為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 花蓮住宿推薦｜Kadda Hotel 璽賓行旅 海景飯店 無邊際泳池 免費單車暢遊花蓮

花蓮住宿推薦｜Kadda Hotel 璽賓行旅 海景飯店 無邊際泳池 免費單車暢遊花蓮

璽賓行旅 KaddaHotel 花蓮海景飯店 花蓮無邊際泳池 more
2024-12-17 18:00:00 文字：SISI人妻
share
SISI人妻

SISI人妻
close

Kadda Hotel 璽賓行旅 封面-01.jpg

上個月抓緊政府補助旅遊的尾巴跟家人到花蓮遊玩～雖然網路上一直說國旅住宿很貴，但仔細找還是可以找到平價又不錯的飯店～
逛boking.com時就存了好幾家平價住宿，以後有機會開箱！
這次住的是媽媽指定的「Kadda Hotel 璽賓行旅」海景房～Kadda唸起來就是台語腳踏車的意思
Kadda外觀以花崗石為主體建築，一共10層樓，每一間都是海景套房，設置專屬的自行車架及專屬停放空間。
可以跟櫃台報名客制套裝行程：自行車、獨木舟、沙灘車、泛舟、溯溪及攀岩等多項活動，用不同方式認識花蓮在地特色美景。

 

停車資訊

▼Kadda Hotel 璽賓行旅後方有一塊空地可以停放車子

Kadda Hotel 璽賓行旅1.jpg

 

▼也有地下室機械停車場

Kadda Hotel 璽賓行旅2.jpg

 

Kadda Hotel 璽賓行旅附近很熱鬧，對面有7-11，附近有早午餐、葷素餐廳

Kadda Hotel 璽賓行旅3.jpg


檢視較大的地圖

 

🔴 飯店名稱：Kadda Hotel 璽賓行旅/海景飯店
🔴 地址：970花蓮縣花蓮市民權路2-6號
🔴 客服電話：03 831 6631
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/kaddahotel/
🔴 官網：https://www.kaddahotel.com/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1eCLhMLMCtynJbtKJil1OBPg-lz06layt7sLpteXdAaNJ1kr4QYU-rwAs_aem_IptURjCeHWgb2bgX2A27rQ
🔴 官方LINE：https://line.me/R/ti/p/@199jvqxe

花蓮住宿推薦｜Kadda Hotel 璽賓行旅 海景飯店 無

 

飯店內部

▼一進入大廳就可以看到整面用各國公路路牌所佈置的牆面，當然還有花東地圖

Kadda Hotel 璽賓行旅4.jpg

 

▼大廳寬敞明亮，服務人員超級親切！

Kadda Hotel 璽賓行旅10.jpg

 

▼給旅人準備的檸檬水及旅遊地圖

Kadda Hotel 璽賓行旅5.jpg

 

▼大廳往後走是休息區、餐廳及洗手間

Kadda Hotel 璽賓行旅6.jpg

Kadda Hotel 璽賓行旅9.jpg

Kadda Hotel 璽賓行旅7.jpg

 

▼住宿提供免費早餐。午餐時段餐廳也有對外開放，住宿旅客可另外加購午餐

Kadda Hotel 璽賓行旅8.jpg

 

Kadda食光迴廊義式料理供應套餐或單點
營業時間：11:30-14:00(最後點餐時間13:20)
訂位專線：038-316631

Kadda Hotel 璽賓行旅menu.jpg

 

飯店設施

▼無邊際泳池～～～可以一邊看海一邊游泳，超享受！

Kadda Hotel 璽賓行旅30.jpg

 

▼二樓健身房

Kadda Hotel 璽賓行旅29.jpg

 

▼居然還有給房客免費體驗的課程，下次有機會想上看看

Kadda Hotel 璽賓行旅26.jpg

 

▼各種腳踏車可借用

Kadda Hotel 璽賓行旅27.jpg

 

▼借車前要填寫聲明書

Kadda Hotel 璽賓行旅28.jpg

 

▼這次入住的是高樓層的房間，特別的是出電梯後要走出玻璃門到室外，從室外的走廊通往房間門

Kadda Hotel 璽賓行旅25.jpg

 

B豪華海景房

▼室內12坪超大豪華海景套房、50吋電視、可加床(行軍床)

Kadda Hotel 璽賓行旅12.jpg

 

▼本身床是king size可以睡三個正常體型的成人女性

Kadda Hotel 璽賓行旅11.jpg

 

▼房內附贈伴手禮

Kadda Hotel 璽賓行旅14.jpg

 

▼洗澡的浴室跟上廁所的浴室是分開的～空間超大，互不打擾

Kadda Hotel 璽賓行旅31.jpg

 

▼義大利艾格妮有機沐浴清潔用品

Kadda Hotel 璽賓行旅15.jpg

 

▼雙陽台設計，可看海景

Kadda Hotel 璽賓行旅13.jpg

 

飯店早餐

▼早餐種類很多，中西式都有～家人們吃得很滿意

Kadda Hotel 璽賓行旅24.jpg

Kadda Hotel 璽賓行旅23.jpg

Kadda Hotel 璽賓行旅22.jpg

Kadda Hotel 璽賓行旅21.jpg

Kadda Hotel 璽賓行旅20.jpg

Kadda Hotel 璽賓行旅19.jpg

Kadda Hotel 璽賓行旅18.jpg

Kadda Hotel 璽賓行旅17.jpg

Kadda Hotel 璽賓行旅16.jpg

 

這趟旅行家人們對Kadda Hotel 璽賓行旅都很滿意～尤其每個服務人員都好親切
硬體設備都維持滿好的、飯店內又有許多服務設施，就算下雨也不怕沒地方去
下次來花蓮玩還會想來住！

 

🔴 飯店名稱：Kadda Hotel 璽賓行旅/海景飯店
🔴 地址：970花蓮縣花蓮市民權路2-6號
🔴 客服電話：03 831 6631
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/kaddahotel/
🔴 官網：https://www.kaddahotel.com/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1eCLhMLMCtynJbtKJil1OBPg-lz06layt7sLpteXdAaNJ1kr4QYU-rwAs_aem_IptURjCeHWgb2bgX2A27rQ
🔴 官方LINE：https://line.me/R/ti/p/@199jvqxe

花蓮住宿推薦｜Kadda Hotel 璽賓行旅 海景飯店 無

 

文章標籤
璽賓行旅 KaddaHotel 花蓮海景飯店 花蓮無邊際泳池 kaddahotel餐廳 璽賓行旅豪華海景 花蓮住宿推薦 花蓮住宿dcard 花蓮住宿補助 花蓮住宿優惠 花蓮住宿海景 花蓮住宿cp值高
創作者介紹
創作者 SISI人妻小日常 的頭像
SISI人妻小日常

SISI人妻小日常

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up