來到高雄三鳳中街，怎能錯過這間創立於1949年的「清溪小吃部」！這家老字號小吃店經營超過70年，不僅是高雄在地人心中的經典，更以鹹湯圓、筒仔米糕和綜合丸湯為主打，成為許多人從小吃到大的懷舊味道。不管平日或節慶，這裡總是擠滿了老饕和回憶滿滿的顧客。鹹湯圓皮Q餡香，湯頭用大骨熬製超鮮美，難怪每到冬至或元宵節，更是人潮洶湧！來清溪小吃部，感受那份屬於三鳳中街的熱鬧市集氛圍，吃一口記憶中的台味！

清溪小吃部短影片



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穿梭在三鳳中街的光影裡，

清溪小吃部承載歲月的情意。

七十年如一日，味道依然香氣迷人，

是高雄人回憶裡的那段純真。

（Chorus）

鹹湯圓，皮Q餡鮮甜，

一口咬下記憶湧現。

這裡是清溪小吃部的心田，

三鳳中街，回憶中的老味道不變。

完整版MV：https://www.youtube.com/watch?v=eDcaOKUdb3o

清溪小吃部位於熱鬧的三鳳中街市場，店外是簡單的紅色椅桌，方便大家快速用餐，老闆就在旁邊料理忙碌著。店內的座位區雖不大，卻有滿滿的溫馨氣息，木色桌椅上擺滿調味料，牆上還掛著不少故事和海報，看起來非常樸實有味。這裡的每個角落，彷彿都記錄著在地的真實與情懷。

清溪小吃部餐點介紹

綜合丸湯55元，這是清溪小吃部的明星餐點！一碗湯裡裝滿了蝦丸、肉丸和鹹湯圓，湯頭用大骨熬製，喝起來清甜鮮美，讓人每一口都暖心又滿足。丸子雖然小巧，但紮實又彈牙，鹹湯圓皮Q餡香，吃起來鹹香四溢，絕對讓你一次嚐到多種美味的層次感。



鹹湯圓皮Q彈有嚼勁，內餡包著特調豬肉餡，鮮甜不膩。湯頭用大骨熬煮，清淡中帶著香氣，再撒上蔥花點綴，整碗湯不僅暖胃，還帶著台灣冬季的溫馨。鹹湯圓不只是日常小吃，更是冬至和喜慶餐桌上的主角。

筒仔米糕40元，是地地道道的台灣味！糯米蒸得黏糯又彈牙，裡面夾著滷得入味的豬肉和香菇，最後淋上特製醬汁，再撒上蒜末提香。米糕呈現圓柱狀，外層覆蓋著濃郁的醬汁，每一口都是鹹香與蒜香的完美結合，吃過一次就忘不了。

肉燥飯40元，清溪小吃部的肉燥飯走的是家常風，肥瘦比例適中，滷得金亮的肉燥入口即化，鹹香的醬汁浸透米飯，還搭配酸菜提升口感。每一口飯都充滿濃郁甘甜與鹹香，絕對是讓人想念的家鄉味。



豬舌55元，口感Q彈有嚼勁，燉煮得剛剛好，不會過硬也不軟爛，鮮香中帶著肉質的甜味，讓人忍不住一口接一口。



軟骨肉40元，吃起來軟嫩帶膠質，非常有嚼勁，特別適合搭配主食一起享用，讓整頓餐點更有層次。

地瓜葉35元，作為常見的燙青菜，口感清脆爽口，適合用來平衡較重口味的餐點，也讓整桌餐點更加均衡。



清溪小吃部不僅是高雄三鳳中街的一部分，更是許多人心中的一塊老回憶。鹹湯圓的暖心滋味、筒仔米糕的滿足感，以及肉燥飯的濃郁香氣，每一樣都蘊藏著台灣人的日常與情懷。下次來到三鳳中街，不妨走進清溪小吃部，感受一下這份70年的堅持與美味吧！

清溪小吃部營業資訊