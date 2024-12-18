(文末附折扣碼「julia95」使用方法）

嗨~大家好，我是大貓咪～

洗衣服這件事，對大多數人來說可能是日常瑣事，但對我來說，卻是「快樂儀式」，

怎麼說呢？因為我發現，穿上乾淨、蓬鬆、香香的衣服，真的能讓整天的心情都亮起來哦！

然而，以前的洗衣經驗並不美好，不是衣服洗完有奇怪的悶臭味，就是洗衣精殘留讓肌膚敏感發癢，簡直崩潰，

直到遇見👉👉👉【萊悠諾】香水珍珠 洗衣濃縮膠囊，洗衣不僅是清潔，還是一場奢華的香氛饗宴。

第一次看到這顆小巧可愛的膠囊，我就被它的設計吸引了，

每一顆只有15克，但這小小的膠囊內藏乾坤，

其實市售很多知名洗衣膠囊一顆才8~10克，

包括了法式香氛豆、高效酵素、柔軟精華，還有超強抗菌科技，

拿在手上仔細看，可以清楚看到底部的白色香氛豆粒，這可是智慧鎖香的秘密武器，

以英國JoMalon香水基底調配，精品級香水香調，

超人氣高質感香氣，從洗到穿，香氣能持久一整天，

更特別的是，它的薄膜採用全新速溶技術，

碰水秒溶，洗後完全不殘留，乾淨又令人安心！

法式奢華香調～衣物淨白柔軟，持香衣整天 法式奢華香調～衣物淨白柔軟，持香衣整天

【萊悠諾】香水珍珠 洗衣濃縮膠囊有兩款香氛，包裝有盒裝（15個入），及家庭號大包裝（45個入）二種，

🔺盒裝（15個入）🔺精美外盒質感很好，用完還可以當收納盒，

裏頭貼心的有防水夾鏈袋，霧面材質防潮又防塵，也可以重複使用哦！

🔺家庭號大包裝（45個入）🔺是紙盒保裝，經濟又實惠，

大家可以依需求選擇，重點是，記得多囤幾盒準沒錯唷！

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南法陽光杏桃

一聞就讓人聯想到南法的陽光果園，前調的黑醋栗酸甜清新，中調的蜜桃香氣溫暖怡人，最後由香草根作為完美收尾，甜美又不膩。

英國經典小蒼蘭

迷人的香氣更像一場優雅的英式下午茶，前調是哈密瓜和梨的清甜，中調小蒼蘭與玫瑰交織，後調則以廣藿香、琥珀和白麝香增添層次，優雅而耐人尋味，

每次洗完衣服，衣櫃打開的瞬間，彷彿置身精品香水店，心情好得像中了樂透。

超濃縮六效合一～抗菌。潔淨。香氛。亮白。柔順。護色全搞定 超濃縮六效合一～抗菌。潔淨。香氛。亮白。柔順。護色全搞定

最讓我驚豔的，是這顆小膠囊竟能替代洗衣精、去漬液、柔順劑、香氛豆等瓶瓶罐罐，一顆解決所有問題！

它的三大酵素（蛋白酵素、脂肪酵素、纖維酵素）能迅速分解100種污漬，

無論是咖啡漬、果醬還是醬油，都能輕鬆洗淨，

歐洲專業衣物保護因子深入纖維，不僅呵護衣物，還能有效隔離污漬，

令人喜愛的，獨家PVP護色亮彩科技，保護衣物色彩，還原衣物亮麗如新，

而且產品通過SGS檢驗認證，無螢光劑、無磷、無重金屬等有害物質，就連寶寶的貼身衣物也能安心使用，

更棒的是，它的PH值中性溫和，對於敏感肌膚非常友好，不會刺激皮膚。

「真。乾。淨。」的秘密～抗菌與除臭的雙重保護

我特別測試了孩子運動後的汗臭衣物和吃東西弄髒的白色衣物，

居然都能洗得乾乾淨淨，洗完不僅沒有臭味，還散發著迷人的香氣，

萊悠諾的深層抗菌技術可以抑制99%的細菌滋生，

就算是潮濕的雨季或室內晾衣，也不怕有悶臭霉味，這對於住在台灣的我們來說，簡直是福音！

【萊悠諾】～洗衣變成享受，家務也可以很幸福 【萊悠諾】～洗衣變成享受，家務也可以很幸福

使用方式非常簡單：直接將膠囊放入洗衣機底部，再加入衣物，一次搞定，

衣物在6公斤以下使用一顆，大約10~20件衣物，

6公斤以上使用二顆，若衣物較髒，可以多添加一顆，

一顆超濃縮洗衣膠囊 = 洗衣精8瓶蓋，不需要再衡量洗衣精的用量，也不怕倒太多造成殘留，

速溶薄膜遇水即溶，洗劑均勻溶於水中不結塊，

洗淨效果超強，洗衣槽也不會殘留黏膩感，

強力高滲透酵素，8倍潔淨力， 深層抗菌99%，

全新微膠囊留香科技，頂級香氛柔順精華，根除霉味異味，真正做到乾淨又省心。

【萊悠諾】香水珍珠 洗衣濃縮膠囊，重新定義了我對洗衣的期待，從洗到穿都讓人心情愉悅，

不只是衣服乾淨而已，還帶來高質感的香氛享受和安心的抗菌保護，

我發現洗衣已經不再是一個負擔，而是變成了日常生活中讓人期待的小確幸，

每次打開洗衣機，聞到飄散出來的迷人香味，我都會忍不住微笑～

如果你也想體驗不一樣的洗衣生活，趕快上官網，用專屬折扣碼「julia95」享受95折優惠，讓每一天都穿得更自信、更舒適！

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以上分享，為本人試用過後之體驗心得，無任何販售、商業行為，僅供參考。

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