「蔬盈市場火鍋」最近在台中火鍋界掀起一波熱潮！這家來自嘉義的高人氣火鍋店，主打 蔬菜自助吧吃到飽，光是各式蔬菜就有 40種任你挑，不但新鮮，價格也超佛心，含服務費還不到 400元，讓不少台中吃貨與蔬菜控趨之若鶩！

店址位於台中金典酒店的 第六市場三樓，在菜市場旁吃火鍋很有趣，就連蔬菜也覺得很新鮮，店名「蔬盈市場火鍋」其實是「蔬食派贏肉派」的諧音，充滿趣味，讓人記憶深刻。

蔬盈市場火鍋台中金典門市資訊

電話：0423220232

時間：一~五、11:00–14:00、17:00–21:30；六日11:00–21:00

地址：403台中市西區健行路1049號3樓 / 地圖

《蔬盈市場火鍋》最新推出「穿拖鞋吃鍋」活動！兩人同行只要其中一人穿拖鞋，就能招待一份小肉盤，趣味滿分又超划算！

蔬盈市場火鍋位於 金典酒店3樓，與台中第六市場在同一層，出手扶梯左轉到底就到了，找起來非常簡單！

說來有趣！上次逛台中第六市場時，經過金典酒店的《蔬盈市場火鍋》，還被門口的逗趣模型吸引駐足，沒想到這麼快就來吃了！真的讓人會心一笑。

走進店裡就能感受到人潮的熱絡，可見大家對健康飲食的重視程度。雖然愛吃肉的人不少，但相比一般台中鍋物店，《蔬盈市場火鍋》的蔬菜自助吧選項多到令人驚喜！

餐廳座位設計也很貼心，和台中第六市場的動線保持了一定距離，不會有不必要的干擾感，整個用餐氛圍加分不少。

店內桌椅之間的間隔恰到好處，讓人完全不覺得擁擠，牆上掛著黑白風格的菜市場照片，增添了一份特別的氛圍。雖然這些照片不是什麼老歷史照，但依然讓人覺得有趣，像是隱藏了些許現代的小巧思。

《蔬盈市場火鍋》的菜單很有特色，主打的並不是肉類或海鮮，而是超豐富的蔬菜自助吧，光是品項就有40種以上，只想吃菜就直接點湯底！即便是運動健身族，來這裡也能滿足雞蛋自由、手工豆腐等健康需求，完全對味。

《蔬盈市場火鍋》新推出的藥膳茶湯很厲害，茶香搭配中藥材的溫潤滋味，絕對是意想不到的驚喜。

蔬盈市場火鍋的亮點之一，就是那座豐富到讓人眼花撩亂的蔬菜自助吧！有多豐富呢？店家標榜有40種食材，初步一看就知道這絕不是唬人的，從各式鮮蔬到手工豆腐、王子麵、鍋燒意麵通通應有盡有。

自助吧的葷素分區也特別貼心，像是鴨血、米血和火鍋料等葷食食材，都是用紅色夾子來取用，避免素食者誤碰到葷食，讓用餐環境乾淨又衛生。對健身愛好者來說，這裡更是一大天堂！你可以實現「雞蛋自由」，想吃幾顆就拿幾顆，完全不用擔心熱量負擔。

而對於像我這樣的菇類愛好者，這裡更是夢幻天堂，因為他們光是菇類就多達12種！

餐後飲品有阿里山烏龍茶和古早味冬瓜茶，清爽解膩。

香菇肉燥很好吃，肉燥味道不會太重，豆干很多。

醬料區提供10種基本醬料，組合搭配很多樣化。

店內的湯底選擇相當多樣化，像是藥膳茶湯、嘉大鮮奶鍋、台式泡菜臭臭鍋、四川麻辣鍋等，每一款都有它的特色和迷人之處。

藥膳茶湯是店內的新品，將清香茶韻與藥膳結合，溫潤的湯頭讓人一喝就愛上！搭配中藥材和茶葉煮開後，湯底香氣更足，滋味更豐富，完全沒有茶的苦澀感。

嘉大鮮奶鍋這款湯底用的是嘉義大學牧場直送的鮮奶，香氣濃郁，湯底甜美細膩。所有食材一起煮開後，那股奶香與蔬菜的清甜完美融合，簡直讓人一口接一口停不下來！

台式泡菜臭臭鍋融合台式泡菜的酸香和臭豆腐的濃烈氣味，這款湯底讓人又愛又怕。臭豆腐味道強烈但不嗆，搭配泡菜的脆口與酸度，完全打破我對傳統泡菜鍋的印象！

四川麻辣鍋這鍋的辣度不會讓人覺得壓迫，溫潤中帶有椒麻香氣，越吃越暖身，非常適合冬天吃。

雞胸肉切成薄片，涮煮起來超方便，熟得快又不會散開，更不用怕煮著煮著就忘記鍋裡還有雞肉， 雞肉本身雖然味道較淡，但吸飽湯底的香氣後，再搭配一點醬料，特別是像藥膳茶鍋這樣的清爽湯底，整體口感瞬間升級！

美國牛五花就更不用說了，涮個幾秒就熟，嫩Q又多汁，完全不會油膩，還保有牛肉的甜香。不過記得，涮牛肉的時間別太久，煮老了雖然還是好吃，但嫩口的滋味真的更棒！

而讓人驚艷的還有台灣梅花豬，它的肥瘦比例控制在2:8到3:7之間，這個比例真的超厲害，吃起來肉感十足，卻不失豬肉特有的油香。重點是全熟後也不會太硬，沾點醬料入口，瞬間讓人忘記等太久的煩惱。

除了肉品，這裡的海鮮表現也相當出色！尤其是嘉義東石直送的蛤蠣，個個渾圓飽滿、外型完整，蛤蠣殼還緊緊閉著，放在桌上稍微等一會，甚至會偷偷吐舌「呼吸」，新鮮度直接拉滿！涮煮後鮮美無比，咬下去還會爆出一口海味的湯汁，讓人吃得超滿足。

還有整尾的新鮮軟絲，價格雖稍高，但真的很划算。它不只夠新鮮，份量也很足，四個人分著吃都綽綽有餘。透抽的Q彈口感與鮮甜滋味也相當驚艷，每一口都能感受到新鮮的保障。

最後，別忘了來一份古早味的叭哺冰！雖然不是大品牌，但那份懷舊感真的太迷人了。尤其是芋頭口味的冰品，香濃中帶點顆粒感，完全喚起了童年的甜美記憶！

《蔬盈市場火鍋》不僅湯底選擇多樣、食材新鮮，價格也超親民，不到400元就能吃得心滿意足。如果你也想找一間既健康又高CP值的火鍋店，這間位於勤美綠園道旁的《蔬盈市場火鍋》，絕對值得一試！

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店家/景點資訊

店家名稱：蔬盈市場火鍋台中金典門市

所在地址：403臺灣台中市西區健行路1049號3樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：0423220232

評價：★★★★★

備註資訊：

一~五、11:00–14:00、17:00–21:30；六日11:00–21:00 Google即時導航

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