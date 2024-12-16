2025大墩陽光兒童冬夏令營 85折優惠碼pingu85 麥塊程式遊戲設計營 開啟孩子的創意思考空間

一到寒暑假就是媽咪們惡夢的開始，小孩在家開心放寒暑假，媽咪們整天在家黑著臉，難怪媽咪們期待的就是校門開!!想要擺脫小鬼在家作亂的糾纏，那就幫孩子報名冬夏令營吧!!大墩陽光是兒童冬夏令營的第一品牌，不僅教學有口碑、課程豐富又多元，北中南全台都有開課，是孩子們寒暑假學習的好去處唷~

🟡大墩陽光2025冬令營開跑囉~

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🟡這次主打課程

【過夜營-勇闖大墩王國三天兩夜】培養獨立精神＆團隊生活

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大墩陽光冬夏令營｜課程介紹

大墩陽光在冬夏令營相當有口碑，不僅資師優良且課程相當多元，每種課程都對於孩子有致命的吸引力，難怪一開始報名就受到熱烈回響～

大墩陽光在全台北中南都有開課，除了有小朋友最愛的生物冒險王營、獸醫營、烘培營、建築營、漫畫營之外，還有運動的籃球運動營、足球運動營、街舞營，更酷的是有未來科技的課程，包括無人機科技營、麥塊程式遊戲設計營、智能積木營，同時也有兩天一夜的過夜營!!多元的課程讓孩子們可以依自己的興趣做選擇~

上課地點：台北/新北/桃園/新竹/台中/彰化/台南/高雄

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大墩陽光冬夏令營｜行前通知

這是小企鵝及小海豚第一次參加冬令營，因為雙薪家庭的緣故，一到寒暑假就是丟安親班，加上沒有讓他們在陌生環境長達一週的時間過，總是會擔心會不會亂跑走丟、會不會遇到甚麼狀況找不到人協助，事後證明一切都是媽媽想太多，大墩陽光的老師們把學生都照顧得好好的!!

大墩陽光冬夏令營統一線上報名，報名成功都會發簡訊，開課前也會收到簡訊通知，並告知行前通知的注意事項，像是上課地點的交通、老師的聯絡電話、各營隊所需攜帶的物品等，都會清楚告知，也能看出大墩陽光的細心及用心~

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大墩陽光冬夏令營｜課前準備

小企鵝及小海豚這次選擇了在逢甲大學的麥塊程式遊戲設計營，小企鵝本來就有在學程式，加上也玩過麥塊，所以程式對他來說並不陌生，小海豚則是常在youtube上看阿神玩麥塊，對於麥塊也是極高的興趣，所以兩個一聽到可以去上麥塊都超開心~

因為行前通知有告知校門口地點及路線，所以很快地就可以找到目的地，原本還擔心停車問題，這點大墩陽光也幫家長考慮到了，都是比較好停車且方便接送的校門口~~

冬令營是9點開始上課，8點後才有老師在校門口，所以第一天等到8點半過後才帶他們到學校~老師已經在學校等待了!!第二天後早到的學生會先在校門口等待，到達的同學多一點時會再統一帶到教室內~

老師穿著有大墩陽光字樣的黃色背心，相當好認!!因應疫情，老師會先做手部消毒及量體溫，再放學生進校門~

第一天大家還很陌生，所以有指引路線的老師在引導~

大墩陽光冬夏令營｜上課內容

兩個超開心的準備上冬令營，媽媽還擔心的千叮嚀萬交代，哥哥要照顧好弟弟，弟弟要聽哥哥的話，要幹嘛要一起，在小孩的心中應該想說媽媽怎麼那麼囉嗦XD~~第一天還讓他們帶手機若有事情可以聯絡，後來老師說不要讓孩子帶手機帶學校，因為怕貴重物品遺失，若有需要聯絡的地方都可以找老師，小孩有狀況老師也會隨時告知~所以第二天後就不讓他們帶手機了~

第一天要報到，並且領相關資料~

報到後就近教室了~~本以為冬令營這樣的活動參加的人不會太多，結果一進教室看到學生的人數嚇到了!!只有一班麥塊營就40多位了，更不用說還有其他營啊!!可見大墩陽光的口碑真的很不錯，一開課大家都熱烈的報名~而且，上過課的小朋友真的會念念不忘啊!!才剛上完冬令營呢，小海豚就已經在想預約夏令營了~

進到教室老師安排座位，將桌牌寫上自己的名字，方便老師認人~

上課前可以先翻閱一下發的教材，第一次上冬令營，可以幫助小朋友進入狀況~

其實有經驗的家長將小孩送到校門口後就可以離開了，小企鵝及小海豚因為第一次上冬令營，所以到教室看一下狀況，教室內都有老師，走廊上也都會有巡邏老師，若是上課要上廁所會有老師陪同，下課出入口也都會有老師看著，所以真的不用擔心小朋友會亂跑!!

大墩陽光特別的地方是會表現良好會發大墩卡，小企鵝及小海豚平常就在迷寶可夢卡了，大墩卡有異曲同工之妙，黑板上有介紹大墩卡的使用方式，以及加分紀錄表，一來是讓孩子們有榮譽心，二來也是讓課程更加活潑有趣~小企鵝及小海豚回來滿滿的在講大墩卡，真的是打中孩子們的喜好~

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因為是上麥塊程式課，所以需要自行攜帶電腦，但是麥塊教學程式營隊這邊會提供，當然，上完課後帳號就會鎖起來了，有興趣的同學可以自行購買~

五天的冬令營中每天都有學習的進度排程，兩兄弟也說學到了很多，知道怎麼下指令解任務!!而程式設計的部分完成了就可以玩麥塊，同學們在同一個空間內彼此連線，彼此鬥智也很好玩

平常讀書也沒看到小海豚這麼專心，上麥塊程式竟然出現這麼專注的眼神，還說這五天上下來一點都不夠阿~

小企鵝及小海豚說班上有四個老師，一人負責一組，有不會的提出會一對一教學，有任何問題也可以跟老師反映，老師都會熱心的指導及幫助~中午時間是吃便當，一直說便當好好吃，說的好像平常企鵝麻平常都沒給他們吃好料!!

大墩陽光冬令營在16:30就會下課，大家統一會到校門口等待家長來接，若16:50沒接小孩，還未接走的小朋友會進到教室看卡通等家長，所以16:50之後就要到教室接小孩囉~~若超過17:30會加收課後照顧費，每20分鐘60元，畢竟老師也很辛苦要留下來陪伴小孩~

在16:30~16:50的放學期間，老師都會在校門口，家長開車前來甚至不用下車，只要告訴老師小孩的名字，老師就會協助進校門口帶小孩，這樣的服務真的好貼心~

家長來接送後，老師也會給學生一張陽光卡~這是小朋友最在意的事情啊!!每天都是想著要怎麼拿到大墩卡，回來還會叫媽媽要簽名、要打卡的~就是為了這好玩的大墩卡~

兩兄弟都有大墩卡，真的是走到哪裡玩到哪裡!!除了能對戰之外，也能交換卡片，卡片也可以留著下次參加營隊的時候繼續使用~~

而大墩陽光的老師也很關心小朋友的狀況，兩兄弟為了大墩卡玩到吵架，大隊長看到企鵝麻也會跟企鵝麻講到有這樣的狀況，對於學生的各種行為及狀況真的都有用心在注意~也讓企鵝麻更放心的將兩兄弟帶到冬令營上課~

17:30後還沒接走的小朋友就統一在一間教室內看卡通，等待家長來接~教室內會有兩位老師，一位老師直接站在教室門口，所以也不擔心小朋友會亂跑或沒人照顧~若有家長前來就會協助叫小朋友回家~

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大墩陽光冬夏令營｜課後心得

上課玩得太嗨，一上車後兩兄弟變這副模樣~冬令營才剛結束就在跟企鵝麻預約夏令營，可見有多麼喜歡大墩陽光所舉辦的課程，不論是甚麼課程，只要小朋友願意上課且有強大的興趣與意願，就能達到學習的效果，也難怪大墩陽光所舉辦的課程這麼受歡迎了~

從兩兄弟的表現看的出來大墩陽光的課程有多受小朋友所喜愛，上課的五天內不論在車上或是回到家，開口閉口都是營隊所發生的事情及上課內容，對於小太陽歌曲也是朗朗上口，加上大墩陽光的帶營隊方式非常能讓家長所放心，原本上課前擔心兩兄弟會亂跑或是有狀況的擔憂一掃而空，真的可以很放心的將小孩交給大墩陽光，而孩子們也能開心上課，真的非常適合孩子們寒暑假一同快樂學習唷!!

大墩陽光冬夏令營報名處

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