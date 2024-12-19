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隨著寒冬來臨，冷冷的天最適合來碗暖心湯品！喝上一碗熱乎乎的湯，不僅能驅走寒冷、促進血液循環，還能為身體注入滿滿的能量。「一膳」作為台中知名的鰻魚料理專賣店，已鑽研鰻魚料理近十四個年頭，更被饕客稱為台中最好吃的鰻魚飯。秉持著「用心料理一份美好餐食」的堅持與「膳食良飲」的理念，細膩照顧著每一位顧客。每當顧客進店用餐時，服務人員都會立即送上暖呼呼且免費的「鳳白湯」，這不僅象徵著一膳的好客「款待精神」，更是期望顧客透過手感受器皿的溫暖，傳遞師傅誠摯料理的心意。希望每位品嚐到的客人都能洗去一天的辛勞，驅散寒意，感受一份溫暖與幸福。



一膳的「鳳白湯」以五行入湯，以全雞每日文火慢熬六小時，湯底濃郁香醇。整隻雞就像中了化骨綿掌一樣，燉到湯勺一舀就輕易將骨肉分離。湯中充滿豐富的膠質，油而不膩且溫潤順口。一口喝下，不僅能去寒潤肺，還能提升免疫力，讓身心都感到舒暢滿足。



除了鳳白湯外，一膳還提供多款湯品，包括蒜味土雞鳳白雞湯盅、麻油土雞鳳白雞湯盅及蒜頭蛤蜊鳳白雞湯盅等。其中，最具特色的當屬「鮮鰻肝鳳白雞湯盅」！口滿綿密略帶甘苦的鮮鰻肝，不僅富含維生素A、DHA、EPD等多種營養成分，還有助於提高免疫力，促進肌膚活性化，並增強喉嚨與鼻腔的粘膜保護等。搭配文火慢燉的鳳白雞湯，無疑是冬日裡的滋補佳品！小小一盅，為自己帶來一份幸福與美味的享受。

