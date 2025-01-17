位於台北大直萬豪酒店旁、捷運劍南路站附近的「天燒 AMAYAKI 現代居酒屋」，是一家結合日式居酒屋傳統風格與創新餐酒概念的現代居酒屋。店內提供多樣化的串燒烤物和特色料理，搭配高質感又舒適的環境，是朋友聚餐、宵夜小酌的絕佳選擇。特別的是，天燒設有隱密包廂與專屬通道，不論是慶生派對、浪漫約會還是商務聚餐，都非常適合！

天燒 AMAYAKI 現代居酒屋

天燒的裝潢時尚典雅，空間挑高寬敞，讓用餐氛圍更輕鬆舒適。一樓設有吧台區及2至6人的一般座位區，二樓則規劃了兩間包廂，分別可容納8人與12人。若需要更大的空間，包廂可打通成可容納25人的場地，並提供隱密性極高的VIP專屬通道，非常適合舉辦商務聚餐或派對。此外，天燒還能客製化菜單，滿足各種聚會需求。

▶️預約專線：02-85011025

招牌料理與酒水推薦

天燒以現點現烤的串燒為主打，採用備長炭炙烤，搭配獨家調味，香氣撲鼻且口感豐富。我們這次三人用餐，點了多道招牌美味，以下是精選推薦：

炭烤廣島大生蠔：大顆的廣島生蠔搭配魚子醬，入口鮮嫩滑順，海味濃郁，令人驚艷！

乾式熟成帶脆皮雞胸：選用7天熟成的黃金雞，搭配炭火直烤，外皮酥脆、肉質柔嫩，風味絕佳。

明太子雞肉串：鹹香微辣的明太子醬讓雞肉串的層次更豐富，一口接一口停不下來。

豬五花捲大蝦：鮮甜彈牙的蝦肉包裹在豬五花中，油潤又鮮，成為店內必點人氣串燒！

▼天燒提供有多款清酒可搭餐。

酒水與限時優惠

除了美味的餐點，天燒還提供多款酒水選擇，包括精釀啤酒、特調飲品與清酒搭配餐點更添風味。其中，推薦Momo蜜桃沙瓦，帶有水蜜桃的清香和輕盈甜感，是夏日微醺的不二選擇！此外，20:30以後入場還能享受ORION生啤暢飲$599的優惠（限時90分鐘）。

▼天燒的串燒、烤物，皆是現點現烤，烤台師傅烤工一流，精準掌握火候直火炭烤，搭配獨家的調味，串燒香味四溢！

除了招牌串燒外，天燒的多道特色料理也令人回味無窮：

塩烤安格斯肋眼牛排：炭烤外焦裡嫩，搭配蒜片與芥末，滋味豐富，雖然價格偏高，但值得一試。

天燒藥膳燒酒雞：冷天暖胃首選！甘甜濃郁的湯底結合軟嫩雞肉，是養生又美味的經典料理。

明太子白醬烏龍麵：濃郁奶香結合明太子與Q彈麵條，吃起來滿滿幸福感。

焦糖雞蛋布丁：滑嫩布丁搭配微苦焦糖，甜中帶苦的滋味特別適合大人享用！

▼吃串燒，來一杯生啤酒更對味！

▼【ORION頂級淡愛爾】

有濃郁果香與啤酒花的香氣及清爽的口感，超爽快~🍻

▼塩烤安格斯肋眼牛排10oz

這一大塊鹽烤的肋眼牛排，炭烤香氣十足，外焦裡嫩的色澤超誘人！💕

▼五分的熟度，柔軟多汁且帶有肉的嚼感，搭配蒜片、芥末，微嗆辣的滋味更能帶出牛肉的鮮甜感！只是這價格，口袋要有深度再點啊～建議想吃牛排，還是到專業的牛排館會更好。

▼塩烤透抽

一整尾完整的鹽烤魷魚，吃起來鮮甜Q彈，並帶有炙烤的香氣，單吃或搭配椒鹽都好吃！

▼天燒藥膳燒酒雞

冷冷的天，來鍋熱呼呼的燒酒雞超舒心～這一大鍋為4人份，湯底甘甜帶有醇厚的酒香與藥膳香，雞肉軟嫩有味，喝上一碗，暖心又暖胃，是鍋融合了美味與養身的料理，搭配串燒、烤物等也很合適。

▼松阪炒水蓮

翠綠的水蓮，搭配脆彈的松阪豬，吃起來爽脆且帶有肉香，口感很豐富。

▼鮭魚卵炒飯

大火快炒的米飯鹹香有味，粒粒分明，襯上鮭魚卵後，更是提鮮，會讓人一口接一口的完食！😋

▼草莓紅茶風味氣泡飲

這是一款顏值高的氣泡飲！有濃郁的草莓香氣及微酸甜的滋味，並帶點淡淡的紅茶回甘感，入口清爽又解膩。

「天燒 AMAYAKI 現代居酒屋」以高質感環境與多元料理，成為台北聚餐與宵夜的絕佳選擇。雖然餐點的性價比稍顯中規中矩，但啤酒與氛圍感絕對加分。如果你正在尋找一個適合商務聚會或朋友聚餐的地方，不妨來天燒試試看吧！

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