想吃到 正宗拿坡里風味的義大利比薩？這次 台北喜來登「比薩屋 Pizza Pub」 直接請到 亞洲前三的比薩大師 Mr. Peppe 客座，推出限時快閃菜單！來自義大利的 Mr. Peppe 不只獲選 2024年「50 Top Pizza World」全球第15名，還在 「50 Top Pizza Asia-Pacific」奪下亞洲第三名！這次來台帶來多款經典菜色，不只比薩，還有義大利麵、燉飯、甜點，讓你一次品嚐大師級的手藝！

台北喜來登比薩屋・亞洲前三主廚客座饗宴

活動時間：2024/10/26-2025/1/1

活動內容：13款Mr. Peppe經典菜色

(單點菜單每道480元+10%起)

【台北喜來登 比薩屋Pizza Pub】

走進 比薩屋 Pizza Pub，整間餐廳以 深色實木搭配紅黃餐椅，裝潢帶點大膽異國風情，開放式廚房更是亮點！

全台第一座 窯磚烤爐 就在這裡，當天還超幸運看到 Mr. Peppe 現場製作比薩，現烤現做的過程超療癒，整間店都瀰漫著窯烤的香氣。

比薩屋菜單提供比薩、義大利麵、燉飯、沙拉、湯品、主餐、甜點…等義式料理。

✔️自備酒水酌收洗杯費：

葡萄酒杯$100/杯

烈酒杯$50/杯

✔️需另加10%服務費

▶️(比薩屋菜單)

▶️(Peppe特色菜單)

柑橘甜蝦薄片、布拉塔起司、黃櫻桃番茄、百香芒果醬、鮭魚卵、開心果碎

滿滿的 鮭魚卵、布拉塔起司、黃櫻桃番茄、開心果碎，搭配特製百香芒果醬，酸甜清爽，口感層次超豐富！

焗烤千層茄子這道 連不敢吃茄子的人都會愛上！ 外皮 Q 彈，內裡超級水嫩，起司完美融合，每一口都是濃郁的幸福感。

招牌太陽比薩這道是 拿坡里傳統包餡比薩 Calzone + 瑪格麗特比薩的完美結合！餅皮內包著 Ricotta 起司與臘腸，中間則是 水牛馬芝瑞拉起司＋蕃茄醬，吃起來有雙重層次口感，外皮酥脆、內餡香濃，一上桌就超吸睛！

獻給台灣，這款比薩 是 Mr. Peppe 為台灣特別設計的！基底選用 拿坡里水牛起司＋聖馬札諾蕃茄果醬，配料有 炙燒干貝＋百香芒果醬，融合海鮮鮮甜與水果微酸口感，窯烤出的餅皮 外圈帶豹斑焦痕、內裡軟Q有空氣感，這款比薩 必須用手「折起來吃」，才能完美感受餅皮與餡料的口感，主廚說這才是 正宗拿坡里比薩的吃法！

燒烤A5小田和牛紐約客，鹿兒島 A5 和牛 炙燒至外微焦、內嫩甜美，搭配 巴薩米克醋＋濃郁茄子泥，整體風味更上一層樓！

地中海香料比目魚油煎比目魚 口感細嫩，搭配 蛤蜊、淡菜，加上特製醬汁，整體鮮味滿分，彷彿一秒來到義大利地中海。

這邊也跟大家分享主廚的13道經典料理，可以欣賞Mr. Peppe的比薩製作的比薩傳統中也帶有創意的想法。

▼我在卡拉布里亞的回憶

▼少女的告白

▼特雷維索比薩

▼瑪麗亞納女士

▼炙燒日本北海道干貝

▼拿坡里蕃茄水管麵

▼主廚手作麵疙瘩、明蝦塔塔、魚子醬這道主廚家鄉風味，結合主廚手工麵疙瘩、鮮甜軟糯的明蝦塔塔和奢華的魚子醬，呈現了海鮮的鮮美與義大利料理的精髓。

草莓千層酥這款甜點 完全顛覆傳統千層派！ 主廚特別 重新解構，讓食用更方便，搭配 義式開心果冰淇淋，甜而不膩，每一口都充滿幸福感！

這次 亞洲前三的比薩大師 Mr. Peppe 客座台北喜來登，只到 2025年1月1日，想吃到 世界級的義大利比薩，千萬別錯過！

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