南方澳美食要吃什麼？當然不能錯過這家「阿敦海鮮小吃」啦！這間餐廳可是南方澳的老字號，位置就在媽祖廟前的廣場旁邊，門口擺滿了新鮮現撈的漁貨，光看就讓人肚子餓！這裡所有海鮮都以當日漁港直送為主，食材新鮮得不容置疑。而且選海鮮時，店家會先報價或直接幫你搭配，避免點餐時有誤會，非常貼心！建議三到五人以上來用餐，點合菜最方便，一次能吃到更多美味！吃飽後還可以到漁港散步、欣賞海景，非常適合家庭聚餐或老友相聚。

阿敦海鮮小吃 資訊

地址：270宜蘭縣蘇澳鎮漁港路51號

營業時間：10:00–19:30

電話：03 996 1158

FB 阿敦海鮮小吃 交通停車 自行開車：Google地圖輸入「阿敦海鮮小吃」即可到達

停車場：門口有停車場，開車來很方便

阿敦海鮮小吃 空間環境

冷盤大集合這份冷盤讓人眼睛為之一亮，內容包括九孔、鯊魚煙、魚蛋和魚腸，海味滿滿！

煙燻魚蛋的煙燻手法讓味道更有層次，魚蛋沙沙的口感非常特別。

煙燻魚腸 口感相當彈牙，需要多咀嚼幾下才能品味其精髓，讓人一吃上癮！

煙燻鯊魚煙經過煙燻處理，魚肉緊實且富有煙燻香氣，獨特又美味。

這裡的海鮮簡直是天堂等級，每一道都讓人忍不住讚嘆！蝦仁、干貝、大蒜土司、四季豆組成，搭配得很有創意，吃起來特別清爽！

海味大集合

大腹鮪魚這入口即化的鮪魚油花分布像藝術品一樣，絕對是桌上的明星。

龍蝦

螃蟹味噌湯湯頭鮮美好喝。

香煎鯧魚只用胡椒鹽調味，煎到外皮微焦，吃起來完全是鯧魚的最佳狀態！

龍蝦與蟹肉香Q彈牙的龍蝦肉，非常鮮美。

龍膽石斑Q彈的口感堪稱魚界健身教練，肉質鮮美到不行，清蒸後的味道更能突顯魚本身的甜味。

炸物控快看過來，這裡的炸物外酥裡嫩，真的是下酒良伴！

酥炸花枝丸每一口都是滿滿的鮮味，簡單卻讓人難忘！

酥炸中卷中卷經過酥炸後外酥內嫩，彈牙又香，越吃越涮嘴。

海鮮羹

鮮美的海鮮羹，吃的到食材的鮮美，有了這道多吃幾碗飯也不是問題

龍蝦粥重頭戲來了！滿滿的龍蝦、蚵仔加進米粒裡，湯頭濃郁，整碗飯吸飽湯汁後更加美味，讓人一口接一口停不下來！

一整桌滿滿的海鮮，每人平均約800元，物超所值！阿敦海鮮小吃絕對是南方澳必訪的美食，不論是家庭聚會還是三五好友相聚，都能吃得心滿意足，推薦給所有愛海鮮的朋友！

延伸閱讀

宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點

基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點

台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點

嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點

澎湖景點 金門景點 馬祖景點