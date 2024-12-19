台北愛樂管弦樂團自2023年起推出「永恆貝多芬系列」，演出經典的貝多芬全本九大交響曲，2024年12月25日在國家音樂廳將迎來本系列壓軸場演出—貝多芬系列六《歡樂頌－貝九200週年》音樂會。本場音樂會將由首席指揮林天吉領軍，演出貝多芬的最後兩首交響曲，並邀請到合唱統籌張成璞帶領青韵合唱團、政大校友合唱團加入，攜手四位優秀獨唱家：林慈音、鄭海芸、王典、趙方豪，共同呈現貝多芬第九號《合唱》交響曲，於聖誕節當晚一同歡慶這部偉大作品誕生200週年。

台北愛樂管弦樂團秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，將於本場音樂會前進行捐款受贈儀式。緣起於台北市愛樂管弦樂團文化基金會董事林光信博士自2018年開始以科技的方式製琴，捐獻小提琴予本團作為推廣音樂文化及幫助弱勢團體之用。由愛妮雅化妝品集團陳威中總裁暨台北市愛樂管弦樂團文化基金會董事長帶領數位董事，以認購方式共襄盛舉，於當日將部分金額捐贈予花蓮門諾醫院及羅東聖母醫院，作為花蓮醫療資源重建經費及宜蘭醫療資源所需，捐款儀式將由陳威中董事長及台北愛樂管弦樂團團長李羅權於音樂會前假大廳舉行。

做為民間表演藝術團體的引領者之一，台北愛樂管弦樂團近年來以多種不同的形式呈現音樂，將音樂分享給更廣泛的聽眾群。在藝術推廣日趨艱困的情況下，推出如此規模的系列音樂會，實屬不易，儘管面臨種種挑戰，團隊始終以堅定的信念與不懈的努力，完成每一場音樂會的演出。堅守「永續共融」的理念，在「永恆貝多芬系列」的每一場音樂會中，台北愛樂管弦樂團亦固定將部分票券捐至弱勢團體。本場演出也將透過中華民國婦女聯合會媒合弱勢團體，讓喜歡音樂的民眾能夠親臨國家音樂廳，在年節前夕之際，感受音樂的溫暖與祝福。成立於1985年的台北愛樂管弦樂團，為了紀念創團40週年以及指揮家亨利‧梅哲對本團的深遠影響，台北愛樂也將於2025年推出一系列精彩的演出活動，並邀請所有音樂愛好者一同見證這段藝術成就的延續。

演出時間：2024/12/25 (三) 19:30(捐款儀式18:40於大廳舉行，19:00音樂會導聆)

演出地點：國家音樂廳

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