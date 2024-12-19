桃園這間親子農園好隱密！文新小農夫親子農園已經在地五年，整個農園蔬果都是無毒，假日也有不少親子客前往，除了基本的農事體驗，還能近距離餵食家禽，都是些特殊品種的雞，一家人一起拔起來的無毒蔬菜特別珍貴，小朋友還能撿鴨蛋做成茶碗蒸，冬天推出白菜滷吃到飽，離開不空手，採收無毒蔬菜帶回家～

激推土窯料理！！土窯甕烤雞、土窯烤雞腿、土窯澎湖海魚都好吃，加入Line官方帳號就能預訂，假日上午11:00取餐、下午16:30取餐，假日幫餐桌加菜～

文新小農夫親子農園 在哪？

文新農園地址在桃園市平鎮區東光路255巷！巷口斜對面這片農地就是！建議直接導航較方便，地址是平鎮區但接近八德區，12月到隔年1月剛好是落羽松季，這離霄裡大池落羽松林約3分鐘車程，可安排走一趟拍照～

離平鎮忠貞市場、八德興仁夜市約8~10分鐘車程，也可以一併安排～

地址：桃園市平鎮區東光路255巷(巷口斜對面)

聯絡電話：0927-289908（預約制）

這真的是太低調了！沒想到竟然有一片大農地，看到白色招牌寫著文新親子農園就是，直接開進去停車～

入口鐵板斜坡只有3米寬，進出時要注意後輪狀況，開上去的鐵板斜坡較陡，跑車、低保險桿或改大包車輛不適合進入，週末還沒到集合時間！已經停滿一整排汽車～

好像回到小時候阿嬤菜園！停放好看到入口走到灰色鐵皮屋就是報到處～

《參加農園 活動建議》

穿著舒適鞋子(外面穿一層雨鞋套)或穿雨鞋。

容易被蚊蟲咬的小朋友！可噴防蚊液。

自備開水與穿著防風保暖外套。

為了響應環保！可自帶環保袋或餐具。

農園體驗 收費方式

文新農園有A、B、C、D四種方案！活動內容包含農作物採收與DIY料理，一家三代五口來最划算，換算最便宜方案一個人只要200元，可輪流體驗採收農作物、吃玉米、茶碗蒸DIY與白菜滷吃到飽，還有三種無毒蔬菜帶回家～

收費方式以家庭為單位(限定5人以內)，一歲以上就算一位人數，家庭超過第六位成員，每位需收費200元體驗費，會送鴨蛋茶碗蒸DIY一份，也能現場加購鴨蛋茶碗蒸DIY一份150元～

《每組家庭農事體驗活動》

撿鴨蛋1顆

土窯鴨蛋茶碗蒸DIY1份

雙色水果玉米2支

蜜雪兒白菜1株

大陸妹1株

甜心蘿蔓1株

白菜魯湯吃到飽 方案(A) 1000元～以上農事皆體驗

方案(B) 2100元～以上農事＋土窯雞*1、土窯蒸海魚*1

方案(C) 2800元～以上農事＋土窯雞*1、土窯蒸海魚*1、蒜苗澎湖章魚*1、時令蔬菜*1、白飯5碗 方案(D) 2000元～以上農事＋土窯烤雞腿*3、土窯蒸海魚*1、時令蔬菜*1、白飯3碗

文新農場報到處｜領籃子

農場只有假日營業！體驗分成上午、下午兩場，每場活動約2～3小時，包含現場用餐時間，園區有家禽、小動物，早點來也不用怕無聊，可以餵雞鴨、玩小車車～

上午場報到 9:00～9:30（約9:40集合)

下午場報到 14:00～14:30（約14:40集合)

◎當天大雨早上6點會通知改期~

報到後會拿到一個塑膠籃！籃子上都有編號，裡面小籃子、蒸盤也有號碼，要記得自己號碼才不會拿錯喔～

農園餐點菜單

現場臨時想加購餐點！報到處有提供加購服務，土窯類都是這的招牌，有土窯烤雞、烤雞腿、澎湖小卷、澎湖章魚、土窯蒸海魚，還有四季蔥蛋、時令蔬菜與白飯，青菜與蔥都是自家種的，海魚也是老闆去澎湖釣的～

一走到農場就看到木瓜樹！現場也有店家自己種香蕉～

飼料包是一定要買！現場有家禽可餵食～

除了特地去親子農場園區，很少有機會見到這景象，池塘有雞鴨家禽、綠頭鴨…等，雞都是特殊品種，有比利時球雞、波蘭白帽雞與美國白鳳雞～

飼料一包10元！至少買個兩、三包才夠餵，冬天家禽和人一樣容易餓，怎麼餵都吃不飽～

比利時球雞、波蘭白帽雞與美國白鳳雞！在農園大搖大擺走來走去，很親人都不怕人～

現場有兩個搭棚子！可進去裡面稍坐休息等集合時間，吃東西、玩DIY也是在裡面～

兒童腳踏車｜迷你滑梯設施

農園有一小區兒童設施！有小朋友車車與迷你溜滑梯，農園也是寵物友善園區，毛小孩可進園落地，但需要牽繩自己看管喔～

農園說大不大說小不小！離八德與平鎮不遠處，有那麼一區世外桃源可體驗採收，很適合不想跑太遠的親子客，上面有隻老鷹風箏本來以為是裝飾，原來是用來驅鳥用，園區蔬菜水果都沒撒農藥，特別讓人安心～

農作物採收體驗！會依照蔬菜成熟狀況做規劃，現場蔬菜挺多樣，不用擔心採不到～

原來青花菜是長在花梗中心！這裡的四季蔥好粗喔！

如何採收！體驗流程

集合時間差不多的時候，工作人員進來教學採收與體驗流程，雙色玉米要拔之前，先在外觀摸摸看有沒有缺粒，採收整顆結球白菜、大陸妹、紅奶油萵苣都是各1株，確認要哪顆就整顆拔起來～

今年最後一批玉米！只剩下四個活動場次

12/21 (六)、12/22 (日)、12/28 (六)、12/29 (日）

忘記怎麼採收也沒關係！工作人員都會在現場指導，不然就看別人怎麼拔，自己跟著複製啦～

沒撒農藥小鳥會飛來吃！所以有些水果玉米已經被鳥吃過，採收前一定要摸摸看～

真的是寓教於樂！ 自己採收好的雙色水果玉米，帶回棚內拔除外殼、洗乾淨～

洗淨好的水果玉米放蒸盤上送到土窯區！等土窯蒸好會送回棚子～

農事體驗｜採蔬菜

採收都是以當季成熟蔬菜為主！體驗採收3～4種蔬菜，有高麗菜、四季蔥、青花菜、地瓜、結球白菜、大陸妹、紅奶油萵苣..輪替，採好的有機肥栽種無毒蔬菜可以帶回家～

◎北部夏天無法栽種蔬菜（每年五月份～八月份會休園）

採收蔬菜需要一點力氣！有些小朋友會需要家長一起幫忙，全家一起拔菜是很有趣的體驗～

稍微觀察一下選好要哪一顆！雙手左右一直搖，要用技巧不要用蠻力～

我們都找大顆的菜！到底是有多貪心啊？三樣無毒蔬菜加起來好巨大～

撿鴨蛋體驗｜茶碗蒸DIY

鴨寮鴨蛋都很新鮮！不用擔心是放很久的鴨蛋，是為了讓小朋友體驗才放進去，鴨蛋營養成份比雞蛋高許多，鴨寮小小一間也很原始，一次只能進去一組要排隊～

撿好的鴨蛋先洗乾淨！鴨蛋放到杯子把蛋白、蛋黃攪勻，加入半杯高湯攪勻，倒入錫箔杯蓋上錫箔紙，寫上名字就能送到土窯區～

祖傳土窯甕烤雞是必點！選用3斤以上的小土雞，加上10多種祖傳特製醃料，每隻土雞都個別包裝好，土雞肚子塞入四季蔥，就可以送到特製土窯裡～

柴燒土窯甕烤雞

土窯區現場有三個大土窯！這也是老闆自己做的土窯，一個土窯一次只能烤五隻雞！不用瓦斯是用木柴燜烤，全憑現場師傅烤雞經驗，沒想到來農事體驗，也有那麼正宗的土窯烤雞～

我們是真的很愛吃雞！柴燒土窯烤雞都在3斤以上，都是現烤要預約才吃得到，一隻700元正常一般價格。

烤雞滴下來的油脂與雞湯一整盤！滴下來的這些都是精華，建議有預定烤雞現場吃的朋友，可以自備碗蓋，剩下的雞油可以帶回家炒菜用～

土窯烤雞顏色起來好讚！每隻都烤到金黃赤赤，土窯保溫效果佳，高溫可讓雞皮迅速脫水，雞皮吃起來更酥脆，就算沒參加農事體驗，也能訂土窯甕烤雞，假日取雞幫餐桌加菜～

這土窯烤雞腿看起來有好讚！現場加購一隻100元，看這數量就知道有多受歡迎，再點碗飯、炒時蔬，就是一餐雞腿飯～

剛出爐土窯烤雞腿煙霧飄散！一靠近就聞到雞腿香～

白菜滷湯 吃到飽

不管選哪個方案！現場都提供白菜魯湯吃到飽，冬天很需要一碗熱騰騰白菜滷湯，白菜魯湯用料很實在，郭先生他吃了兩碗，為了讓小孩吃的更健康，白菜滷只有淡淡調味，這樣才吃得到食材原味，不會造成負擔～

窯烤 採收雙色玉米

剛才自己採收的雙色玉米！吃起來很飽滿有甜，口感有點像玉米與糯米玉米之間～

自製鴨蛋茶碗蒸！乍看下有點像烤布丁～

茶碗蒸的食材很單純，就只有高湯加入鴨蛋打勻，蒸出來的茶碗蒸是很純粹的風味～

時令菜是菜園裡高麗菜！這道高麗菜挺大一盤，吃起來口感清脆、調味適中，好下飯～

蒜苗澎湖章魚

這道是經典的澎湖家常菜！澎湖章魚要一隻隻剪小去除內臟，再用蒜苗爆炒加上簡單調味，章魚肉質好Q彈又脆口，這真的很下飯耶～好吃～

土窯蒸澎湖海魚

菜單有好幾道澎湖海鮮！一開始還老闆是澎湖人，一問才知道是老闆在澎湖有自己漁船，老闆放假就喜歡出海釣魚，所以粉專常常會賣少見的澎湖海鮮～

今天這道「寒鯛魚」吃到賺到！老闆自己釣的寒鯛魚，用清蒸保留魚肉的鮮美味，肉質雪白又細嫩，一送上桌沒多久就被夾空，每一口都是新鮮的海味～

激推！土窯烤雞

點烤雞要自己掰斷擺盤喔！土窯烤雞用了10多種香料醃料，一家人剛好可以來一隻～

我們吃過的烤雞不算少！郭先生已經很熟練拆解擺盤～

雞腿肉質緊實！軟嫩中帶有彈性，雞腿口感沒話說肯定是好吃，剛烤好的雞皮也挺酥，吃得到烤雞原汁原味～

雞胸肉吃起來不會柴耶！吃過那麼多烤雞，很少吃到不柴口的雞胸，剛出爐的烤雞胸挺軟嫩，都不用沾胡椒鹽、雞油就挺好吃耶～

雞翅即使冷掉雞皮依舊喀滋酥脆！這烤雞外皮真的挺香，吃完很有記憶點～

這土窯雞我家郭先生很喜歡！直接衝到他心中晉升第一名烤雞！

烤雞腿與剛才的土窯雞完全不一樣！土窯烤雞外皮帶點焦香脆度，這烤雞腿外皮薄嫩，有點像開講好吃烤雞腿，雞腿同樣有醃製過，雞腿本身吃起來就有鹹味，想要來碗白飯配著吃~

＊文新農場很適合親子客來體驗，可以採收玉米現蒸現吃、撿鴨蛋DIY茶碗蒸、白菜滷吃到飽，還能採收無毒蔬菜回家，預約分成上午場與下午場，直接私訊店家粉專或官方Line＠即可報名～

體驗採收雙色水果玉米

只剩下12月最後四天

農園預計營業到明年2025年4月，北部夏天無法栽種蔬菜，每年五月份～八月份會休園，想體驗小農夫活動要快，冬天來玩記得穿保暖、雨鞋套，即使沒參加農事活動，也能預訂自取特色土窯料理～

激推土窯料理！！土窯甕烤雞、土窯烤雞腿、土窯澎湖海魚，加入Line官方帳號就能預訂，假日上午11:00取餐、下午16:30取餐，假日來幫餐桌加菜～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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