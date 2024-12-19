雪莉找了一陣子的石墨烯面膜推薦，發現喬朵面膜之後觀望了一段時間，這次趁著活動入手，敷完覺得真的滋潤又不厚重，這麼好用的神經醯胺面膜推薦一下絕對必要！

石墨烯是近幾年約來越常見且受歡迎的材質，而石墨烯面膜推薦的很大一個原因就是強大的導出效果。

石墨烯材質的的多孔結構讓它有強大的吸附力，加上 JODOMME 喬朵嫚5D 鑽光活膚保濕面膜 的特殊六角網紋設計，不但能夠有效的導出肌膚中的殘妝和污染，更能儲存滿滿的專利保濕精華。

石墨烯的導熱係數在5300w/m以上，搭配遠紅外線升溫，可以迅速的均熱，幫助精華液更均勻、全面的滲透吸收，12小時長效保濕。導入加導出的雙導技術，是有效養膚的神經醯胺面膜推薦。

JODOMME 喬朵嫚5D 鑽光活膚保濕面膜 添加專利保濕因子、微脂囊神經醯胺及舒敏配方。AQUAXYL™ 保濕因子含有玻尿酸、神經醯胺和水通道蛋白促進因子。

玻尿酸是鎖水保濕的必備。神經醯胺，也就是常聽到的賽洛美。神經醯胺是一種脂肪酸，人的外皮有50%都是由神經醯胺組成，並形成肌膚屏障。一旦流失，那就會變得容易乾燥、長痘痘。 JODOMME 喬朵嫚5D 鑽光活膚保濕面膜 添加神經醯胺，有效鎖水，並對抗日常生活和時間造成的青春流逝。而水通道蛋白則是細胞膜上幫助水分流動的重要功臣，促進水通道蛋白的成分幫助肌膚更有效補水。緊緻保濕的專利成分是石墨烯面膜推薦首選。

雪莉敷完以後立刻就能感覺到超級水潤有彈性，隔天上妝的時候也更服貼，眼周有細紋的地方因為充分的吸飽了水，也沒有像平常卡粉而出現明顯紋路。

敷面膜以前，可以先擦化妝水或是精華液，雪莉個人喜歡先擦一點六胜肽的水感精華液，分子比較小，質地也比較稀，不會影響面膜的效果。

JODOMME 喬朵嫚5D 鑽光活膚保濕面膜 有一面是純黑的，另一面有六角形的紋路，將有紋路的那一面敷在臉上，15–20分鐘後就可以取下。敷完以後靜待10分鐘左右，讓精華液再更充分的吸收後，稍微用清水沖掉再進行下一步的保養。

這款面膜的精華液如果不稍微沖洗的話，直接擦乳霜，雪莉個人經驗是會有一點搓泥，這樣也會影響後續步驟的吸收，所以一定要沖一下。敷了面膜以後，吸飽水的肌膚原本擠過粉刺紅紅的地方很快就鎮定了，眼下和鼻翼法令紋的地方，視覺上也變得比較澎潤，整體氣色也更明亮。

品牌：JODOMME 喬朵嫚

官網： www.jodomme.com

產品名稱：5D 鑽光活膚保濕面膜

售價：單片100元（多片有優惠）

官方蝦皮：https://s.shopee.tw/2fuoMQ0JQD

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原文：石墨烯面膜推薦—JODOMME 喬朵嫚評價：5D 鑽光活膚保濕面膜

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