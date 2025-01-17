如果你正在找台南寵物友善餐廳，那一定要來這家「拉拉隊形象概念店」！這裡不只營業到宵夜，還有野餐風格的用餐空間，有柴犬、爬寵陪伴，提供鍋燒、炸物、刨冰、飲料，讓你輕鬆度過一整天！快跟著我們一起來看看吧！

「拉拉隊形象概念店」共有兩層樓，外觀是轉角老屋，特別好找！一樓是開放感十足的用餐空間，二樓則規劃成榻榻米區與手作課程教室。這裡不僅適合帶小孩，還能自備投影設備，看影片聚餐都沒問題！

聚餐活動相當方便！位於台南東區大林國宅對面巷內，旁邊就有收費停車場、you bike站點，還備有電動車充電樁，非常方便！

店內以露營野餐風為主題，桌椅擺設寬敞自在，都能自由入座，非常適合寵物聚會。側邊的玻璃箱裡還養了爬寵，例如守宮和球蟒，你可以近距離觀察牠們！

晚上亮起燈光，氛圍更加迷人，讓人忍不住多拍幾張照片。

二樓有二個空間，一間是手作課程教室，另一間則是鋪設榻榻米的用餐空間，適合親子聚會，牆面都有插座可以使用，也能自備投影器材，投影牆面看影片！

餐廳裡的柴犬和米克斯非常可愛，店家還提供寵物零食，讓牠們乖乖和客人合照！

如果你喜歡爬寵，也可以看看守宮或膽大地抱抱球蟒「咘咘」。不過像我就有點怕蛇，只能遠遠欣賞，哈哈！

店內餐點選擇多樣，從鍋燒、泡麵到厚片吐司、炸物都有，還有各種飲料和浮誇刨冰可以選擇。

牛奶起司鍋燒，鍋燒的麵條可以選意麵、雞絲或粗意麵，我們特地挑了粗意麵，再加上一大片金黃起司，光看就超級誘人！配料更是豐富，有豬肉片、鑫鑫腸、黃金魚蛋、貢丸、蝦子、雞蛋和青菜，賣相好得讓人迫不及待開動。

湯頭散發淡淡的牛奶香氣，濃郁順口，趁熱把起司攪進湯裡，整鍋瞬間升級成奶香十足的美味湯頭！每一口都喝得到濃濃的起司香，再搭配軟Q的粗意麵，吸滿湯汁，彈牙有勁。

鮮蝦肉質Q彈，搭配貢丸和魚蛋，層次感十足；再加上滿滿的青菜，讓整碗鍋燒吃起來均衡又飽足。

另一道酸辣泡麵一端上桌，酸香與辣香撲鼻而來！這鍋同樣配料滿滿，包括豬肉片、鑫鑫腸、黃金魚蛋、貢丸、蝦子、雞蛋和青菜，每一樣都讓人忍不住想多吃幾口。

湯頭酸辣清爽，不會太重口味，夏天吃起來非常開胃。蝦子超大尾，鮮甜彈牙，配著酸辣湯頭，讓人一口接一口停不下來！泡麵煮得剛剛好，吸附著酸辣湯汁，吃起來又辣又香，搭配嫩彈的豬肉片和香脆的青菜，整鍋酸辣風味深得我們喜愛。

聚餐怎能少得了炸物！一大盤炸物綜合拼盤，有薯條、餃子、雞塊、小肉豆和洋蔥圈，每樣都炸得外酥內嫩，剛好不會過乾，特別是洋蔥圈，香脆口感超涮嘴，必點清單絕對有它！

雞塊更是人手一塊，小朋友最愛的小肉豆也是瞬間清空。餃子外皮炸得酥脆，裡面還保有鮮嫩湯汁，搭配香酥的薯條，這拼盤吃起來實在太滿足了！

夜色漸晚，來份厚片吐司當下午茶點心，感覺再適合不過！我們點了三種口味，分別是「香蒜」、「奶酥」和「可可榛果」。

可可榛果厚片吐司濃濃的可可香氣撲鼻而來，讓人一看就淪陷！厚片上淋滿微融的可可醬，甜中帶香，口感滑順，入口後每一口都是滿滿的幸福感，甜食控絕對不要錯過！

香蒜厚片吐司的香蒜氣味，讓整個空間都被美食的氛圍包圍。金黃微脆的吐司，配上蒜香濃郁的醬料，鹹香的風味完美搭配吐司，越吃越涮嘴，是鹹食愛好者的必點口味！

奶酥厚片吐司趁熱吃時，吐司外層微酥，裡面柔軟濕潤，滿嘴都是濃郁的奶酥香，甜而不膩，幸福感直接爆表，讓人忍不住一口接一口！

這款番茄蜜餞刨冰可說是店裡的招牌甜品，光是外觀就讓人眼睛一亮！高高堆疊的刨冰塔，覆蓋著紅通通的番茄蜜餞，看起來就非常誘人。

冰沙綿密細緻，番茄蜜餞的酸甜滋味讓人一試成主顧。酸香多汁的番茄搭配蜜餞的脆甜口感，層次豐富得剛剛好。附上的煉乳可以自由添加，倒上後更增添奶香，讓酸甜味道完美融合，每一口都讓人幸福滿滿，最後連番茄的湯汁都忍不住喝光！

這杯泰奶一上桌就能看到綿密奶泡覆蓋在濃郁的茶香上，甜度與冰塊比例剛剛好，不會過於甜膩，每一口都讓人直呼過癮，絕對是來店必點的招牌飲品！

這杯「熱帶水果泡泡」氣泡飲充滿清甜果香，口感清爽，碳酸的刺激感加上夏日風味，整個人瞬間清涼舒暢，超適合消暑降溫！

泰式奶綠泰奶獨特的香氣融入清新的綠茶香味，喝起來多了一層爽口的清香，冰涼順口，讓人一口接一口停不下來。

這家餐廳不僅提供美味的厚片吐司、炸物、鍋燒和泡麵，還有超棒的開放式空間，讓人用餐時倍感放鬆。店內環境非常寵物友善，下班後約上朋友帶著毛小孩一起聚餐，來場寵物派對，絕對是讓人樂在其中的享受！

台南吃什麼？小吃、餐廳！

⭕台南炸雞【巷口炸雞 永康大灣店】比臉大的甘梅雞排超夠味.人氣必點醬蒜炸雞

⭕台南冰品【西門吹雪】木質清幽空間氛圍.雪花冰刨冰拉麵熱壓吐司.正餐輕食大滿足

⭕台南燒烤【請上桌－國際港灣 】海鮮蒸籠熱炒超澎派！自動旋轉燒烤輕鬆聊天

⭕台南外燴【村委燴】客製化特色串燒美食.有調酒師現場調酒秀創意美酒

⭕台南小吃【歐家蚵仔煎】安平天后宮前舒適空間菜色豐富.蚵仔煎/虱目魚湯/蝦捲蚵捲大推薦

⭕台南餐酒【杏花村】巷弄中式老屋氛圍酒吧.復古風竹盤烤物好好吃.盤器花飾精緻超美

⭕台南甜點【白面酥生 法式千層脆片】薄脆餅香的千層法夾超美藝術甜點.鬆脆茶香的法式千層脆片

⭕台南伴手禮【南房狀元】台南４００百虱大吉限定好禮！結合開隆宮Ｑ版娘娘特色蛋捲超有趣

⭕台南牛肉麵【國華美食魷魚羹】國華街傳統小吃美食.牛肉麵＄９０大塊有厚度

⭕台南伴手禮【韓金婆婆日式手工豆腐酪】季節限定夏日豪華版芒果樂園雪花冰！





台南大林國宅附近美食【拉拉隊形象概念店】有停車場嗎? 對面有收費停車場. 台南下午茶【拉拉隊形象概念店】哪些餐點? 鍋燒、泡麵、厚片吐司、炸物點心、飲料、氣泡飲. 台南美食【拉拉隊形象概念店】哪些寵物? 寵物友善餐廳，守宮、米克斯、柴犬.