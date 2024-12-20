台灣是座美麗的寶島，不僅擁有豐富的自然景觀，更蘊藏著地熱的瑰寶－溫泉。而新北金山的溫泉，更是台灣溫泉的一大亮點。你知道嗎？金山溫泉的源頭，正是那座雄偉壯麗的大屯山。

大屯山，這座活火山，在地底深處孕育了無數的溫泉。經過千萬年的地質變遷，地熱從地心深處湧出，穿過層層岩層，最終在金山地區找到了出口。這些溫泉，不僅溫度適宜，更富含多種礦物質，而在寒冷的冬季裡，更是讓遊客們趨之若鶩，只為驅走寒意、舒緩身心。這一次，就來推薦三家位在金山的溫泉飯店吧！

金山萬里溫泉推薦𝟭 陽明山天籟渡假酒店

陽明山天籟渡假酒店，坐落於風景如畫的陽明山國家公園旁，佔地廣闊，曾是金山農場的一部分。這裡不僅擁有得天獨厚的自然資源，更提供多元化的住宿、餐飲和休閒設施，是身心放鬆的最佳選擇。

天籟提供多種風格的客房，滿足不同旅客的需求。無論是追求私密空間的精品客房，還是適合親子同樂的歐風家庭房，都能找到適合自己的選擇。其中，以陽明山為設計靈感的映月客房，以及充滿童趣的海上船屋客房，更是深受旅客喜愛的房型。除了舒適的客房，還設有豐富的休閒設施。可以在露天溫泉中享受泡湯樂趣，在SPA水世界放鬆身心，或是在兒童遊戲室與孩子共度歡樂時光。此外，飯店也提供多種的戶外活動，可盡情享受大自然。

此處的溫泉源自陽明山深處的四磺坪，泉質溫潤，富含多種礦物質，對肌膚非常友善。而且提供多種泡湯選擇，包括露天風呂、室內三溫暖、風雅湯屋等，可依據自身對於隱私重視的程度決定泡湯體驗。其中，在露天風呂區有應景的雪中泡湯和特色的大理石雨柱風呂更是獨具特色，能體驗到不一樣的泡湯樂趣。

飯店內的絢彩廳有多樣化的餐飲選擇，從中式合菜到西式自助餐，能滿足不同旅客的味蕾。日前更是推出冬季限定的鍋物吃到飽，不僅溫暖身心，更溫暖你的胃！

擁有絕美山林景觀的天籟，提供頂級住宿與餐飲服務。無論是想要享受溫泉療癒，還是尋找親子同樂去處，天籟都是不錯的選擇。趕緊規劃一趟旅程，來天籟體驗沐浴於溫暖泉水中，投入大自然的懷抱。

▲映月客房。

▲海上船屋主題客房。

▲應景的雪中泡湯。

▲大理石雨柱風呂。

▲風雅湯屋。

▲飯店的餐廳提供的中式合菜－藥膳烤山雞。

▲佔地寬闊的陽明山天籟，分有本館與分館，中間有露天風呂區。

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金山萬里溫泉推薦𝟮 金山海灣溫泉會館

金山海灣溫泉會館，位於新北市金山區，緊鄰湛藍海景的金山浴場與磺港漁港，溫泉水源自大屯山深處，無色無味且富含礦物質，是海洋溫泉。會館提供多樣化的住宿選擇，有舒適雙人房、四人房及親子房等，房內設有獨立的泡湯設施，讓遊客隨時在室內就能享受私人的溫泉療癒，並欣賞金山的無敵海景。

若非住宿旅客，也能付費數百元來享受世界級的海底溫泉以及韓國中藥蒸氣浴。露天SPA區最受歡迎的溫泉設施，為五福湯（活力池、美容池、檀香浴、芙蓉池及舒筋池），以及蒸氣室、原湯等。而且，五福湯中的一池會隨季節更迭變化湯種，如春天的蘋果湯、冬天的柚子湯，提供不同的泡湯驚喜。

金山海灣溫泉會館 入房時間：1500；退房時間：1100 電話：02－24980007 地址：新北市金山區磺港路326號（ 按我導航 ） ★訂房資訊★ 【 官方網站 】【】【】【】【】 露天SPA區 開放時間：1200－2100（平日）；1000－2100（假日） （週四清潔日不開放，七八月全月開放） 票價：＄400／大人、＄300／小孩

▲會館的海景4人房。

▲露天SPA區最受歡迎的五福池。

▲常溫動態池。

▲泳池。

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金山萬里溫泉推薦𝟯 白宮行館沙灘溫泉渡假村

白宮行館，這座純白歐式建築，矗立在湛藍的海邊，是北海岸最獨特的度假勝地。這裡不僅擁有得天獨厚的地理位置，更以其獨特的「海底美肌溫泉」聞名。其提供多種房型，滿足不同旅客的需求。頂級奢華的沙灘溫泉房型，擁有獨立車庫和私人海灘，是享受私密時光的最佳選擇。精緻海景溫泉房型則提供絕佳的海景視野，適合情侶或小家庭。每間客房皆配有獨立的溫泉浴池，在房間內就能享受泡湯的樂趣。

除了客房內的溫泉浴池，白宮行館還設有寬敞的露天SPA區，提供多種不同溫度的溫泉池以及SPA水柱、水花設施，在泡湯的同時，也能享受按摩的樂趣。另外，行館緊鄰萬里海水浴場，可漫步在金黃色的沙灘上，欣賞蔚藍的海景。附近還有許多景點可以探索，例如野柳地質公園、金山老街等，安排一日遊絕對沒有任何問題。

▲客房提供獨立車庫。

▲客房內的獨立浴缸。

▲後院就是私人沙灘，打開門，就能去沙灘漫步。

▲露天spa區的按摩泉池。

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金山萬里景點介紹：山海芳園

山海芳園的所在之處曾是軍事重地國聖埔據點，如今已搖身一變，成為飽覽山海風光的絕佳去處。位於野柳岬旁的山海芳園，仍保留昔日海巡崗哨與碉堡的軍事風貌，結合得天獨厚的地理位置，遠眺野柳岬、大屯山系的山海景觀。其不僅是一間咖啡廳，更是一個藝術空間。這裡有許多適合拍照的角落，無論是室內還是室外，都能拍出美美的照片。

站在山海芳園的觀景陽台上，迎面而來的海風夾帶著鹹鹹的味道，再看著黑鳶不斷盤旋飛翔，將一切煩惱拋於腦後。也可以選擇坐在落地窗旁，一邊品嚐著咖啡，一邊欣賞著海景，讓這一天成為最愜意的時光。或者，選擇坐在戶外的草地上，感受陽光和海風的撫摸。

咖啡廳提供飲品、甜點與輕食。個人比較推薦甜點鬆餅，鬆餅的表面金黃酥脆，內裡鬆軟綿密，搭配上蜂蜜，更是錦上添花。只是這裡的消費稍貴一些，需再加收10％的服務費，就看對於這裡的景觀買不買單。

▲如茵的草地有園方放置的兩隻恐龍模型，也成為另類的拍照景點。

▲室內的桌子多為以漂流木製作。

▲山海芳園景觀咖啡廳提供飲品及甜點。

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金山萬里景點介紹：龜吼漁夫市集中繼市場

聽過「龜吼」這個地名嗎？據傳，這裡曾有一處天然的石洞，海龜常來這產卵，因此有「龜孔」、「龜空」之名，時代變遷，將孔改為吼，而成為了如今的「龜吼」，但以台語發音仍然是舊稱。龜吼漁港以「萬里蟹」而聲名大噪，已然為北海岸最熱鬧的漁港之一。

每年秋季，當東北季風吹起時，就是品嚐肥美萬里蟹的最佳時節。龜吼漁港的漁民們，駕著小船出海，滿載而歸。這些肥美的螃蟹，肉質鮮甜，蟹膏飽滿，是饕客們不容錯過的美味。想像一下，在夕陽下，一邊欣賞著海景，一邊品嚐著剛從海裡撈起的鮮甜螃蟹，那該是多麼愜意的享受！

除了萬里蟹，龜吼漁港還有許多新鮮的海產。可以到漁港旁的漁夫市集，挑選自己喜歡的魚貨，再請店家代為料理。看著廚師們嫻熟地烹調，飄散著陣陣鮮美的香氣，一定會食指大動。

龜吼漁夫市集中繼市場 時間：1000－1800 地址：新北市萬里區漁澳路16號前方（ 按我導航 ）

▲市場內有許多生鮮的魚貨可供選購。

▲有生鮮購買，也有熟食可點，中間則有椅子可供內用。

▲提供的蟹種也很多。

▲有些店家提供代客料理服務。

▲吃完好吃的萬里蟹，可以就近在其旁的步道散步。