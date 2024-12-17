#2025跨年烤肉

🎊今年，你可以有更好的選擇！角樂園農場跨年派對，讓你從心理到生理都徹底放鬆，擁抱一個真正屬於自己的新年開端。不想塞在人潮裡，找不到停車位？你就該來角樂園農場狂歡！ 🥩10人份烤肉套餐$3900～$6900 每組都有附送烤具。可外帶食材 🍖吃喝玩樂樣樣盡興!

📅 跨年日期：2024/12/31

⏰ 營業時間：下午5:00 ～ 晚上10:00

⏳ 跨年贈送：2小時（可到午夜12點）

🚗 重點來了：免！塞！車！

免費停車場，隨到隨停，無需搶位，秒省停車時間！ 限烤肉10人1組免費獲得3張免費停車券，每張可停5小時！遠離市區堵塞與壓力，享受一場屬於你的悠閒跨年！

🔥 狂野炭火烤肉，現烤現吃超滿足！ 親手烤肉，從火光跳動到香氣四溢，享受每一個等待的瞬間！外帶蔬菜+烤肉食材＋現烤滋味，超飽滿的味蕾享受，還有那份「這是我烤的」的成就感！

✨ 星空下跨年倒數，告別煩悶的2024年！ 闔家團聚舉杯慶祝，與星空乾杯迎接新年！零距離溫馨互動，擺個美美姿勢，喀嚓📷 po網羨煞朋友圈！

🎤 歡唱狂歡夜，嗨翻你的跨年夜！ 現場備有專業音響與點歌系統，和家人好友一起開心飆歌！唱你愛的歌，唱出跨年的好心情，一起迎接2025年到來！光想心情就很澎湃，到現場更令人感動🥹

🎠 親子歡樂時光，讓孩子放肆玩！ 遊樂設施免費玩，孩子跑到停不下來，笑聲此起彼伏！媽媽輕鬆聊天，爸爸放鬆吃肉，一家人其樂融融！

📍 活動地點： 桃園市八德區介壽路二段635號

🎟️ 活動費用： 烤肉套餐10人份 $3900、$4900、$5900、$6900

📞 快搶先報名：03-365-5299

🌐 秒登記：https://reurl.cc/NbqoYQ

🌟 今年跨年，就是要這麼狂！要吃！要玩！要舒服！快來角樂園農場，這就是你的完美跨年派對🎉