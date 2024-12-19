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福壽山農場 國民賓館 嶄新設備 舒適大進化

台中 福壽山農場 楓葉 住宿 more
2024-12-19 12:59:00 文字：夫子
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夫子

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12月中旬捉住福壽山農場楓紅的尾聲，入住 2023年 1月 9日開幕的福壽山農場國民賓館典雅二人房，房間嶄新的設備，舒適得讓人忘記這是海拔 2240公尺 (旅遊服務中心) 的山區。房間不僅有暖氣空調，還提供羽絨被，衛浴乾濕分離熱水充足穩定，更有 TOTO 免治馬桶，最讓人驚喜的是有電子式浴室暖風機。福壽山農場的夜晚不寂寞，每日的歡迎音樂會是福壽山農場的表定活動，入住房客皆可免費參加，今日是知己二重唱之一「花甲少年 - 曾寶明」的表演，獨特的嗓音有一種特殊的滄桑感，卻又帶有溫暖，細膩的歌聲打動人心，讓人產生共鳴。
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福壽山農場內的住宿區，有國民賓館 (照片，2023年 1月 9日開幕)、宋莊 (2024年 11月 17日開幕)、楓林雅築木屋、松廬貴賓房等四種房型，所有福壽山農場內的住宿一律透過福壽山農場官網訂房，入住時會依房型人數提供免費早餐。
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福壽山農場國民賓館典雅二人房，木質調簡約設計溫馨舒適，大面落地窗採光極佳，拉開窗簾整片山林綠意盈盈入框。
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走出陽台視野遼闊，眼前山峰起伏襯托一抹秋末楓紅，曉光斜照將山林染出一片金黃。在此遠眺山巒美景，可讓整天盯著手機的眼睛睫狀肌，獲得充分的舒緩。
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山區夜間光害少，天氣晴朗走到陽台，抬頭仰望就能看到滿天星斗。
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2023年 1月 9日開幕的福壽山農場國民賓館，典雅二人房嶄新的設備，舒適得讓人忘記這是海拔 2240公尺 (旅遊服務中心) 的山區。房間不僅有暖氣空調 (空調只有送風跟暖氣，無冷氣功能)，軟硬適中的二張單人床，柔軟乾淨的羽絨寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。
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房間配置大型網路液晶電視、電風扇、吹風機、煮水壺 (無飲用瓶水提供，走道間有飲水機)、冰箱、電子保險箱，並提供濾掛式咖啡包、茶包，由入住客人自行選用。
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乾溼分離衛浴配置 TOTO 免治馬桶，配合政府政策，淋浴室熱水充足穩定，提供大瓶裝沐浴精與洗髮精，無主動提供一次性備品 (牙刷、牙膏、刮鬍刀)，最讓人驚喜的是有電子式浴室暖風機。
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歡迎音樂會為福壽山農場每日夜間表定活動 (晚間 7:45 開始)，入住房客皆可免費參加，歡迎音樂會聘請各類型知名音樂家彈奏演奏，每檔期各有不同曲目及特色。今日是知己二重唱之一「花甲少年 - 曾寶明」(台視五燈獎歌唱大賽年度冠軍、中視六燈獎歌唱大賽冠軍) 的表演，獨特的嗓音有一種特殊的滄桑感，卻又帶有溫暖，細膩的歌聲打動人心，讓人產生共鳴。
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花甲少年 - 曾寶明，演唱：與妳到永久 / 伍佰

自助式早餐位於旅客服務中心，菜色以健康、自然、清爽飲食為訴求，五個菜盤、麵包、饅頭、豆漿、清粥小菜任君選擇，也提供自助式煮麵與咖啡機 (僅提供美式咖啡)。
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福壽山農場，景點分享：
福壽山農場入口一側，一條杉林大道，高大的柳杉好像禮兵歡迎遊客的到訪。
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蔣公銅像 (照片) 與「松廬」位於福壽山農場入口旁，是最熱門的賞楓景點之一、二。
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「松廬」三合院式平房，一座日式庭院五彩繽紛的楓樹，交織出絕美動人的風景。
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台灣掌葉楓，台灣特有種，台灣六種原生「槭」之一 (青楓、台灣掌葉楓、台灣三角楓、尖葉楓、樟葉楓、台灣紅榨槭)， 葉子對生、翅果是「槭」的基本的特徵。
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介壽松，福壽山的守護之神，180餘歲的原生二葉松歲依舊屹立不搖，相傳蔣中正逝世時，介壽松當日遭雷擊並留下長長的雷劈裂痕，抬頭一望當年雷擊痕跡猶清晰可見。
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福壽山農場三大果王 (蘋果王、梨王與桃王)，蘋果王以圓葉海棠作為嫁接砧木，一共嫁接了 43種蘋果品種，樹齡超過50歲的蘋果王已進入衰老期，樹勢衰弱枝條生長衰退，結果質量下滑，經過秋天落葉，進入冬天休眠期，更顯老態龍鍾。梨王嫁接了中國梨、西洋梨、日本梨等 30餘種品系，最大的品種是長到三台斤重的雪梨，最小的是不到一台兩重的鳥梨。桃王則嫁接水蜜桃、油桃、壽桃、黃肉李、梅與杏等品種，充分展現台灣農業技術之精湛。
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鴛鴦湖，一個隱藏在福壽山農場後方，充滿泰雅堅貞愛情故事的秘境埤塘，綠樹映襯藍天白雲，湖光水色美如詩境，讓人心曠神怡。
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鴛鴦湖傳說，早期福壽山農場是許多泰雅族原住民賴以維生的獵區，而鴛鴦湖更是一個美麗的天然高山湖泊，許多動物都會來此喝水覓食，某日；一位泰雅族獵人追逐水鹿到此，水鹿跳下水裡，獵犬也跟著跳下去，但由於水面太廣，獵犬體力不支沉入湖裡，獵人為了救愛犬也跳下水中，但因湖底泥濘太深無法脫身，最後獵人與愛犬一起溺斃於湖中，消息傳到部落，獵人未婚妻心痛欲絕，一連三天在湖邊呼喊獵人的名字，最後經不起失去愛人的痛苦與煎熬，便走進湖裡殉情而逝，為了紀念這對戀人的堅貞愛情，因此就以鴛鴦湖命名這個高山湖泊。
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天池位於福壽山農場的最高點 (距離入口收費站約 5.6公里，建議開車前往)，天池海拔 2,614公尺，是山頂上最靠近天的水池，故而得名。
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天池因為地處制高點，又被群山簇擁宛如蓮花座一般，相傳這裡靈氣滿滿，天池旁的指示牌上寫著「左三圈、右三圈，誠心許願相當靈驗。」不妨一試。
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達觀亭，天池畔一棟十字型格局的二層樓木造建築，是先總統蔣公修心、思考國事之處。
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達觀亭，一樓有玄關、侍衛傳達房、中庭、書房、暫憩房，中庭只有簡單擺設，裝潢簡樸明亮，書房已改為場史館，暫憩房有二張臥床一張坐椅，後門廳有場史介紹與相關圖照，二樓部份有外景觀陽台及議事廳，四面都是落地玻璃窗，視野清晰四週並有座椅，可供蔣先生於天候不佳時，在室內漫步之用。(每日開放參觀時間：09:00-12:00、13:00-16:30)
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福壽山農場
地址：台中市和平區梨山里福壽路29號
入園車輛費：大型車 100元、小型車 50元、機車 20元
門票：全票 80元 (平日)、100元 (假日)
訂房服務專線：04 2598 9202 / 04 2598 9205 (訂房服務時間 08:00~17:00)
官網：https://www.fushoushan.com.tw/

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