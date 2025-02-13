想買美美的衣服，還想順便吃點甜點嗎？不想跑太遠，最好能邊逛邊吃，滿足購物慾的同時又能來點美味下午茶！來台中UR LIVING生活美學大隆店就對了！這裡不只有各種時尚服飾，還有Heritage Bakery & Cafe Taichung，讓你在逛街之餘，也能大吃人氣甜點，一次滿足吃喝玩樂的願望！

Heritage Bakery & Cafe在台北早已是人氣甜點店，店內裝潢充滿美式氛圍，甜點更是將傳統美式烘焙搭配新鮮水果，讓每一口都充滿層次感。不論是搭配咖啡還是茶，都能讓人享受悠閒的午後時光。現在，台中也吃得到這份美味，還能搭配UR LIVING生活美學大隆店的各式服飾、美妝、鞋包、配件，逛街購物之餘，來場優雅的甜點饗宴，真的是太幸福了。

從一樓大門進來，右手邊就是Heritage Bakery & Cafe，不管你是想先大快朵頤再逛街，還是先掃貨再來享受甜點，這裡都能讓你隨心所欲自由安排！今天天氣太熱，我決定先來點甜點降溫，休息一下再戰購物區。

這裡的點餐方式很簡單，先找到座位，掃描QR碼點餐後，再到櫃檯結帳即可。可以使用現金或信用卡，內用需加收一成服務費，整個流程相當順暢，點餐介面也很直覺，完全不用擔心會手忙腳亂。

首先就先來上一份紅心芭樂戚風蛋糕，這款甜點一定要試試！戚風蛋糕口感綿密細緻，搭配爽口不甜膩的紅心芭樂與果粒，每一口都是酸甜香氣交織，讓人忍不住一口接一口，完全不會膩。

如果不喜歡太甜的蛋糕，那就選檸檬塔吧！這款酸甜適中、清爽不膩口，檸檬香氣濃郁，冰冰涼涼的口感讓人回味無窮！酥脆塔皮搭配滑順檸檬奶油餡，一口咬下去，外酥內軟的層次感讓人超滿足！如果吃膩了起司蛋糕，來份檸檬塔會是不錯的選擇。

不喝咖啡的話，可以試試香料水果茶，回甘清爽，搭配蛋糕一起吃超級對味，喝起來不會過甜，還能解膩，推薦給不愛喝咖啡的朋友。

店內環境明亮乾淨，座位區舒適又放鬆，特別喜歡窗邊的位置，可以一邊欣賞街道風景，一邊享受甜點，甚至還能一邊物色店內服飾，默默在心裡盤算等下要買哪一件，這樣的用餐體驗是不是超特別呢？如果你是甜點控，又喜歡逛街買衣服，那一定不能錯過這個地方。

Heritage Bakery & Cafe | Taichung 大隆

UR LIVING生活美學 大隆店

台中市西屯區大隆路163號

營業時間:10:00–20:00

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