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壢西坪，隱匿於苗栗卓蘭鎮的山林之中，猶如世外桃源般，靜靜散發著農村特有的愜意魅力。田野間綻放的花朵、果園裡搖曳的枝椏以及雞犬相聞的村落生活，讓人彷彿置身於一幅自然的畫卷中。這片土地昔日以農耕為主，隨著時代變遷，加上當地青年匯聚力量的帶領下，成立了「壢西坪休閒農業區」，推動友善農業，打造觀光果園與休閒農場。不僅吸引了150名青年返鄉，更創造380個就業機會，獲得第三屆金牌農村競賽「金牌」榮譽，成功華麗蛻變成多樣化的農村體驗旅遊勝地！
▲第3屆全國金牌農村競賽，全國有974個社區參與初賽，由壢西坪休閒農業區獲得金牌！(圖/苗栗縣政府)
壢西坪以豐富多樣的活動，為遊客打造沉浸式的深度體驗。您可漫步於休閒農莊，欣賞田園美景，親手採摘新鮮蔬果，感受與自然親近的純粹樂趣；品嚐地道的客家風味料理或精緻的私廚佳餚，讓味蕾與心靈一同陶醉，為旅程添上美好回憶。此外，壢西坪還積極策劃精彩多元的活動，如結合運動與地方特色的「水果之鄉全國馬拉松」，以及融合藝術與農村風情的「農村體感藝術季」等等。無論年齡層，您都能在這片寧靜之地放鬆身心，探索自然，享受專屬於自己的愜意時光！
▲「2024農村體感藝術季」於寨酌然野奢庄園所展出的裝置藝術作品《加冕》。(圖/農水署台中分署提供)
若想深入體驗壢西坪的清幽農村風情，建議您在此停留一夜，靜心感受田園的純粹與美好。而在壢西坪休閒農業區中最知名的莫過於「寨酌然野奢庄園」！近期，隨著「2024農村體感藝術季」的展開，寨酌然於園區內也設置裝置藝術作品。包括以外觀似皇冠的多肉植物為主題，結合肋骨牡丹的概念，由余燈銓、潘守誠、徐嘉駿共同創作的作品《加冕》；以及在地素人挖土機藝術家賀大匠所呈現的《喜相逢》，透過不同國情文化表述，歌頌大自然的豐饒與和諧。除此之外，您還可以造訪以美式懷舊鄉村風格聞名的「橘舍三食」，這裡巧妙地融合了農田景觀與懷舊氛圍，並以柴燒無菜單料理，將當地食材的極致滋味展現無遺。
▲「橘舍三食」利用過去廢棄的木材、農具及石板等重新改造，讓園區充滿懷舊又樸實的氣息。(圖/橘舍三食)
接下來要介紹的是今年全新開幕的「小巷清風」露營區！這是全台首座全面採用Airstream露營車的營地，憑藉壯麗的山水景致和生態共存的理念，吸引了眾多目光。旅客可在此一邊俯瞰鯉魚潭的壯麗全景，一邊品味由紅蝦餐廳主廚精心設計的健康早午餐與精緻晚餐。園區內豐富的動植物環境與食農生活體驗，為您的旅程增添滿滿的美好回憶。快規劃一場屬於您的「壢西坪之旅」，在這片純粹的美麗土地上靜靜感受，讓身心靈完全沉浸與自然共舞！
▲「小巷清風」提供多元農遊活動及果園採摘等體驗，療育您的身心的。(圖/小巷清風)
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