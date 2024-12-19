「熊本踩點趣Let's go!熊本熊感謝祭」

熊本熊部長陪大家迎春到

帥氣熊本城武將隊伴大家過好年

直飛熊本玩九州，好玩秘辛全在此活動

活動「全程免費入場」，集章現場闖關「送好禮」歡迎大家一起共襄盛舉🎉

*更多活動陸續公開 敬請期待

時間：2025/1/18(六)~19(日) 10:00~18:00

地點：松山文創園區 4號倉庫

地址：台北市信義區光復南路133號

交通：搭乘捷運-

國父紀念館站→5號出口→步行約100公尺即達

市政府站→1號出口→步行約100公尺即達

※當天開放免費入場

★歡迎追蹤，更多新情報陸續公開中!

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主舞台表演:

【熊本城迎賓武將隊 】

演員們身穿超過15公斤的重裝盔甲，舉手投足盡顯戰國氣勢！不僅能自由拍照，有機會和武將同框！



【山鹿燈籠舞保存會 】

每年8月15、16日，熊本山鹿市都會舉行盛大的「山鹿燈籠祭」，千位燈籠娘齊舞的場面，壯麗又夢幻

表演時間陸續公布

攤位介紹:

【天草寶島觀光協會(天草市)】

VR海豚觀賞體驗：不必到現場，也能360度環繞感受與海豚一起遨遊的奇妙瞬間！

酒品試喝體驗：來自天草的精釀美酒，讓你品味島嶼的甘醇香氣（※未滿18歲禁止飲酒，喝酒不開車）。

創意南蠻甜點品嚐：嚐嚐使用日本國產小麥製作的南蠻風味甜點，一口甜入心底！