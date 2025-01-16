位於新竹的「百味釜精緻鍋物」，不僅停車超方便，連建築造型都別具一格，真的讓人印象深刻！最棒的是，這裡的火鍋湯頭採用天然食材熬製，完全不添加人工香料，喝起來清甜又健康，每一口都能感受到滿滿的誠意。不論是新鮮海鮮還是頂級肉品，品質都非常優秀，真心推薦給喜歡吃火鍋的你！

百味釜精緻鍋物

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店址：新竹市明湖路959號

電話：03-5204179

現在來「百味釜精緻鍋物」打卡送可樂，Google評論5顆星還能拿到一盤梅花豬肉，最吸引人的是，生日壽星還會加送超驚喜的牛肉蛋糕！來這裡吃火鍋，真的不只美味，還有滿滿的驚喜等著你喔！

「百味釜」一樓是生鮮超市，提供各式優質食材，吃完火鍋還可以順便採買，讓人輕鬆帶回家！而二樓的用餐空間設計得非常現代化，明亮的大面落地窗配上寬敞的座位區，整個氛圍超舒服，讓人一邊享受美食，一邊欣賞窗外景色，真的很愜意！

自助區還提供茶飲、湯頭和佐料，所有細節都安排得很貼心。

我們這次選擇了雙人套餐「海陸盛宴」，端上來的瞬間就覺得超澎湃！

海鮮部分包含生凍大白蝦、草蝦、北海道干貝和鱸魚排。每樣海鮮都超新鮮，大白蝦與草蝦的Q彈口感，在剝皮辣椒湯底的襯托下帶著微辣的刺激感，真是絕配！而北海道干貝更是入口即化，鮮甜滋味讓人完全停不下來。

肉品部分澳洲牛滑嫩多汁，梅花豬肉油脂分布均勻，涮過湯後香氣撲鼻，尤其在滋補藥膳湯裡更是美味到不行，肉質的甜味直接被提升好幾倍！

蔬菜盤真的超豐富，居然有18種食材，像高麗菜、金針菇、南瓜、黑木耳都一應俱全，還搭配了手工製作的香菇貢丸、魚餃和蝦餃，湯頭喝起來特別清甜又健康。附餐我們選了龍口冬粉和王子麵，冬粉吸滿湯汁後滑順彈牙，王子麵則帶著濃濃的懷舊味道，真的好吃到讓人回味無窮！

除了套餐外，我們還單點了海菜花枝卷，這絕對是本次火鍋的亮點之一！花枝的鮮美與海菜的清脆結合，口感超豐富，一咬下去就能感受到滿滿的層次感！

「百味釜精緻鍋物」不只是一家火鍋店，它提供了一流的用餐環境、貼心的服務，還有精挑細選的新鮮食材。從新鮮海鮮到優質肉品，甚至每日配送的蔬菜，真的都能讓人吃得健康又安心。湯頭自然清甜，整體吃起來不僅美味，更是一場健康的饗宴。不管是家庭聚餐、朋友聚會，還是和另一半共享美好時光，這裡都是超棒的選擇！推薦大家一定要來試試看！