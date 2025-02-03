宜蘭美食真的藏不住！這次要介紹的「囍慶油飯」，不只是一間平價的小吃店，還在農業部舉辦的台灣天糰比賽中拿下特色油飯殊榮，專家評審認證的好味道，怎麼能不來試試！除了招牌油飯，這裡還有宜蘭經典美食西魯肉、少見的蒸蛋湯，甚至還有獲獎的創意燴飯，每道菜都讓人驚艷！



囍慶油飯 資訊

地址：260宜蘭縣宜蘭市東港路二段67號

營業時間：09:00 – 13:30、16:00 – 19:00 (售完為止)

公休 : 固定公休一、星期日下午時段(臉書公告為主)

電話：(03)937-2597

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囍慶油飯 交通停車

「囍慶油飯」位於宜蘭市東港路，鄰近環鎮東路與國道5號交流道，交通方便，開車來也不麻煩。店內環境乾淨、通風好，還有冷氣加持，夏天來吃也很舒適。店家與一旁的燒臘店共用用餐空間，簡單樸實但座位數充足。

醬料、餐具自取，其中這罐菜脯辣椒(搭配油飯)也是一絕。

店家堅持遵循古法製作油飯，並使用杉木桶盛裝，不僅能保溫，還能吸收多餘水分，讓油飯保持粒粒分明的最佳狀態。

這碗榮獲特色油飯殊榮的油飯，吃起來鹹香油潤，裡面有香菇、魷魚、豬肉和自製油蔥酥，口味就是濃濃的古早味！特別的是，這款油飯不帶麻油，香氣更加純粹，搭配脆口醃蘿蔔或店家自製甜辣醬，口味層次更豐富。

宜蘭經典西魯肉

說到宜蘭特色美食，絕對少不了西魯肉！這道菜在傳統辦桌料理中才吃得到，而這裡則提供小份量，讓更多人能輕鬆享受。這道西魯肉的湯頭相當清爽，沒有厚重感，裡頭的大白菜、肉絲、筍絲、香菇絲，加上酥香的蛋酥，每一口都充滿層次感，不用配飯也好吃！

這碗金針排骨湯的湯頭喝起來清香鮮甜，帶有金針花的獨特風味。排骨燉得很入味，輕輕一咬就骨肉分離，完全不用費力，湯品愛好者一定不能錯過！

蒸蛋湯在宜蘭並不常見，讓人聯想到高雄一間以「筒仔米糕＋蒸蛋湯」聞名的老店！這裡的蒸蛋湯以香菇搭配清爽湯頭，蒸蛋的孔洞吸滿湯汁，一口喝下去，蛋香淡雅又滑順，特別適合小朋友或牙口不好的長輩。

如果想換個口味，這裡也有炸醬麵、魯肉飯和雞肉飯可選。店家的炸醬以絞肉、豆乾丁和蔥花炒製而成，搭配細麵條，拌勻後炸醬香氣四溢，簡單卻讓人吃得津津有味。

這道蔥油雞腿看似簡單，卻是店內的隱藏版美味！雞腿肉Q彈有勁，去骨後淋上香噴噴的蔥油，吃起來鹹香滑嫩，讓人忍不住一口接一口。

除了經典菜色，「囍慶油飯」還有兩道獲獎的創意燴飯，一道是「海鮮西魯燴飯」，另一道是「櫻桃烤鴨蛋酥燴飯」，絕對值得嚐試！

這道菜是以西魯肉為基底，再加入海鮮，創造出全新的口感。白菜、肉絲、筍絲、香菇絲和蛋酥的組合依舊保持傳統風味，搭配海鮮後，口感更加鮮甜。看似食材多樣，卻不會搶走彼此的味道，整體清爽不膩，讓人吃得好滿足！

櫻桃烤鴨蛋酥燴飯這道燴飯的湯汁加入了沙茶，香氣濃郁，一入口就讓人驚艷。櫻桃烤鴨帶有港式燒臘風味，肉質細嫩，越嚼越香，搭配沙茶湯汁的鹹香，真的是白飯殺手！

「囍慶油飯」看似小小一家店，卻實力驚人，不僅獲得天糰比賽的肯定，還榮獲經典美味組與創意飄香組的獎項，讓平民美食也能成為得獎料理！價格親民、選擇豐富，從傳統油飯、西魯肉到創意燴飯，每一道都值得一試。下次來宜蘭，千萬別錯過這間藏著滿滿好料的平價小吃店！

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