請注意：喝酒不開車，開車不喝酒

想找台北士林餐廳聚餐，同時希望大眾交通便利的大大看過來，不久前跟朋友聚餐的雞老闆桶仔雞士林夜市店，距離捷運劍潭站不遠，並且鄰近的文林路跟中山北路也有多線台北市公車可搭，而且這間台北桶仔雞專賣店有提供不少優惠，像是用餐有當月壽星同行時，不含酒水的消費有滿1800元，就免費招待一隻雞老闆桶仔雞，如果沒有壽星同行也沒關係，只要消費每滿2500元，然後完成指定項目，同樣有一隻免費桶仔雞可以享用，另外學生吃雞也有優惠，至於想好好喝一下的用餐客人，雞老闆士林夜市店還有生啤酒買二送一跟以小時計的清酒、梅酒無限暢飲能選擇哦！

這次跟朋友聚餐的雞老闆桶仔雞士林夜市店，店面位置是在進行都更改建陽明戲院旁的文林路101巷裡，而當天走在文林路上時，就有看到蠻顯目的招牌了。

看到招牌往裡走，很快就到雞老闆桶仔雞士林夜市店了。

進到雞老闆士林夜市店裡，看到店裡可供用餐桌數不多，而整體裝潢營造出來的氛圍，就是適合小酌跟哈拉聊天的地方。

店裡牆上，除了貼有部分餐點價格資訊外，也有目前雞老闆桶仔雞士林夜市店優惠資訊讓用餐客人參考，包括用餐有當月壽星同行時，不含酒水的消費有滿1800元，就免費招待一隻雞老闆桶仔雞，如果沒有壽星同行也沒關係，只要消費每滿2500元，然後完成指定項目，同樣有一隻免費桶仔雞可以享用，另外學生吃雞憑學生證也有399優惠價，還有以小時計的清酒梅酒無限暢飲選擇（需同桌全部客人一起參加）。

優惠之外，我沒想到雞老闆士林夜市店還有卡拉OK設備，讓來用餐客人可以邊吃邊歡唱呢！

點完餐之後，餐點陸陸續續送來，等到差不多了就拍張大合照。

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