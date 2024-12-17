上個月抓緊政府補助旅遊的尾巴跟家人到花蓮遊玩～雖然網路上一直說國旅住宿很貴，但仔細找還是可以找到平價又不錯的飯店～

逛boking.com時就存了好幾家平價住宿，以後有機會開箱！

這次住的是媽媽指定的「Kadda Hotel 璽賓行旅」海景房～Kadda唸起來就是台語腳踏車的意思

Kadda外觀以花崗石為主體建築，一共10層樓，每一間都是海景套房，設置專屬的自行車架及專屬停放空間。

可以跟櫃台報名客制套裝行程：自行車、獨木舟、沙灘車、泛舟、溯溪及攀岩等多項活動，用不同方式認識花蓮在地特色美景。

停車資訊

▼Kadda Hotel 璽賓行旅後方有一塊空地可以停放車子

▼也有地下室機械停車場

▼Kadda Hotel 璽賓行旅附近很熱鬧，對面有7-11，附近有早午餐、葷素餐廳



檢視較大的地圖

🔴 飯店名稱：Kadda Hotel 璽賓行旅/海景飯店

🔴 地址：970花蓮縣花蓮市民權路2-6號

🔴 客服電話：03 831 6631

🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/kaddahotel/

🔴 官網：https://www.kaddahotel.com/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1eCLhMLMCtynJbtKJil1OBPg-lz06layt7sLpteXdAaNJ1kr4QYU-rwAs_aem_IptURjCeHWgb2bgX2A27rQ

🔴 官方LINE：https://line.me/R/ti/p/@199jvqxe

飯店內部

▼一進入大廳就可以看到整面用各國公路路牌所佈置的牆面，當然還有花東地圖

▼大廳寬敞明亮，服務人員超級親切！

▼給旅人準備的檸檬水及旅遊地圖

▼大廳往後走是休息區、餐廳及洗手間

▼住宿提供免費早餐。午餐時段餐廳也有對外開放，住宿旅客可另外加購午餐

Kadda食光迴廊義式料理供應套餐或單點

營業時間：11:30-14:00(最後點餐時間13:20)

訂位專線：038-316631

飯店設施

▼無邊際泳池～～～可以一邊看海一邊游泳，超享受！

▼二樓健身房

▼居然還有給房客免費體驗的課程，下次有機會想上看看

▼各種腳踏車可借用

▼借車前要填寫聲明書

▼這次入住的是高樓層的房間，特別的是出電梯後要走出玻璃門到室外，從室外的走廊通往房間門

B豪華海景房

▼室內12坪超大豪華海景套房、50吋電視、可加床(行軍床)

▼本身床是king size可以睡三個正常體型的成人女性

▼房內附贈伴手禮

▼洗澡的浴室跟上廁所的浴室是分開的～空間超大，互不打擾

▼義大利艾格妮有機沐浴清潔用品

▼雙陽台設計，可看海景

飯店早餐

▼早餐種類很多，中西式都有～家人們吃得很滿意

這趟旅行家人們對Kadda Hotel 璽賓行旅都很滿意～尤其每個服務人員都好親切

硬體設備都維持滿好的、飯店內又有許多服務設施，就算下雨也不怕沒地方去

下次來花蓮玩還會想來住！