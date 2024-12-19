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> 旅遊 > 日本「熊本踩點趣Lets go!熊本熊感謝祭」1/18(六)~19(日) 限時2日，松山文創園區 4號倉庫熱鬧登場，免費入場不容錯過！

日本「熊本踩點趣Lets go!熊本熊感謝祭」1/18(六)~19(日) 限時2日，松山文創園區 4號倉庫熱鬧登場，免費入場不容錯過！

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2024-12-19 10:11:00 文字：日本去哪兒情報中心
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日本去哪兒情報中心

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熊本踩點趣Let's go!熊本熊感謝祭

熊本熊部長陪大家迎春到
帥氣熊本城武將隊伴大家過好年
直飛熊本玩九州，好玩秘辛全在此活動
活動「全程免費入場」，集章現場闖關「送好禮」歡迎大家一起共襄盛舉🎉
*更多活動陸續公開  敬請期待

日本「熊本踩點趣Lets go!熊本熊感謝祭」1/18(六)~19(日) 限時2日，松山文創園區 4號倉庫熱鬧登場，免費入場不容錯過！

時間：2025/1/18(六)~19(日) 10:00~18:00
地點：松山文創園區 4號倉庫
地址：台北市信義區光復南路133號
交通：搭乘捷運-
國父紀念館站→5號出口→步行約100公尺即達
市政府站→1號出口→步行約100公尺即達

※當天開放免費入場

★歡迎追蹤，更多新情報陸續公開中!

活動IG帳號   https://www.instagram.com/kumamoto_lets_go_/

facebook活動追蹤頁面：
https://www.facebook.com/share/19YLPWEGGB/

活動通告知頁面：
https://www.accupass.com/event/2412090619022990760350

 

主舞台表演:

【熊本城迎賓武將隊 】

演員們身穿超過15公斤的重裝盔甲，舉手投足盡顯戰國氣勢！不僅能自由拍照，有機會和武將同框！

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【山鹿燈籠舞保存會 】

每年8月15、16日，熊本山鹿市都會舉行盛大的「山鹿燈籠祭」，千位燈籠娘齊舞的場面，壯麗又夢幻

日本「熊本踩點趣Lets go!熊本熊感謝祭」1/18(六)~19(日) 限時2日，松山文創園區 4號倉庫熱鬧登場，免費入場不容錯過！

表演時間陸續公布

 

攤位介紹:

【天草寶島觀光協會(天草市)】

VR海豚觀賞體驗：不必到現場，也能360度環繞感受與海豚一起遨遊的奇妙瞬間！

酒品試喝體驗：來自天草的精釀美酒，讓你品味島嶼的甘醇香氣（※未滿18歲禁止飲酒，喝酒不開車）。

創意南蠻甜點品嚐：嚐嚐使用日本國產小麥製作的南蠻風味甜點，一口甜入心底！

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