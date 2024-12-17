2024鴨鴨公園地景藝術展自12月14日開展，一直持續至明年01月12日。

今年以花繪三重奏為主題，巧妙運用10萬盆繽紛花卉，打造出壯麗的花海景觀。

不僅如此每當夜幕降臨，還會呈現夢幻光雕秀，為訪客帶來白天與夜晚截然不同的視覺饗宴。

📸2024鴨鴨公園地景藝術展｜花繪三重奏

📆活動日期：2024/12/14~2025/01/12 每天08:30-22:00

📌活動地點： 241新北市三重區環河南路299號

💡點燈時間：每天17:30點燈

☑停車有料🚗🛵｜廁所🚾🚻。

本次展覽巧妙運用各種繽紛花卉，像是孔雀草｜一串紅｜火焰雞冠｜矮牽牛等十多種植物，在大地上精心描繪出充滿童趣的可愛鴨鴨圖案。

白天時刻花海色彩鮮明，展現出濃烈的視覺魅力~~

夜晚時刻化身為夢幻光雕的亮點，點亮浪漫氛圍。

每日傍晚5點半準時點燈，為遊客帶來截然不同的雙重美感體驗。

在這裡，你可以欣賞到蝴蝶｜蘆葦｜葉子等造型的燈飾，營造出充滿詩意的夜間氛圍。

此外，在堤防上可以俯瞰整體鴨子的圖案全貌，別有一番風情。

不過~~這裡只是一個小點，請自行斟酌遊玩~~

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📸2024耶誕節愛在淡水

📸2024光映淡水-無垠之光

📆活動日期：2024/12/14~2025/02/13

📌活動地點：淡水老街廣場｜淡水馬偕銅像三角公園

💡點燈時間：每晚17:00-23:00

☑停車有料🚗🛵｜廁所🚾🚻。