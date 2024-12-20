2024年的機車市場百家爭鳴，競爭最激烈的當屬運動性能車款。這些車款不僅是品牌技術力的象徵，更是年輕玩車族群的首選。然而，面對琳瑯滿目的選擇，該如何下手？日前於屏東大鵬灣舉行的TEC八小時耐久賽或許能提供答案！這場比賽考驗車輛的動力、操控與品質，各大品牌競相角逐，賽場成績成為選車的重要參考。

光陽RTS奮力挑戰 但遺憾未能登上頒獎台

Kymco光陽以全新RTS車系進軍12吋性能市場，試圖重拾昔日市場霸主的榮耀。繼6月發表RTS135後，11月更推出升級版RTS R165，本次大賽更是其首度實戰驗證。不過賽事中途，RTS疑似因引擎異常排放大量煙霧，動力表現受限，最終未能進入前三名。

SYM廠隊穩定發揮 拿下全場冠軍

以穩定性能稱霸賽場多年的SYM，派出JETSL+參賽，再度證明其賽道實力。在SYM Racing Team的精準油耗計算與穩定輸出下，這支由員工組成的廠隊拿下組別冠軍及速克達全場最佳圈數，成為此次耐久賽的最大贏家。

YAMAHA勁戰六代 彎道表現令人驚豔

YAMAHA以經典勁戰六代出賽，並由精品品牌Ncy組成的廠隊代表參賽。憑藉其優越的高速彎道穩定性及穩健表現，奪得組別冠軍及總成績第四名，展現日式挑戰精神的真諦。

PGO小蝦米奮力一搏 表現亮眼

PGO憑藉TIG運動車款大動力優勢，在直線居多的賽道取得良好位置。然而因事故導致圈數落後，最終與頒獎台失之交臂，但TIG在直線加速表現上依然令人印象深刻。

賽事總排名揭曉：最佳性能車款浮現

第1名：SYM JETSL+

第3名：YAMAHA 勁戰六代

第7名：Kymco RTS

第11名：PGO TIG

選購性能車款時，不能僅考量動力輸出，還需綜合評估操控、懸吊與耐久表現。耐久賽不僅驗證車輛性能，更反映品質穩定性。讓賽場

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