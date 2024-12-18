最近和朋友交換禮物時，竟然意外發現了一間超級厲害的台中寵物友善餐廳 NikuNiku 肉肉燒肉五權西店！這間餐廳不僅是聚餐的好選擇，還能讓你的毛小孩也一起來享受美好時光。而且女王這次來用餐時還發現了，肉肉燒肉推出的超澎湃新菜單，讓我迫不及待要和大家分享，這次的台中南屯區美食推薦，讓我們快點看下去吧~

美食推薦

⏏文章摘要

NikuNiku 肉肉燒肉五權西店在哪裡?

地址：台中市南屯區五權西路二段223號

營業時間：11:30–14:30, 17:00–22:00

電話：04-24721166

NikuNiku 肉肉燒肉五權西店坐落在台中市南屯區五權西路二段223號，交通相當便利！從台中南屯捷運站店步行到肉肉燒肉五權西店只需要5分鐘內就能抵達，加上門口擁有超多停車位，讓你不用找車位就能輕鬆享用美食，簡直就是台中聚餐必訪的完美餐廳。



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肉肉燒肉五權西店環境介紹

NikuNiku 肉肉燒肉五權西店 用餐空間非常溫馨與寬敞。店內的用餐區可以容納將近百人，每個座位都有超寬敞的大空間，特別適合台中尾牙、春酒、公司聚餐、團體聚會或家庭聚餐，無論是私密聚會還是大型聚餐，這裡都能輕鬆滿足。而且肉肉燒肉 還是台中寵物友善餐廳與台中親子友善餐廳，讓到訪的每個人都能輕鬆享受美味的燒肉。



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肉肉燒肉菜單價格介紹

這次女王要推薦的是肉肉燒肉，最新推出的超澎湃燒肉套餐，這個「極品冷牛套餐」共有雙人套餐和三人套餐：

極品冷牛套餐雙人套餐：$2580+10%

極品冷牛套餐三人套餐：$3880+10%

看著這個超澎湃的燒肉新菜單，我都快要流下口水了！現在就讓我們繼續帶大家來看看，這個台中美食吧~

台中美食

※肉肉燒肉菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

極品冷牛套餐

前餐

首先登場的是超大的主廚沙拉，女王這次選擇了紅酒醋口味，非常清新又開胃。在搭配上炙燒到恰到好處的兩人份的牛肉炙壽司，超有誠意的前菜吃完後，還有免費的小菜、包肉生菜和濃郁的雞湯，讓你一開吃就被滿足到不行~



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附餐

套餐的附餐的基本選擇是用台梗九號米做的飯食，米飯粒粒分明、香氣四溢。但如果你想要升級附餐，還可以選擇牛肉煲飯+$79，日式冷麵+$79，豚骨和牛烏冬麵則是加$248，無論是哪一款，味道都非常美味喔!

安格斯羽下肉｜安格斯小牛排｜角切牛小排

如果你是牛肉控，肉肉燒肉套餐的經典組合 安格斯羽下肉、安格斯小牛排、和角切牛小排 這三款肉品，絕對會讓你感受到什麼叫頂級享受，每一口都在炭火中被賦予了靈魂。安格斯羽下肉來自肩胛部位，烤至五分熟時外酥內嫩，伴隨豐富油脂香氣，搭配玫瑰鹽更能凸顯肉質本味；安格斯小牛排厚切卻柔嫩，帶有粉嫩肉汁的多層次口感，蘸上特製燒肉醬微甜更提香；而角切牛小排以方塊切法保留紮實嚼勁，脂肪在燒烤過程中融化，讓每口都充滿濃郁肉香，搭一點芥末醬，瞬間撞擊味蕾的巔峰感受，不管是單吃或是搭配包肉生菜一起享用，都是令人難忘的美味。

極品和牛舌

和牛舌一直是燒肉界的經典款，但這裡的極品和牛舌更是提升了整個口感層次。薄切的牛舌，紋理細緻，放在炭火上輕烤幾秒，鮮嫩的肉質恰到好處。配上特製的蔥鹽，香氣瞬間爆發，牛舌的Q彈與蔥鹽的微鹹鮮味完美結合，每一口都是極致享受~

韓式味噌板腱

這道板腱肉搭配上韓式味噌醬以及小菜，讓牛肉在燒烤時散發出甜鹹的迷人香氣。微帶嚼勁的肉質，外層在醬汁稍微焦化後，增添了層次豐富的焦香味，3種不同風味的美食混搭在一起，又是一道令人難忘的美食滋味。

半橡依比利老饕

來自西班牙的伊比利豬，向來以高品質的脂肪與獨特風味聞名。而這裡的半橡依比利老饕肉更是選用了豬隻最細緻的部位，脂肪與瘦肉完美結合。稍微炭烤後，外皮香脆，內裡卻是柔嫩多汁，帶著些許堅果香氣，這頂級的美味讓人一口接一口，停不下來。

桂丁土雞翅

如果說牛豬肉是燒肉的主角，那雞翅可以說是今日套餐的最佳的配角！頂級的桂丁土雞翅，肉質結實且富有彈性。雞翅在炭火上翻烤，表皮金黃微焦，內部卻保持著鮮嫩多汁的口感。吃上一口，雞皮香脆，肉香四溢，讓人一吃上癮！

根島大草蝦｜北海道干貝

除了燒肉，套餐內的海鮮也非常厲害！根島大草蝦和北海道干貝都鮮甜到不行，輕烤後的海味道真的會讓人吃到停不下來。

甜點飲料冰品

餐後的甜點也是一大亮點！飲料部分我們選了點了可爾必思和紅茶，味道都非常清爽。而其中最受矚目的就是超可愛的牛餅乾雙淇淋，口感綿密又不膩，吃完美食後來上一杯真的完美到不行！此外，店內還有每日限量供應的日式焦糖布丁+$49，就能享受到這美位小點，對了！店家還有提供免費的醋飲，在品嚐烤肉時來一杯就能獲得絕佳的美味平衡喔~

2025台中南屯區美食推薦

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如果你正在找尋2025台中南屯區的美食推薦，NikuNiku 肉肉燒肉五權西店無疑是你不能錯過的一間餐廳，從環境、服務到每道菜品，NikuNiku 肉肉燒肉五權西店的水準真的是無可挑剔。如果你也愛燒肉，又想找一間有寵物友善、又有親子又善的台中餐廳，那來肉肉燒肉絕對沒錯喔！

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NikuNiku 肉肉燒肉五權西店資訊

訂位：Nikuniku 肉肉燒肉五權西店

FB粉絲團：Nikuniku 肉肉燒肉五權西路店

地址：台中市南屯區五權西路二段223號

營業時間：11:30–14:30, 17:00–22:00

電話：04-24721166