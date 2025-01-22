以前還是少女時代的我，總是一週至少跑一次酒吧，或是跟姐妹們約在某個Bistro喝酒吃飯，完全不覺得奢侈，反而是那段最快樂的時光！但當上媽媽後，這類型的活動幾乎跟我絕緣，每次想起都讓人有點小感傷。

最近剛好有朋友揪團，還問我要不要一起出去放鬆一下！我猶豫了一下，偷偷和老公討論，他竟然超大方地說願意顧孩子，於是我馬上答應，立刻跟朋友敲定行程！這次我們選了一家藏在台中逢甲商圈的超人氣餐酒館——「雲璽樓 Cloema Bistro」，聽說這裡有很多特別的調酒和創意料理，果然沒讓我們失望！



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雲璽樓 Cloema bistro

0930 036 093

台中市西屯區文華路5巷10號

週一公休｜二～四 19:00-02:00、五～日 19:00-03:00

只收現金｜粉絲團｜Instagram

雲璽樓 Cloema Bistro位於熱鬧的台中逢甲商圈，這裡開車過來的朋友，建議把車停在外圍的停車場，然後步行進入，因為巷弄稍微狹窄。餐廳的環境讓人一進去就感到很放鬆，不僅空間設計走質感風，每個座位之間也有一定的隱私感，非常適合跟朋友好好聊個天、喝杯酒放鬆一下。

店內還有一個超吸睛的吧檯區！在吧檯你不但能看到調酒師超帥氣的調酒技術，還能目睹廚師料理的過程，視覺和味覺雙重享受，一整個很有氛圍！

請伯爵夫人喝茶這款帶著奶油口感的調酒讓我一試成主顧！喝起來就像是有酒精版的奶茶，香甜又滑順，完全顛覆了我對奶酒的刻板印象。原本以為會很膩口，結果意外的輕爽，一口接著一口，根本停不下來！

超級無敵霹靂系學妹都說好喝這名字聽起來就很有趣對吧？它不只是名字可愛，出餐時還搭配冒煙效果，非常有儀式感！調酒的基底帶有果香，甜度適中又清爽，真的是讓人喝了心情超好的飲品。我跟朋友當場都在討論要不要加點第二杯（笑）！

春露（上兩圖）、今晚我想奶點（下兩圖）這兩款調酒屬於酒感比較重的類型，適合喜歡濃烈口感的朋友。「春露」的清新感非常突出，而「今晚我想奶點」則是帶有一點奶香的濃郁風味，喝起來特別有層次感，讓人感覺像在品味一個成熟又有魅力的男生（笑）！

日式味噌培根義大利麵這道義大利麵完全顛覆你的想像！加入日式味噌的調味，讓整道料理變得濃郁又帶著鮮甜，搭配蛤蜊的豐富海味，彷彿在喝一碗味噌蛤蜊湯，非常特別！

魚辣｜蝦辣｜蛤犡辣！這款熱湯真的太棒了！裡頭滿滿的鮮蝦、干貝和蛤蜊，酸辣的湯頭讓人喝了胃口大開，完全是喝酒時最好的搭檔！

伊比伊比鴨鴨這裡的烤肉真的超厲害！燒烤到外酥內嫩的櫻桃鴨肉，一口咬下去那種多汁又滑嫩的口感，真的讓人停不下來。

松阪豬則是帶有脆脆Q彈的口感，搭配蒜末更能突顯它的原味甜美，非常適合搭酒！

日本兵庫生蠔這道一上桌就引起我們驚呼，新鮮到連味道都透著海洋氣息！滴上幾滴檸檬汁後，鮮美的滋味在口中瞬間爆發，完全是海鮮控的最愛！



這次的聚會真的是讓我徹底放鬆的一晚！從環境到調酒再到料理，雲璽樓都讓我感覺非常滿意，完全重現了當年和朋友歡樂時光的感覺。如果你也是忙碌的媽媽，或者單純想找個地方和朋友聚會聊聊天，雲璽樓絕對會是你的好選擇！



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雲璽樓 Cloema bistro

0930 036 093

台中市西屯區文華路5巷10號

週一公休｜二～四 19:00-02:00、五～日 19:00-03:00

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