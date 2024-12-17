新莊中正路上燒烤店林立，包括老串角居酒屋新莊店、燒肉眾精緻炭火燒肉新莊中正店、Oh my! 原燒新莊中正店和禾舍日式炭烤等人氣餐廳。

今天，我們決定前往 Oh! Yaki 精緻燒肉吃到飽新莊店，嚐鮮~~

值得一提的是，12月份壽星還可享有專屬優惠，包括折扣及美食贈送，實在太划算了！

🍜​​Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-新莊店

📌地址： 242新北市新莊區中正路254號

⏰營業時間：

星期一~五 17:30–00:00

星期六~日 11:30–00:00

☑$599/人-超值饗宴｜$749/人-頂級饗宴｜$899/人-豪華海陸饗宴

☑服務項目：接受訂位｜只收現金｜限制2小時｜需加10%服務費

這裡的飲料選擇非常豐富，除了各式汽水，還有冰沙和冰淇淋可供享用。

調味醬的種類也相當多樣，讓人可以依照個人口味自由搭配，增添美味層次。

座位間距寬敞，並配有高效的油煙外排通風設備，確保用餐環境舒適宜人。

服務人員也會定時更換烤肉網，這一點十分貼心，讓人能夠更愉快地享受美食。

整體用餐空間光線明亮，即使在烤肉過程中，也不會出現煙霧瀰漫的情況。

當天我們預訂了上午11點半的座位，入座後~~服務人員詳細說明了用餐的價位與相關規定。

由於我們一行4人，選擇了每人749元的頂級饗宴。

另外每人只需加價77元，即可享用包含啤酒在內的無限暢飲微醺酒精飲品，但這項服務僅限同桌所有客人一同選擇。

店家採用 QR Code 點餐的方式，那我們就不客氣了！

首先來一輪生菜沙拉和各式肉類，搭配泡菜增添風味。

飲料部分就依個人喜好選擇，可以先來一杯汽水或果汁，輕鬆搭配享用。

當然，新鮮的海鮮也是絕對不能錯過！

這裡的鳳螺、鮮蝦、花枝和扇貝都非常彈牙美味，讓人一吃就愛上。

肉品部分，無論是豬肉、牛肉還是雞肉，品質都相當不錯，建議各種都點一輪來烤，慢慢品嚐其鮮嫩滋味。

店家特別招待12月壽星一份▼精選肉品，讓生日多添一份驚喜！

我們還點了微醺酒精飲品來搭配烤肉，有葡萄 HIGHBALL、青梅 HIGHBALL、可樂 HIGHBALL和可爾必思 HIGHBALL。

其中~~我個人特別喜歡可樂 HIGHBALL，口感清爽，非常適合搭配各種燒烤肉品。

🍺 酒後不開車，開車不喝酒！ 🚫飲酒過量，有害（礙）健康！

期間，我們吃了牛排、霜降豬、肥腸、鳳螺、秋刀魚和鮮蝦，每一道都讓人驚艷，口味相當不錯。

吃肉的同時，也可以點上一些包肉用的生菜，搭配著一起享用，清爽解膩。

這裡提供的啤酒是麒麟 Bar啤酒，口感清新，非常適合搭配烤肉。

整場用餐下來，真的是吃得超級飽！

值得注意的是，在用餐結束前的最後半小時，服務人員會特地來確認是否還需要加點！？

過了這段時間後便無法再點餐，因此建議提早規劃好想吃的菜品。

第一次來這裡用餐，整體感覺相當不錯！

所有食材都粉新鮮，上桌速度也很快，完全不需要久等。

服務人員也很貼心，時不時會主動過來更換烤肉網，讓烤肉過程更加愉快。

我們秉持著珍惜食物的心態，都是點多少吃多少，不浪費任何一口美味。

今天特地為 蓮大慶生，這樣一頓吃下來，真的超級滿足！

期待下次有機會再訪，可以享用899/人-豪華海陸饗宴！呵呵～