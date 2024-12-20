女兒最近喜獲千金，但產後難免虚弱，我們看了都很心疼。老婆想為她補一補，聽說麻油雞對產婦的滋養很有幫助，不過礙於麻油雞料理不易，廚藝又欠佳，不知該怎麼辦，求助於我。我說這事簡單，因為廣達香食品公司，有兩款和台灣廚神阿發師聯名推出的產品-＂麻油杏菇雞＂和＂人蔘糯米雞＂，正好符合我們的需求。老婆一聽，鳳心大悅：「既然有這種好東西，那還不趕快下單？」

老婆有命，我當然立刻上網訂購，幸運的是剛好碰上官網推出＂指定商品，常溫超取，499 免運＂的活動，我毫不猶豫各訂 6 罐，不到兩天，產品就出現在家中，效率之高，令人滿意。

坐月子中心一日三餐都有專人打理，不過管理相當嚴格，限定一天只能有一組訪客。女兒朋友多，想探望得排隊，即使我們想送補品，也不可能天天排得上。廣達香麻油杏菇雞，精選台灣黑麻油，不添加防腐劑、人工色素、味精，營養又美味。開罐即可食用，加熱風味更佳，重點是加熱超簡單，可隔水加熱，也可微波加熱，多留幾罐給她，當成餐與餐之間的點心，再合適也不過了！

新手媽媽非常辛苦，常常半夜也得餵奶，等小孩吃飽，媽媽也餓了。這時候，可以迅速加熱食用的人蔘糯米雞，就非常好用，止饑、補充營養，一舉兩得。

不管是麻油杏菇雞或人蔘糯米雞，都是經過高溫滅菌後真空密封，常溫就可保存 3 年之久，不會占據冰箱空間，存放很方便。不僅如此，罐頭還有攜帶方便的優點，露營、登山或旅行，當食物取得不易，或無法料理時，隨開即食，超方便。上班族午餐時間短，外食常需要排隊久候，放幾罐麻油杏菇雞或人蔘糯米雞在抽屜，懶得出去吃飯時，用微波爐加熱，只要幾分鐘就有熱騰騰又營養的美食可享用，簡直不要太完美！

麻油杏菇雞當然不只可以用來產後補身，最近天氣轉冷，我們也想自己補一補，老婆提議用它當鍋底來煮火鍋，我當然舉雙手贊成。從冰箱拿些常備的火鍋料，再加點高麗菜，就可以開煮了！

為了節省時間，我喜歡先在電爐上把高麗菜煮軟，再端到餐桌上，用電磁爐邊煮邊吃。

麻油杏菇雞是廣達香與台灣廚神阿發師合作開發，經醃、炸、烘、炒多道工序製作而成，一開罐，麻油香與酒香就撲鼻而來，引人垂涎。

我覺得用麻油杏菇雞罐頭來煮火鍋，最方便的就是湯底可自行控制，例如我們只有兩人用餐，想吃清淡一點，只加一罐就夠味。若是口味較重，或是用餐人數較多，就多加幾罐，濃淡由人。

麻油杏菇雞一罐 420 克，主料有雞肉、杏鮑菇、米酒、薑片、枸杞、黑麻油等。雖然油香撲鼻，但酒精濃度其實不高，比起坊間加了大量米酒的麻油雞，更適合男女老少食用。

加好麻油杏菇雞之後，再加入火鍋料，等煮滾後，就可以大快朵頤了！

醃過的雞腿肉軟嫩好吃，炒過的杏鮑菇帶著 Q 彈咬勁，就連煸過的薑都由辣轉甜，口味一點都不輸傳統麻油雞名店。

老婆邊吃、邊點頭，滿意的說：「外面賣的麻油雞酒味太重，而且重油重辣，吃起來感覺身體的負擔很重。廣達香麻油杏菇雞恰到好處，香而不油，補而不燥，吃起來非常舒服，如果當年坐月子的時候，有這個產品，不知有多好？」

其實不僅麻油杏菇雞好吃，人蔘糯米雞也很不錯，料理方便，而且分量相當多，直接拿來當主食吃，也很飽足。除了罐頭，我加了一把青菜、一顆蛋，看起來更豐盛，營養也均衡。

這次我想更懶一點，微波爐直接加熱，就能搞定一餐。首先將洗好的青菜撕碎，鋪在碗底，然後倒入人蔘糯米雞罐頭，再打顆蛋，均衡營養增加豐富度。接下來，整碗放進微波爐，設定好時間和功率，按下＂開始鍵＂，一切搞定！

「叮咚！」一聲，時間到！打開微波爐，一碗香噴噴的人蔘糯米雞，正式出爐！來看看碗裡的料有多少？你敢相信這麼多料雞肉粥，竟然只要 NT$129 元嗎？



更別說，裡面還有貴森森，國人視之為補身聖品的東北人蔘！廣達香的用料一向很實在，這就是我們家人都很喜歡的原因。



老婆才吃一口，便眉開眼笑，顯然十分滿意。濃郁的人蔘味，光聞就覺得渾身舒泰，趁熱吃一口，雞肉很軟嫩，糯米經過長時間煨煮，變成帶點乳白色的濃稠米湯，人蔘的精華完全滲透到米粒裡，入口一抿就化開，像一股暖流滑進食道，暖身又暖胃，整個人瞬間元氣滿滿，活力充沛！

吃過麻油杏菇雞火鍋，也吃過人蔘糯米雞粥，怎能不吃最經典的麻油雞麵線？準備好食材，開始動手吧！

首先燙好高麗菜，接著把麵線煮熟，再煎兩顆荷包蛋備用。打開麻油杏菇雞，煮滾後倒入碗中，再鋪上荷包蛋，就大功告成！

廣達香擁有 HACCP 與 ISO22000 雙驗證，＂麻油杏菇雞＂和＂人蔘糯米雞＂不添加防腐劑，不含人工色素等有害人體的東西，網購一些放家裡，從此不管當正餐或下午茶，不管是嘴饞、還是想進補，不用繁瑣備料，不需精湛廚藝，打開罐頭，簡單加熱，香噴噴的麻油杏菇雞，元氣滿滿的人蔘糯米雞立刻上桌！冬天來了，天氣漸漸變冷，進補此其時也！春節也即將到來，過年期間很多餐廳不營業，家裡不開伙的外食族，再也不用為三餐到哪裡吃而煩惱，趁現在廣達香官網有兩個優惠活動，趕快囤貨吧！

💥💥💥優惠活動詳情如下，良機稍縱即逝，敬請把握：

1. 常溫商品，7-11 取貨，滿 499 免運費；黑貓宅配滿 799 免運費。

2. 2025/01/01 前，指定商品 ( 麻油杏菇雞、人蔘糯米雞、麻辣嫩鴨血、麻油雙菇、辣紅燒牛肉 ) 任選 1 件，即享 1 件贈品 ( 鍋燒炊粉 40g ) 。

✏️哪裡買？

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