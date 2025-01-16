來宜蘭怎麼能錯過「信利號阿塗貓耳朵」這家老店呢！這家自1942年開始營業的老字號，可是宜蘭市區裡的美食寶藏。以貓耳朵和魚丸米粉聞名，特別是那碗濃郁鮮美的大骨湯頭，真的讓人喝完意猶未盡！不管是當地人還是外地來的遊客，都會特地來這裡品嚐，光想就讓人口水直流！

信利號阿塗貓耳朵 資訊

地址：260宜蘭縣宜蘭市文昌路8號

營業時間： 09:00–16:00

公休日： 週三公休

電話：039331702

只要打開Google地圖搜尋「信利號阿塗貓耳朵」，就能輕鬆找到這間店。雖然店家沒有專屬停車場，但旁邊有不少路邊白線可以臨停，開車族也不用擔心。

店內空間不算大，大概只有幾張小桌子，很多熟客習慣外帶回家慢慢品味。雖然空間不大，但濃濃的古早味氛圍，讓人一進門就感受到歲月沉澱下的好滋味。

這裡的菜單只有「米粉」、「魚丸」和「貓耳朵」三種任意搭配，但就是靠這三樣招牌食材，撐起了這家超過80年的美食老店。

招牌貓耳米粉的貓耳朵Q彈口感真的一吃就上癮！它的外皮半透明，滑嫩又有彈性，內餡是香菇、蝦米和其他配料的絕妙組合，每一口都充滿層次感。米粉選用古早味粗米粉，搭配那鍋大骨湯頭，簡單卻美味到讓人捨不得放下碗筷！

「魚丸米粉」魚丸的口感軟Q細膩，和一般的魚丸很不一樣，據說是單一魚漿製成的，這樣的軟嫩口感真的很特別。魚丸小小一顆，一口咬下剛剛好，搭配濃郁湯頭和粗米粉，真的是越吃越涮嘴！這裡的魚丸和貓耳朵還可以外帶回家當火鍋料，非常貼心！

綜合米粉就是把粗米粉、魚丸、貓耳朵、油豆腐一次通通放進湯裡，再加入濃郁大骨湯、紅蔥頭和芹菜提味。一碗滿滿的好料，每一口都超滿足！紅蔥頭的香氣混合湯頭的鮮甜，讓整碗湯更有靈魂。



「信利號阿塗貓耳朵」不僅有好吃的貓耳朵和魚丸米粉，還讓人感受到宜蘭老店的那種溫暖人情味。這裡的每一道料理看似簡單，卻藏著豐富的滋味。如果你想品嚐一碗充滿古早味的湯品，不管是現場吃還是外帶回家，這裡絕對是你不能錯過的選擇！

快揪朋友一起來打卡，或者買回家慢慢享用，信利號的美味一定讓你吃完還想再回來！

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