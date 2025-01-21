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韓國「아아」冰美式風潮！高雄阿啊咖啡輕美式 特色貝果菜單一次看。

2025年菜外帶
2025-01-21 10:30:00 文字：高雄旅遊王
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高雄旅遊王

高雄旅遊王

高雄新潮咖啡必訪！位於高雄市楠梓區的「阿啊咖啡」，是一家主打韓系風格的輕量咖啡店。它不僅帶來韓國最流行的冰美式咖啡文化，還用時尚簡約的設計抓住了無數咖啡愛好者的目光！「阿啊咖啡」不只是一杯咖啡，更是一種健康、輕鬆又不失質感的生活態度。尤其是「아아」這個名字，代表的正是韓國冰美式的潮流，讓你感受到不一樣的咖啡體驗，特別適合熱愛輕飲、注重生活品質的朋友。

店內的咖啡有著清爽不油膩的特點，不論是早晨的清醒劑，還是午後的提神飲品，都能讓你享受咖啡不帶來負擔的滋味。無論你是想試試超清爽的「輕美式」，還是特色滿滿的「香蕉牛奶咖啡」，或是搭配一個手工貝果，「阿啊咖啡」的選擇豐富多樣，絕對讓你一試成主顧！尤其是韓系冰美式，帶來的是一種不一樣的時尚感，讓你不僅喝到咖啡，還能感受到那份輕鬆、愉快的生活方式。趕快來這裡，感受「凍死也要喝冰美式」的快時尚咖啡體驗吧！

 

韓國「아아」冰美式風潮！高雄阿啊咖啡輕美式 特色貝果菜單一次看。

 

阿啊咖啡短影片


「아아」在韓文裡是「冰美式咖啡」的縮寫，而這家咖啡館將韓國的冰美式風潮帶進台灣，主打輕爽的口感和低負擔的飲品。不僅重新定義了台灣人的咖啡飲用習慣，還成功打造了一種輕鬆又時尚的咖啡文化。這家店的咖啡選擇多樣，每一款都有自己獨特的口感，無論是單純的美式咖啡，還是帶有奶香或創意的特調，總能滿足各式口味的需求。這樣的輕飲咖啡文化正符合現在快節奏生活的需求，尤其是愛喝冰美式的朋友，這裡無疑是你最好的選擇！

韓劇裡的阿啊咖啡

韓國「아아」冰美式風潮！高雄阿啊咖啡輕美式 特色貝果菜單一次看。

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「阿啊咖啡」位於高雄市楠梓區藍昌路398-2號，地處楠梓的飲料一條街，是周邊店家中的亮點之一。店面非常顯眼，使用鮮明的橘藍色設計，讓人一眼就能認出。外觀設計簡潔而有現代感，完全與其「K-Style / Light Coffee」的概念相呼應。店內的空間非常乾淨明亮，簡約實用的裝潢讓人感到輕鬆愉快，非常適合快速提取一杯咖啡，或者與朋友短暫聚會。

 

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▲門口寫滿了客人對第一次喝韓系美式冰咖啡的感想。

阿啊咖啡菜單

韓國「아아」冰美式風潮！高雄阿啊咖啡輕美式 特色貝果菜單一次看。

「阿啊韓式冰咖啡」的菜單，分為四大區域：

 

1. BLACK 純咖啡系列，輕美式、爽美式、品美式、濃冰美式，價格在 60 至 80 元之間咖啡因濃度依品項不同，標示為「低」或「高」。

2. WHITE 咖啡加奶系列，輕拿鐵、爽拿鐵、香草牛奶咖啡、海鹽美祿鮮奶、阿啊鮮奶茶等，價格在 50 至 85 元之間，愛奶香的朋友千萬別錯過！

3. SPECIAL 特調系列，如海鹽美祿咖啡、抹茶檸檬美式、蜂蜜檸檬美式、蘋果燒酒咖啡等，價格在 75 至 120 元之間，「海鹽美祿咖啡」結合了美祿巧克力和咖啡，甜中帶鹹，風味特別，喝上一口讓你驚豔！如果你喜歡口感創新，可以挑戰「蘋果燒酒咖啡」，不一樣的風味讓人欲罷不能。

4. EAT 輕食系列，提供手工貝果、青醬野菇貝果、打拋豬貝果等，價格在 10 至 70 元之間，「打拋豬貝果」的酸辣內餡搭配Q彈貝果，真的是經典好搭配！而「泡菜燻雞貝果」則結合了韓式泡菜的獨特風味，讓人一口接一口。

「阿啊咖啡」讓我徹底改觀了對冰美式的印象！從輕美式到特調系列，每一款飲品都有其獨特的風味和口感，尤其是夏天來上一杯冰冷的冰美式，清爽又提神！

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阿啊咖啡開幕活動

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阿啊咖啡餐點介紹

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「輕美式」口感清新，「爽美式」60元則較為濃郁，但不會太苦，帶有微微的香氣，非常適合清晨或工作前喝。

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而我個人最推薦的「溜冰美式」60元，這款是用濃縮咖啡搭配冰塊，飲品的咖啡味更濃郁，真的很能提神！

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愛奶香的朋友千萬別錯過「香蕉牛奶咖啡」85元，咖啡與香蕉的完美結合，滑順又香甜，真的是大人氣選擇！

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海鹽美祿咖啡85元，將美祿巧克力飲料與咖啡混合，再加上海鹽調味的飲品，甜中帶鹹。

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打拋豬貝果70元

韓國「아아」冰美式風潮！高雄阿啊咖啡輕美式 特色貝果菜單一次看。「打拋豬貝果」的酸辣內餡搭配Q彈貝果，真的是經典好搭配！

泡菜燻雞貝果70元

韓國「아아」冰美式風潮！高雄阿啊咖啡輕美式 特色貝果菜單一次看。而「泡菜燻雞貝果」則結合了韓式泡菜的獨特風味，讓人一口接一口。

韓國「아아」冰美式風潮！高雄阿啊咖啡輕美式 特色貝果菜單一次看。

健康水煮蛋10元

韓國「아아」冰美式風潮！高雄阿啊咖啡輕美式 特色貝果菜單一次看。
▲簡單且健康的蛋料理，水煮蛋保留了雞蛋的營養成分，適合搭配沙拉或作為早餐食用。

「阿啊咖啡」讓我徹底改觀了對冰美式的印象！從輕美式到特調系列，每一款飲品都有其獨特的風味和口感，尤其是夏天來上一杯冰冷的冰美式，清爽又提神！他們家不僅咖啡好喝，輕食也不容錯過，像「打拋豬貝果」和「泡菜燻雞貝果」，真的是一絕！如果你是忙碌的上班族，「阿啊咖啡」還有「黑白大咖套餐」，可以線上預訂後直接取餐，讓你輕鬆享受美味的早餐，真的非常方便！

總結來說，「阿啊咖啡」將韓國流行的冰美式咖啡引入台灣，這裡的每一杯咖啡都蘊藏著輕鬆、時尚的氛圍，讓你無論是在早晨還是午後，都能感受到快時尚的咖啡文化。快來高雄楠梓，和「阿啊咖啡」一起走在時尚咖啡的最前端吧！

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阿啊咖啡營業資訊


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아아 阿啊韓式冰咖啡

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place高雄市楠梓區藍昌路398-2號
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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
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