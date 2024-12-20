此食記為花見團子造訪「2024深坑多福宴」 (造訪日期 : 2024/12)



「2024深坑多福宴」深坑豆腐推薦、深坑美食推薦

深坑伴手禮推薦、深坑必吃豆腐推薦



2024深坑多福宴



時間 : 12月19日（四）18:20

地址 : 新北市深坑區北深路二段179-1號

「深坑好多福，攏來享口福」！年年秒殺的「深坑多福宴」再次登場！今年邁入第10個年頭，於12月19日在充滿古早味的深坑老街熱鬧開桌。這次席開58桌，近600人同享美食、看表演，美味又開心。團子今年也首次參加，雖在寒冷的冬天雨夜舉辦，但場人山人海，氣氛high到最高點。

「深坑多福宴」將傳統辦桌文化與深坑美食完美融合！一場結合復古氛圍、懷舊音樂與14道道地美食的盛宴，就像時光機般帶我們穿越回記憶中的好味道！今年的「深坑多福宴」，更結合了舞台表演，影視歌星張馥桂帶來懷舊老歌、暖男歌手蔡志遠帶來自彈自唱溫馨民歌，還結合抽獎，讓每位參與者在品嘗在地經典美味的同時，彷彿穿越回熱鬧的美好時光。

深坑豆腐芬芳細緻，豆香濃郁，是深坑最引以為傲的特色，這次邀請了11間名店，精心準備14道美食，美食少不了「深坑四寶」，如有豆腐、竹筍、茶葉、黑豬肉等，特色店家拿出私房菜，還有五星飯店主廚創意料理，讓人大飽口福。款款不僅展現深坑的文化底蘊，更讓人吃出濃濃人情味！接下來就一一品嚐吧！

鮮嫩桂竹筍

「廟前阿家的店」推出的招牌菜「鮮嫩桂竹筍」，以當地高品質桂竹筍搭配三層肉與雞湯慢火燉煮。筍子的細緻纖維吸滿濃郁湯汁，咬下一口，肉香與竹香在舌尖交織，彷彿將大自然的清新與滋味化作一場味蕾盛宴。筍肉鮮嫩多汁，搭配香氣四溢的三層肉，讓人一筷接一筷，停不下來。

私房炒鹹豬肉

「吳記川味小館」的「私房炒鹹豬肉」，以黑毛豬製成的鹹豬肉為主角，再搭配新鮮蔬菜大火快炒。豬肉外焦內嫩，鹹香濃郁卻不失清爽，散發出濃濃的家常味，直擊心底的溫暖記憶，層次香氣完美結合，搭配爽脆的蔬菜，每一口都充滿家的味道，讓人忍不住一再回味。

招牌肥腸鴨血

「深坑王水成老店」的經典菜色「招牌肥腸鴨血」，以秘製滷汁精心烹調，肥腸滷得軟嫩多汁，鴨血滑嫩入口即化，充分吸收濃郁湯汁的精華。特製滷味配方層層堆疊出豐富的香氣與口感，每一口都散發著驚喜，完美展現滷味的靈魂所在。肥腸的彈韌與鴨血的嫩滑相輔相成，讓人一嚐就念念不忘。

金雞報喜 - 古早厝黃金閹雞

「深坑古早厝」的「古早厝黃金閹雞」，以急凍技術鎖住鮮嫩精華，外皮呈現金黃Q彈，帶著豐富膠質。雞腿肉多汁飽滿，雞胸肉滑嫩甜美，口感細緻而不乾澀。搭配特製蒜辣醬，酸辣適口，層次分明，讓每一口都刺激味蕾，回味無窮，這道金黃誘人的閹雞不僅是餐桌上的視覺焦點，更是味覺上的絕佳享受！

多福芋頭米粉鍋

「深坑小師父」的「多福芋頭米粉鍋」，以濃郁湯頭融合芋頭的天然香甜與綿密口感，搭配滑順的米粉與多樣豐富配料，呈現出層次豐富的暖心滋味。熱氣騰騰的湯鍋中，芋頭煮至鬆軟卻不失口感，與湯底完美結合，每一口都溫暖而滿足。這道鍋物不僅暖胃，更承載了冬日的溫馨回憶，是寒冷季節裡不可錯過的暖心選擇。

清爽開胃酸菜魚

「吳記川味小館」的「清爽開胃酸菜魚」，以台灣海鱸魚片為主角，搭配經典老潭酸菜精心熬製而成，鮮嫩滑口的魚片，浸透酸香濃郁的湯底，這道菜清爽解膩，滋味悠長每一口都散發出酸菜的脆爽與魚肉的細膩交融。湯頭酸香適中，不膩不重，層次分明，令人一吃便欲罷不能，是任何時候都能打動味蕾的絕佳選擇。

茶香老滷豆腐封豚肉

「福容大飯店台北二館」的「茶香老滷豆腐封豚肉」，以紅茶香葉與傳統梅菜醬滷製的扣肉與豆腐相疊而成，層層堆疊出鹹香濃郁的絕佳口感。香嫩的扣肉與入味的豆腐在茶香與梅菜的襯托下相得益彰，滋味豐富且不膩口，搭配手工薄餅包裹，濃厚的風味中更添一份儀式感，每一口都令人回味無窮。

臭豆腐客家豚肉小炒

「福容大飯店台北二館」的「臭豆腐客家豚肉小炒」，以深坑特產臭豆腐為靈魂，酥炸至金黃定型後，與豬肉絲、芹菜、蒜苗一同爆炒。濃郁的醬香瀰漫其中，臭豆腐外酥內嫩，豬肉絲鮮嫩入味，搭配蔬菜的爽脆，層次感十足。香氣與口感在舌尖完美交織，每一口都充滿驚喜，挑逗著味蕾的極限，是一道不容錯過的經典風味小炒，完美詮釋了視覺與味覺的雙重享受。

招牌紅燒豆腐

「深坑大樹下豆腐老店」的「招牌紅燒豆腐」，以深坑優質水源製成，滷製後鹹香軟嫩，完美展現傳統工藝的魅力，這道菜承襲的古早味，風味濃郁，層次豐富，是深坑老街的必吃名菜，一口咬下，彷彿穿越時光，品味那段歷史故事中的美味記憶。

酒香肝腸干貝油飯

「麗芬肉粽」的「酒香肝腸干貝油飯」，淡淡的酒香搭配鹹香的肝腸與鮮甜的干貝，將層次感與香氣完美融合。米飯粒粒分明，油潤卻不膩口，每一口都能感受到酒香的深邃與肝腸的豐富風味。干貝的鮮甜點綴其中，讓整道菜更添風味。

豆腐包餡麻糬

「寶桂的店」的創意甜點「豆腐包餡麻糬」，以香Q不黏牙的豆腐麻糬皮為基底，包裹健康無添加的餡料，展現自然的純粹美味。麻糬皮帶著淡淡的豆香，冷藏後口感香醇滑順，無論怎麼吃都令人愛不釋口。

清香綠竹筍包子

「深坑農會」的「清香綠竹筍包子」，選用清甜爽脆的綠竹筍搭配特製餡料，包裹在蓬鬆軟Q的包子皮中。每一口都能咬出竹筍的鮮甜與清香，讓人彷彿置身大自然，包子皮柔軟蓬鬆，內餡清新爽口，完美呈現食材的純粹美味，帶來無比的滿足感與清新感受。

雙茶齊韻包種茶 \ 蜜香紅茶

「深坑農會」的「包種茶」淡雅柔和，「蜜香紅茶」甘甜濃郁，兩種茶香各有千秋，前者花香淡雅，後者蜜香濃郁，搭配深坑美食堪稱絕配，讓茶香在舌尖跳舞。

產地直送鮮橘

「深坑區公所」的「產地直送鮮橘」產地直送的新鮮橘子，酸甜多汁，果肉飽滿，清甜爽口，為整場盛宴劃下清新句點！

對於熱愛親近大自然的遊人而言，深坑老街周邊提供了多處景致優美、空氣清新的健行步道，享受完周邊的踏青樂趣與輕旅行體驗後，再前往參加一年一度的「2024深坑多福宴」，感受濃濃的文化氣息。更是文化與情感的延續！

2024深坑多福宴，既是美食的饗宴，更是文化與情感的延續！除美味料理、精彩表演、抽獎，還能拿到特色伴手禮，一道道料理背後蘊藏著深坑的歷史與溫度，讓人彷彿置身於舊時代的辦桌歡樂中，一起用味蕾迎接這場充滿幸福與回憶的年度盛事吧！



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