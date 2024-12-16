每天忙著工作的我想準備年夜飯卻又沒時間，想找只要動動手指訂購年菜就會直接送到家的冷凍年菜，就能避免採買及處理食材的麻煩。之前買過眾多藝人、團媽、百萬網紅都推薦的鮮綠生活年菜組，家人吃過後都讚不絕口，滑手機時看到：鮮綠生活有推出適合大家庭的滿漢全席復刻年菜9件組，及五寶小家庭超值年菜5件組，價錢不貴又方便的鮮綠生活2025宅配年菜符合我選擇年菜的原則：不麻煩、不出錯還要有儀式感，大、小組年菜又都有早鳥價、訂購很優惠！而鮮綠生活這些冷凍年菜不只適合過年吃、平日也能幫自己加菜輕鬆享用，所以就先點來幫自己跟家人打打牙祭。

鮮綠生活可是大有來頭，擁有30年以上水產品採購經驗，還與星級主廚合作打造高品質調理包。他們很堅持「我們都不喜歡了，客人要用什麼理由去喜歡呢？」所以每一款商品都經過試吃團層層把關，保證送到手裡的都是滿分美味，推出的年菜當然也很澎派超值！不管是人口少的小家庭，還是熱鬧的大家庭，鮮綠生活的年菜都能完美升級年節氛圍。

適合小家庭的小組年菜組：

私房沙茶砂鍋鱸魚X1包

獨門醬燒鮑魚 (10顆)X1包

皇鼎佛跳墻 X1包

冰梅紹興醉蝦(10尾/盒)X1包

古早味麻油松阪豬米糕 X1包

五寶小家庭超值年菜5件組 (約5人份)現貨：https://www.36life.tw/product/detail/2045916

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訂購鮮綠生活年菜超方便！不需要親自跑市場採買，訂購後會直接透過全家冷凍或黑貓宅急便冷凍配送到家，全程低溫控管、食材新鮮零負擔。收到後，只需放進冷凍庫保存，等到想吃的前一天，提前拿到冰箱冷藏室稍微退冰，隔天輕鬆加熱就能上桌。

這樣的流程，對於忙碌的上班族或注重生活效率的家庭來說，真的是既省時又省心，能輕鬆享受到餐廳等級的年菜饗宴！

冰梅紹興醉蝦。

冰梅紹興醉蝦真的是年菜中的懶人福音！解凍後完全不用加熱，直接上桌就能享用，超級方便。無論是年夜飯、聚餐，還是平日的飯點時間，這道菜都能瞬間提升餐桌的高級感！

年節時很多台灣人愛吃蝦，煮熟後的紅色蝦子很討喜，像日本人就覺得蝦子有長鬚、煮熟後彎曲的模樣很像老人，過年吃蝦不只能跟蝦子一樣活跳跳、有活力，也有祈願長壽的含意。

鮮綠生活的冰梅紹興醉蝦很大隻耶！他們可是拿嚴選的特大2號蝦製作而成，每一隻蝦都超飽滿，鮮紅色澤閃閃發亮，看起來特別有派頭！整盤搭配紅棗、枸杞點綴，不僅增添了視覺層次，還帶著濃濃的年節氛圍。

一打開包裝，就能聞到紹興酒的馥郁酒香，原來這料理用了80%的紹興酒入菜，完全不惜重本！

入口時蝦肉Q彈鮮嫩，充滿海味的鮮甜感，酒香與梅子的酸甜完美融合，尾韻還帶著紅棗枸杞的微微甘甜，每一隻蝦都浸透了紹興酒的香氣，帶著淡淡的冰梅酸甜，入口瞬間能感受到蝦肉的Q彈鮮甜，酒香與梅味在嘴裡交織，層次豐富又不膩口。這道菜不僅是年夜飯上的高級擔當，也是一道能瞬間點亮餐桌的美味！

獨門醬燒鮑魚。

鮑魚被稱為海中之寶、也象徵富貴吉祥，是高級年菜的代表。很多台灣人過年愛吃鮑魚，年夜飯上有一道鮑魚，不僅是味蕾的享受，更是對新年的美好期盼！

鮑魚的圓潤外形也代表團圓，這些都經過專業處理，去殼清除內臟，只留下最精華的鮑魚肉，可以吃得很優雅盡興。

像獨門醬燒鮑魚，一盤有10頭，每顆都大得驚人，厚實飽滿。只需隔水加熱，就能端上桌，既簡單又方便，連外出露營時想吃也能輕鬆搞定！

獨門醬燒鮑魚外型圓潤光亮，擺盤時搭配濃郁醬汁鋪底，看起來就像高級餐廳裡的招牌菜，一大盤鮮Q軟嫩的鮑魚讓餐桌瞬間變得更奢華。

家中有了這道菜，年節餐桌的氣勢瞬間升級，不僅能滿足味覺，還能感受到滿滿的儀式感！

大顆鮑魚浸滿慢火熬製的醬汁，醬汁滲透到鮑魚肉裡，每一口咬下去都鮮嫩多汁，醬香濃郁又帶點微甜，搭配鮑魚特有的Q彈口感，咀嚼時層層味道在舌尖散開，讓人彷彿身處高檔餐廳。

古早味麻油松阪豬米糕。--

這款主廚復刻的古早味麻油松阪豬米糕，根本像是打開50年代經典美味的時光膠囊！每一口都吃得到那種小時候家族聚餐才有的幸福滋味，真的有種吃傳一甲子的溫暖感！

米糕是台灣人心中的基業象徵，豬肉更是年菜的主角之一，這道菜有家宅平安的寓意。麻油香氣和松阪豬的搭配，滿口濃郁幸福感，也彷彿預示著新的一年事業與生活都會步步高升。

這道古早味麻油松阪豬米糕看得見用心，為了讓整個料理的口感達到最佳效果，主廚特別將米糕和醬料分開包裝。米糕蒸好後，把充滿麻油香氣的松阪豬醬料均勻地淋在熱騰騰的米糕上，那香氣瞬間飄散整個房間，真的超療癒！

醬料包裡的松阪豬脆彈鮮甜，麻油濃郁卻不膩，加上杏鮑菇吸滿了醬汁，香氣層層堆疊。這樣的搭配，完全保留了每一個食材的獨特風味，吃一口就是古早味的精髓！

脆彈的松阪豬口感越咬越香，搭配吸滿麻油香氣的杏鮑菇，濃郁卻完全不油膩。米糕粒粒分明又軟Q，層次超豐富！麻油香與豬肉鮮甜完美融合，每一口都讓人彷彿回到爺爺奶奶家的餐桌上，過年吃這道，氣氛和味覺都能被滿足。

手路師私房沙茶砂鍋鱸魚。

台灣人過年最講究魚的象徵意義，因為魚代表年年有餘、家中財富和福氣綿延不斷。而鱸魚肉質細緻、細刺少、沒有腥味且有較其他肉品更容易被消化的豐富，搭配濃郁的沙茶鍋底，這道菜更顯豪華，是年夜飯不可缺的經典之選！

這道私房砂鍋沙茶鱸根本是為年節量身打造的必備硬菜！主廚可是下足功夫，從新鮮豬骨、雞骨慢火熬製的高湯開始，一口就能喝出濃郁又層次分明的鮮甜。主角金目鱸魚先酥炸過，外酥內嫩，搭配濃郁的沙茶鍋底，香氣直接把食慾拉到最高點！過年圍爐有這一鍋，氣氛直接升級，滿桌都是暖暖的幸福感。

一端上桌色澤金黃的魚塊、豐富的湯底，看起來就是一場視覺盛宴！喝上一口湯，溫暖從胃到心。夾起魚肉外脆內嫩、超鮮甜，還帶著沙茶的微微甘香，每一口都像是向家人傳遞滿滿的祝福！

這沙茶湯底的香氣簡直讓人上頭！那股濃郁又微微焦香的沙茶味，彷彿一進廚房就能把全家人叫到餐桌前。而金目鱸魚的加入更是點睛之筆，酥炸過後的魚塊吸飽了湯底的精華，肉質滑嫩細緻，還帶著一絲微酥的口感，好吃到讓人停不下筷子！

我個人很愛這道料理，平時若買來配白飯也不錯，把飯拌一拌讓湯汁滲進米飯中，能讓每一口都濃郁有層次。最好再加點白菜進湯裡煮，吸滿湯汁的白菜爽脆又香甜，整鍋就能瞬間升級為全家共享的完美一餐！

皇鼎佛跳牆。

我們家過年都一定要吃佛跳牆，佛跳牆內含豐富食材，象徵金玉滿堂、財源滾滾。如果你也想要一道道地、很有氣氛的年菜，那絕對不能錯過皇鼎佛跳牆！

皇鼎佛跳牆裡面有芋頭、筍乾、排骨酥、乾香菇、蒜仁、鳥蛋、栗子、乾珠貝和雞心紅棗，滿滿鮮料真的是超重本！所加的雞心紅棗是常被拿來燉補的食材，含有豐富的鐵質和維生素，有助於滋補養生。

加熱後的佛跳牆散發出濃郁的湯頭香氣，讓人不自覺地深吸一口氣，心情瞬間愉悅起來。融合了多種食材的香味濃烈卻不膩，滋養的香氣彷彿在訴說著過年的溫馨與團圓，讓人感到無比的溫暖與安心。

因為芋頭、蒜頭和鳥蛋有先炸過再慢慢熬煮，所以湯頭喝起來超濃稠又油潤。蒜仁和一些乾貨也讓湯的香氣香濃又獨特，讓人忍不住多喝幾口，裡面的芋頭和筍絲更是加分！

這道佛跳牆不僅讓人感受從小吃到大那種傳統宴會的好味道，還擁有極高的營養價值，紅棗肉細緻黏膩，吃起來更是柔潤甘甜，與其他食材完美融合，每一口都充滿了層次感，湯頭濃郁、排骨肉嫩滑，讓人從第一口開始就感覺到過年的濃濃年味。

適合大家族的年菜組大組，比5件組多了義式豬腱骨、黑蒜蟲草百菇土雞湯、酥肉白菜滷及金鑽蝦枝花丸4樣年菜。

滿漢全席復刻年菜9件組 (約10人份)現貨

私房沙茶砂鍋鱸魚 X1包

皇鼎佛跳墻 X1包

冰梅紹興醉蝦(10尾/盒)X1包

獨門醬燒鮑魚(10顆/包) X1包

古早味麻油松阪豬米糕 X1包

義式豬腱骨X1包

黑蒜蟲草百菇土雞湯 淨重2500g X1包

酥肉白菜滷X1包

金鑽蝦枝花丸 (300公克+10%/包約7-8顆) X1包

https://www.36life.tw/product/detail/2045738

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酥肉白菜滷。

白菜滷是經典的台式年菜，白菜跟百財的發音接近，也寓意財源滾滾。而酥肉的加入，讓這道菜增添一份熱鬧和豐富感，象徵全家和樂融融、家運興旺。

過年有這道 酥肉白菜滷，不只讓餐桌更熱鬧，也讓家人間的團圓氛圍更濃厚！金黃酥脆的肉塊和翠綠的白菜搭配，用料豐富、色香味齊全，一看就讓人食指大動。

秘製酥肉白菜滷的香味真的讓人欲罷不能！四溢的香氣光聞就很有層次且充滿鮮味。蝦米和筍絲的鮮味更是畫龍點睛，再加上黑胡椒、蒜粉、肉桂、甘草和五香粉的調味，整道菜香氣馥郁。最後勾芡的濃滑湯汁完美包裹每一口，既暖胃又下飯。

大白菜的鮮甜融入湯汁，搭配台灣在地的里肌肉細緻又有嚼勁，搭配紅蘿蔔、香菇、木耳和蛋酥等豐富配料，一口下去層次感超豐富。外酥內嫩的酥肉搭配上新鮮的蝦米、香菇和蛋酥，每一口都充滿層次感，白菜則吸飽了滷汁、軟嫩清爽，吃起來非常解膩。勾芡的湯汁濃郁、滋味十足，這道既有豐富的蛋白質又有纖維質，營養滿分！最適合過年和家人圍爐共享。

外脆內嫩的酥肉每一口都讓人超過癮，搭配新鮮的海鮮食材和香菇，滋味濃郁卻不油膩，滿嘴的鮮美與蛋香，讓人回味無窮。

這道料理平常也超適合當作下飯菜或者搭配麵條煮，做法簡單卻又充滿滿足感。

黑蒜蟲草百菇土雞湯。

雞跟「吉」諧音、又跟台語的「家」同音，加上雞冠與「官」諧音，都具有吉祥的寓意，象徵大吉大利、起家的雞湯在年夜飯中是不可或缺的料理，搭配黑蒜和蟲草料理更是送給家中長輩的貼心佳肴。

當這道黑蒜蟲草百菇土雞湯熱騰騰端上桌時彌漫的香氣，立刻讓人感到一股溫暖的撫慰。黑蒜的獨特香氣濃郁而醇厚、帶著些微的甜味，彷彿能瞬間讓人放鬆，心裡暖暖的。

過年有這一道黑蒜蟲草百菇土雞湯，整個氣氛超級溫馨！湯色清透又金黃，裡頭漂浮著滿滿的菇類和嫩滑的土雞肉，看起來就讓人有想喝一碗的衝動。擺盤雖然簡單，但每一口都讓人感覺到大自然的滋養。蟲草菇的鮮香和土雞肉的清甜交織在一起，湯面上飄散著蔥蒜和菇類的天然清香，都讓人忍不住想深呼吸，感覺整個身體都在被滋養。

這鍋湯的口感非常甘甜，黑蒜的醇厚香氣和蟲草菇的鮮美完美融合，再加上土雞的高湯，整體味道清爽又不膩。最重要的是，這湯不會有一般中藥的苦澀感，反而有微甘的口感，喝起來超舒服又滋補。豐富的蛋白質和胺基酸全都在一鍋湯裡，讓人在寒冷的天氣裡暖心又暖胃。

我覺得：平常如果不想煮太複雜的料理，這鍋湯也很適合搭配麵條煮，就能輕輕鬆鬆就能變身為一碗營養滿分的湯麵，簡單又美味！

義式豬腱骨。

感覺很穩重的豬腱骨是以義式的醬汁去做調味，更適合年輕人和長輩一起享用，這道也寓意一家人平安踏實，攜手度過每一天。

大塊豬腱骨擺盤超霸氣，橘紅色的滷汁亮澤誘人，搭配迷迭香和百里香料理後散發出淡淡的草本香氣，感人感覺很高級又很有派頭。

豬腱骨的肉質料理到超軟嫩，一入口就是濃郁的番茄香，略帶酸甜的滷汁很有層次感，也讓義式豬腱骨越吃越有味道。

更別說這豬腱骨有夠大隻，用手直接拿起來啃的那種豪邁感，真的太過癮了！

不管是大人還是小孩，圍著桌子一起拿豬腱骨啃肉，年味瞬間拉滿，幸福感直接爆棚！

金鑽蝦枝花丸。

這道金鑽蝦枝花丸不僅象徵吉祥的金銀財寶，圓形的丸子也寓意圓滿。炸物的香氣孩子們特別愛吃，也能讓年夜飯多了許多歡笑和幸福的滋味！

鮮綠生活的金鑽蝦枝堅持純手工製作，每天限量生產500顆，是市面上買不到的獨家商品，用料實在的丸子每顆都充滿了蝦仁和花枝，無論是過年還是平日享用，都是不可錯過的美味！獨家販售的蝦枝花丸也是網路熱銷的明星商品！

過年有金鑽蝦花枝丸這道年菜，無論是大人小孩都會愛不釋手！這道菜的擺盤就非常吸睛，圓滾滾的蝦花枝丸外炸得金黃酥脆，擺在桌上不僅顏值爆表，還立刻吸引大家的目光。

這道菜不僅口感豐富，還充滿了營養。蝦仁富含高品質蛋白質、花枝則低脂且富含礦物質。

像我們家今年有買氣炸鍋，設160度、氣炸個10分鐘，就能輕鬆享用香噴噴且外脆內嫩的丸子了！

塊頭很大的金鑽蝦枝花丸每顆都圓滾滾的，外表炸得金黃酥脆，咬開後裡面滿滿的花枝和鮮蝦，可以吃到滿滿海味。吃起來的口感外脆內嫩，海鮮的鮮甜和微微的鹹香交織，扎實Q彈的丸子真的很涮嘴耶！

吃得到整隻的蝦仁跟花枝塊，最棒的是，金鑽蝦枝花丸吃起來不會膩，很適合當解饞的零嘴，隨時隨地都可以來上一顆，無論是當下午茶、追劇小點心，還是看球賽時和朋友一起享用，都超合適！

忙了一整年，誰還想擠菜市場、排隊搶食材？訂鮮綠生活的年菜不用出門人擠人，線上訂購後就會冷凍直送到家。真空包裝鎖住新鮮，只要解凍後簡單的步驟就能瞬間變出多樣五星級年菜！輕鬆就把年菜升級，不用外出就能在家吃出高級和澎派，每一道年菜都讓人驚豔，吃得出用料實在也能讓家人感受到用心。

鮮綠生活的年菜組也能當作平時的正餐，簡單加熱後五星級美味就能上桌，解決了一天的疲憊又能吃得開心！這些冷凍年菜完全不只過年吃，平日隨便吃一餐也是超有滿足感，也能幫忙碌工作的自己增加小確幸！

過年就該簡單又隆重！鮮綠生活的五寶小家庭超值年菜5件組、滿漢全席復刻年菜9件組價格平實，不管大、小組一整套買下來都比外面省很多！簡單的幾個步驟就可以變出多樣年菜，不僅用料實在、口感一流，更有滿滿吉祥寓意，每道菜都能為年夜飯增添幸福氛圍。無論是忙碌的上班族、小家庭，還是喜歡在家招待親友的大戶人家，只需簡單加熱，餐桌就能輕鬆端上高級的美味佳餚！

現在有早鳥優惠，五寶小家庭超值年菜5件組早鳥預購結帳輸入「y150」可折抵150元，滿漢全席復刻年菜9件組用折扣碼「5y200」也能再省200元，有夠好康！在找2025評價冷凍年菜的朋友快到鮮綠生活下單，讓這一桌澎湃年菜，陪伴全家人一起迎接幸福滿滿的新年！

店家資料 :

鮮綠生活

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文章轉自 2025平價宅配冷凍年菜-鮮綠生活滿漢全席復刻年菜9件組，五寶小家庭超值年菜5件組，早鳥價優惠古早味台灣年菜 - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑