位於龍華市場的「市場炸雞」，因為其獨特的風味和高人氣，深受當地人與遊客的喜愛。讓我們來介紹一下它的幾個特色吧！

平價又受歡迎：這裡的炸雞價格親民，分量十足，無論是和朋友還是家人共享都很合適。吸引了各個年齡層的顧客，當地人也常常推薦這家店，甚至排隊也毫不在意。

平價又受歡迎：這裡的炸雞價格親民，分量十足，無論是和朋友還是家人共享都很合適。吸引了各個年齡層的顧客，當地人也常常推薦這家店，甚至排隊也毫不在意。

酥脆外皮與嫩滑肉質：市場炸雞的外皮酥脆，內裡肉質鮮嫩，外層的麵糊經過特別的炸製技術，讓炸雞既保持酥脆又不會油膩，同時還能鎖住肉汁，讓每口都充滿豐富的口感。

酥脆外皮與嫩滑肉質：市場炸雞的外皮酥脆，內裡肉質鮮嫩，外層的麵糊經過特別的炸製技術，讓炸雞既保持酥脆又不會油膩，同時還能鎖住肉汁，讓每口都充滿豐富的口感。

秘製的醃料配方：這裡的炸雞使用特製醃料，經過長時間的醃製，讓雞肉吸收醬汁的精華，每一口都充滿濃郁的香氣與獨特的風味。這道秘方是店家引以為傲的經典，保證雞肉鮮嫩多汁。

秘製的醃料配方：這裡的炸雞使用特製醃料，經過長時間的醃製，讓雞肉吸收醬汁的精華，每一口都充滿濃郁的香氣與獨特的風味。這道秘方是店家引以為傲的經典，保證雞肉鮮嫩多汁。



▲市場炸雞的攤位位於龍華市場，招牌上用醒目的紅字標示「市場炸雞」，還有英文「Market Fried Chicken」，以及日文「市場のフライドチキン」，讓路過的顧客一眼就能看到。店內的設計採用開放式櫃檯，讓顧客可以近距離選擇自己喜歡的炸物，方便又直觀。



▲櫃檯上方掛著一排小牌子，標明各種餐點的價格與名稱，顧客可以快速瀏覽，輕鬆選擇自己想要的餐點。店內裝潢採用日系風格的圖案和文字，營造出輕鬆愉快的氛圍，讓顧客一進來就感覺非常放鬆。

市場炸雞菜單



▲市場炸雞提供多樣炸物，顧客還能選擇不同的調味粉（如胡椒粉或辣粉），讓味道更加豐富多變。以下是菜單上部分餐點與價格的介紹：

煉乳甘梅地瓜：35元（份）

甘梅地瓜：30元（份）

椒鹽地瓜：30元（份）

原味地瓜：30元（份）

雞腿：40元（支）

雞腿塊：40元（份）

雞翅：30元（份）

三角骨：35元（份）

雞肉串：15元（串）

菜單上還會提醒顧客，如果沒有特別選擇調味，餐點會自動撒上胡椒粉。顧客需要自助撕取號碼條，然後等待叫號取餐，這樣的設計不僅能清楚知道等待的狀況，也提高了服務的效率。

甘梅地瓜 30元（份）



▲這道甘梅地瓜擁有酥脆的外皮，內餡是甜美的地瓜，再撒上一層酸甜的甘梅粉，風味獨特，既能解膩又能帶來清爽的口感。這是一款很適合作為小點心，搭配其他鹹食一起享用的美味選擇。

雞腿 40元（支）

炸雞腿是這裡的招牌之一，外皮炸得金黃酥脆，內裡的肉質則鮮嫩多汁。每一口都散發著誘人的香氣，讓人忍不住想一口接一口，特別適合喜歡大口吃肉的朋友。

三角骨 35元（份）



▲三角骨是一種帶骨的肉塊，炸得外酥內嫩，骨肉相間的口感非常有特色。這道菜很受喜歡啃骨頭的顧客喜愛，既可以享受肉香，也能體驗骨頭的風味。

雞肉串 15元（串）



▲▼這款雞肉串既簡單又美味，每一串都經過精心醃製與炸製，雞肉鮮嫩，香料味十足。價格實惠，無論當作小吃還是搭配主餐，都非常適合，一口接一口的滋味讓人停不下來。

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