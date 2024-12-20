我是個很在乎行車安全的人，不管坐汽車前排或後排都一定會繫安全帶

挑選寶寶汽車安全座椅我也格外謹慎，畢竟攸關生命安全不容輕忽啊～～

經過一番研究比較後，我推薦大家Chicco 品牌 Bi-Seat全能i-size安全汽座Air版

內容物有360度 i-size智慧旋轉底座、0-12歲成長型汽座、新生兒墊、網狀透氣遮陽罩、腰臀墊、支撐腰部緩衝墊

「Chicco」品牌推出全新Bi-Seat全能i-size安全汽座Air版，顏色共有三款可以挑選，晶石黑／銦灰黑／湖水藍

我很喜歡中性色的「湖水藍」，色系搭配外觀相當有質感，會越看越順眼～

現在就由目前一歲多的紜紜帶大家Bi-Seat全能i-size安全汽座Air版【汽座開箱】吧！

小月齡寶寶頭頸脆弱，頭枕包覆頂級EPP吸震材質，使用航太科技減壓材質惰性泡棉，可大幅降低撞擊時所帶來的衝擊力度～

汽車座椅有網狀透氣遮陽罩可阻擋刺眼陽光直射寶寶眼睛，還能替寶寶嬌嫩皮膚防曬！

安全座椅布面摸起來親膚柔軟好舒服！寶寶躺坐支撐包覆性佳，空間不會很壓迫～

頭枕厚實軟Ｑ，可以隨著小孩的身高做延伸調整～

使用安全性較高的五點式安全帶，有護擋設計，讓寶寶腿庫舒服不卡卡～

安全帶鬆緊好調整，想緊一點下面帶子往外拉，想鬆一點按壓並將下面帶子收回，上方安全帶順一順即可！

安全座椅可一鍵調整傾斜角度，最多有五段式可調整，寶寶想坐挺吃東西或躺斜睡覺，都能快速切換很方便！

安全座椅有寶寶不同階段圖示說明提醒，不用特地翻說明書，小細節很貼心～

Chicco BISEAT安全座椅，通過台灣CNS認證及歐盟最高標準ECE R129/03認證(I-Size新制)

使用身高來做汽座安裝分類，撞擊測試規範：包含前、後、側面撞擊

使用Q系列假人並佩帶32個傳感器，汽座法規更嚴謹更安全！

可調式SSS側盾安全防護系統，不使用時可以單手收起，平常行車使用記得要打開，車輛撞擊時才能發揮作用喔！

一般汽座襯墊不透氣易悶熱，寶寶很容易汗流浹背上演濕背秀，開車長途旅行，對寶寶來說折磨又難受～

Bi-Seat安全汽座使用獨家3D AirMesh專利襯墊，實驗證實可減少70%溫度上升，讓寶寶隨時乾爽舒適！

後方椅背還有小巧思，設計了三個透氣孔，排風性和散熱性佳！不愧是傳說中會呼吸的安全座椅～

當小孩長大無需使用五點式安全帶時，可將配件隱藏收納，底座直接退役收起來～

安全座椅本身有ISOFIX可獨立使用，搭配汽車本身的三點式安全帶即可使用！

100公分以上/3歲以上的大寶貝乘坐，不用擔 心底座支撐會絆腳

因為這時候可以不需要底座直接安裝汽座上座就可以～

歐規汽座是三點式的，立桿可以伸縮固定於地面～

卡榫有防呆裝置，錯誤安裝會顯示「紅色」，正確安裝會顯示「綠色」

BISEAT安全座椅輕巧不笨重，媽媽我單手就能扛起～

底座和安全座椅安裝簡單不複雜～～～

360度安全座椅無段式轉向，旋轉不費力，能輕鬆順應車門角度不受限

寶寶體重越來越重，也能輕鬆上下車照護，爸媽不用再彎腰駝背超方便～

Bi-Seat 四階段合1成長型安全汽座，機能性強大，完美解決媽媽的痛點～

我最喜歡360度轉向設計，抱寶寶上下車超省心，不用怕寶寶撞到頭，也不用擔心自己會閃到腰～

0-12歲安全座椅推薦！4階段合1成長型汽座一次買足不用換，從出生陪伴孩子成長用到大！

符合最新高規格法規碰撞測試，不怕一萬只怕萬一，寶寶行車安全讓爸媽很放心

綜合各方面考量，是一台很值得入手的汽車兒全座椅！真心推薦給各位爸比媽咪～

Chicco Taiwan

產品連結：https://chiccotw.com/hLqxU

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