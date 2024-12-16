2025年新春，緣道觀音廟大開祈福法門與民衆結緣，除了行之有年的「吉祥如意平安福」擲筊求取活動，又加碼新增「觀音送福」聖財金擲筊求取活動，成功求到的民眾，可獲諸佛菩薩庇佑，開運錢母求取的場次時間，可至緣道觀音廟官方網站或FB查詢。

緣道觀音廟2025年新春祈福「平安福」及「觀音送福」大放送

「觀音送福」聖財金

緣道觀音廟2025年新春福氣大放送，首度新增「觀音送福」聖財金擲筊求取活動，於佛前擲出一個「聖筊」，即可獲得以「非常有用」紅包袋盛裝的「觀音送福」聖財金，當作開運錢母，保佑民衆財運亨通。「觀音送福」聖財金由一個五元及六個一元組成，應用易經八卦「一六共宗」原理，為祈求者帶來興旺的運勢。

「觀音送福」聖財金獨特「一六共宗」錢母，祝您旺運旺財一整年！

「觀音送福」聖財金特別請出坐落於緣道觀音廟內庭園的33尊觀音，暨大殿正前方的騎龍觀音，聯袂送福。每個「非常有用」紅包袋內，皆有一尊觀音送福，送給民眾開運錢母與一句佛法，讓民眾活用於生活中，吉星高照好運連連。

「觀音送福」聖財金擲筊求取活動，只要擲出一個「聖筊」，即可獲得。

民眾隨機求到哪一尊觀音送福，即是與那尊觀音有緣，可至該尊觀音佛像前上香表達感謝，祈求一年吉祥如意！把《聖財金》紅包袋放在枕頭下，更能增財運添福報。由於不限求取次數，自用或贈予親友皆宜。已有民眾摩拳擦掌，預備求好求滿，將34尊觀音都請回家！

快來看看是哪尊觀音與你有緣、送福來囉～

「吉祥如意平安福」

「吉祥如意平安福」為緣道觀音廟所獨家特有，由佛乘宗第三代宗師善單開光加持，正面鑄印了緣道觀音廟「鎮山石寶」上的「觀音力」三字，代表觀音菩薩的大慈悲力庇佑眾生。並聘請國寶級雕刻大師以手工敲打上萬針而成，因其造型典雅、別具創意，每年皆吸引大批民衆虔誠求取，更視為藝術品珍貴收藏。

「吉祥如意平安福」內藏有紫色「吉祥如意」宗師祈福墨寶。跨年限定金色款內裝有「宗師供佛香」，可獲諸佛庇佑加持。年度特別色款內裝有「菩提行道沙」，可保諸事順遂圓滿。緣道觀音廟於每年國曆跨年與農曆新春期間，限定限量開放求取，在大自在王佛的見證下，連續擲出三個「聖筊」的幸運兒，即可將福氣帶回家，得諸佛菩薩庇佑當年的財運、事業、健康、平安等萬事如意。

2025年的「吉祥如意平安福」，特別結合法界圖騰「非常有用」做設計，除了跨年限定金色款，另有年度特別色款橘、藍、綠共三色。四款顏色、外觀皆不同，但同樣具足諸佛不可思議力，蘊含平安興旺的祈福能量。「平安福」每年限量求取，十分稀有難得，能順利求得的民衆，必是福澤深厚的有緣人。

2025年「吉祥如意平安福」，結合法界圖騰「非常有用」、共四色四款設計。

緣道觀音廟 【 平安福•觀音送福-聖財金」祈求時間表⁣

▍2024歲末「平安福」、「聖財金」時間表

12/29(日) 聖財金

上午11:00～12:00 「聖財金」一筊定因緣

下午01:30～03:00 「聖財金」一筊定因緣

12/31(二) 平安福、聖財金

晚上9:30～11:30「平安福」三筊定因緣‧「聖財金」一筊定因緣

*****新曆年倒數活動，恭喜新年快樂^^

▍2025 新曆年「平安福」、「聖財金」時間表

1/1(三) 平安福、聖財金

上午11:00～12:00 「聖財金」一筊定因緣

下午01:30～03:00 「平安福」三筊定因緣‧「聖財金」一筊定因緣

1/5(日)、1/12(日)、1/19(日)、1/26(日) 平安福、聖財金

上午11:00～12:00 「聖財金」一筊定因緣

下午01:30～03:00 「平安福」三筊定因緣‧「聖財金」一筊定因緣

▍2025農曆年「平安福」、「聖財金」時間表

1/29(三)初一 ～ 2/2(日)初五 平安福、聖財金

上午11:00～12:00 「聖財金」一筊定因緣

下午01:30～03:00 「平安福」三筊定因緣‧「聖財金」一筊定因緣

緣道觀音廟

地址：新北市淡水區安子內3號

電話：+886-2-2626-9242

網址：https://www.yuandao.org.tw/

FB：https://www.facebook.com/yuandao.org

「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」聖像

地址：新北市淡水區頂田寮路1000號