適用，特別推薦油性頭皮及頭髮纖細脆弱者，
通開百萬毛孔角質，養髮從淨化頭皮開始！提升頭皮防禦力讓毛髮找回豐盈感！
接著分享就是護髮的部份，好的髮質跟護髮有非常大的關係，
這款護髮霜不需要沖洗，使用上非常的方便，
很適合現在很愛保養捲髮的我使用它!
這個沒有外包裝的設計，拿到時是一罐像是面霜設計的簡單輕盈的塑膠包裝，
上面的字還有蓋子都是神秘的紫色，這罐不貴CP值很高，
而且這感覺可以用很久，上面有寫產地還有使用方法等詳細的說明，
在使用前先閱讀清楚在使用也不遲，都是紫色配白色的設計，這款比較有舒妃的味道，
這瓶容量是80ml，其實這個容量用起來已經算很夠用，我頭髮不多，加上頭髮不長，
所以對我來說這個長度的頭髮使用這樣的容量是剛剛好的，
用量非常的省，只要用一點頭髮就有感覺了，
嚴選獨家優油美露優質護髮成分，
可以使用在因染燙或長期曝曬受損的毛鱗，
激活髮絲柔亮光澤，適合染燙受損、乾燥分岔、易斷裂的髮質，
讓頭髮比較不容易分岔、斷裂、枯黃，提供滋養、保濕及護色等，
這罐還有護色，如果你有染髮也很適合使用它，
成分含有摩洛哥堅果油及印加星星果和金盞花精萃等等，好幾種成份，
且更棒的是它的香味令我難忘，一打開罐子上面是一層保護的白色拉拔設計，
打開來之後就有濃郁的香味，應該也算是清爽的香味，專櫃級的味道，
香甜飽滿的花園香氣，接續輕盈的果香最後以柔軟的麝香收尾，充滿了幸福的香味，
這款美露激霜其實擁有香水的層次味道，與我之前用的髮霜很不相同，
它有分前中後味的香調，它的香調叫做雅頓清新花香調~
前段是比較花香調的，後段是比較偏向松露木質香調，
可是我個人覺得它的花香調比較重，我也偏愛它的花香調，濃郁的花香，讓我聞著的著迷了~
紫色蓋子旋轉打開之後，蓋子拉起來可以看到它是粉紅色的半凝膠的質感，
濃稠度剛剛好，使用時避開髮根與頭皮，取適量的塗抹在耳下之乾髮或濕髮上，
這款髮霜可以乾濕髮都能使用上，我個人偏好它乾髮可以使用，這樣比較方便，
沾取後用手或是梳子整理秀髮，可以看到頭髮的髮質變的比較順的視覺感，
我好喜歡它的香味，有種會聞了入迷的味道，好迷人，非常適合喜歡香味的美女所使用的髮霜，
這味道你一定會喜歡，有種香水的花香味道，而且香味很持久，我頭髮髮質看起來變的很柔軟滑順的感覺~
仔細看可以看得更出來它有無使用的差異性~ 頭髮看起來還會反光咧!
使用這款【SOFEI舒妃】激活霜重磅回歸 優油美露激霜之後，我的頭髮在保持著很柔順的狀態可以好一陣子，
很喜歡真的，而且使用後隔天還可以感覺到它的香味和順順的好梳感還蠻持久的，持久度以及用量省的優點，
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而且使用後頭髮摸起來一點也不會有油膩感，不會像我之前用過的護髮梳太油膩，
反而是滿滿的清爽感以及香味，繚繞在我頭髮上，讓我難忘的味道，
讓人使用過一次就會愛上的護髮霜，這味道真的太讓我喜愛了，
自從用過它之後，我後來都使用這罐來保養我的頭髮，
可以看我使用過這罐之後的頭髮狀態就知道了!!
使用完這兩罐之後，個人覺得~
舒妃真的是CP值很高的好用美髮品牌，個人之前也有用過他們家的洗髮品，
也是留下不錯的印象，這罐新品【SOFEI舒妃】激活霜重磅回歸 優油美露激霜我個人非常愛用，
因為使用起來很方便，輕輕沾取一下就可以讓我的髮質受到滋養，髮質修護救星~
而且蠻大一罐的，用一點點就可以沾取一大片在我頭髮上，算是很划算的，香氣更讓我喜歡，
整個又大又好用，沒有太大的缺點，我使用過兩種髮品過後，頭髮變的很滑溜且髮質看起來變的很好!
香味的部份真的很香很迷人，香水調的髮霜，使用方不須沖洗等，在小三美日就能購得它了!!
很推薦這新款的【SOFEI舒妃】激活霜重磅回歸 優油美露激霜!!