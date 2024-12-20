2024寢具工廠直營拍賣會！年底清庫存一年拍賣一次！淳彌精品寢具工廠本來只有內行人才知道，現在桃園人都認識這間鐵皮工廠，每年來一次很難空手離開，今年太晚來想要的寢具缺貨，直接下訂請店員幫我寄到家裡～

滿千還能參加抽獎，店家會開直播公開抽獎，看老天爺有沒有眷顧我，讓我換新電視啦～

針織床包出清！單人、雙人都是49元

限定款！石墨烯枕只要199元

限量石墨烯被一件399元（超限量）

消費滿3000元現折300元(滿6000元抵600元）

秋冬寢具特賣 在哪？

寢具拍賣在觀音66快速道慢車道旁！新華路7-11往前約100公尺右手邊，直接導航「JUNYA淳彌精品寢具」較快，看到這間鐵皮工廠就是，廠房兩邊皆可臨停～

距離向陽農場、青林農場約5分鐘車程，可以一併安排行程走走拍照～

特賣會日期：即日起到2025/01/27

電話：03-4777701

地址：桃園市觀音區快速路八段316號

營業時間：9:00～21:00

停車場：有

JUNYA淳彌精品寢具每年僅一次拍賣！拍賣場有各種棉被、床包被套組與枕頭，旁邊是自家直營工廠～

JUNYA淳彌精品寢具｜2024工廠拍賣

針織床包出清！單人、雙人都是49元

限定款！石墨烯枕只要199元

限量石墨烯被一件399元 （超限量）

全場消費滿3000元現折300元（滿6000元現抵600元）

單筆滿千！有抽獎活動，有機會抽到電視

分享特賣貼文+標記2位好友可享折扣

寢具拍賣一年一次！每次特賣商品都不一樣，下殺的商品要買要快，有些賣完就沒有了～

涼感針織床包！只要49元

門口第一個特賣商品就很狂！涼感針織床包單人、雙人尺寸通通賣49元！好便宜要多挑幾件，用髒也不會心疼，尤其是家裡有小孩或毛小孩，床包、棉被真的好容易髒，趁現在花色還很多，趕快來挑選喜歡的圖樣～

針織涼感枕頭套10元！

這價格比你在網路購物還便宜！電商購物還摸不到材質，這一整籃一條都只賣10元，當天來看花色都滿好看，有素面花葉紋、條紋與恐龍圖，一次把全家枕頭套都買齊～

現場也有信封式枕頭套一包50元！

多功能蓋毯 580元

多功能蓋毯特價580元(原價1280元)！底部材質有防滑設計，蓋毯不但實用性高，還能直接洗滌很方便，也能鋪在床墊、鋪榻榻米、帳篷露營或車上皆適合～

天絲安撫豆豆被｜990元

天絲材質觸感柔軟舒適！加上安撫豆豆絨設計很有安全感，150公分*195公分單人尺寸，買一條小朋友可以從國小蓋到高中，每條豆豆被都有包裝提袋，換季收納很方便～

韓國牛奶被｜1680元

牛奶被因為面料特別絲柔，加上碎花小清新風，這款式深受年輕人喜歡～

石墨烯功能被 790元

這款也是這次特賣主打商品！石墨烯功能被直接下殺5折，雙人被一條只要790元～

石墨烯因為導熱性佳，有良好蓄熱功能蓋起來很溫暖，在這幾年很受國人喜歡，想要舒適睡眠環境，適合的床墊、枕頭與棉被缺一不可～

這一疊都是石墨烯功能被！有無印條紋風、小碎花與可愛熊熊風，這款棉被可直接用衣機洗很方便～

針織羽絲蠶絲被 1680元

最新推出針織羽絲絨蠶絲被！這款結合熱門棉被的優勢，有針織工藝、羽絨的輕盈蓬鬆感，結合蠶絲的親膚感，保暖效果又更上一層樓，內裡還做了豆豆絨設計～

裡面是環繞蠶絲！蠶絲結構穩定不易變形，只要定期放陽光下晾曬或送到洗衣店清洗，正常使用保養，可以延長棉被一直使用喔～

缺棉被不夠保暖的朋友！特賣冬被來一條～

學生毯 680元

喜歡蓋起來有重量的朋友！很適合法蘭絨毯系列，不用再加被套就能蓋，可以當成床包毯也能當成被毯，寒流來的時候，鋪在下面睡起來很舒服～

專櫃天絲床罩組｜法藍絲、鋪棉兩用被床包

現場有各種床包套組可選！床包四件組、單人、雙人與雙人加大，看自己預算選購商品，最便宜1180元就把法蘭絨鋪棉床包被套組買回家～

也可以打開來摸摸看！觸感很重要～

床罩組有多種花色可選！喜歡全部一套的朋友，可直接買七件組，不用考慮配色美觀問題～

法蘭絨四件組 499元

目前只剩這兩款素面顏色！四件組直接下殺到499元，已經幫大家看好了咖啡色耐髒，面料材質摸起來也很舒服～

有什麼不懂的都能詢問店員，重點是試躺有喜歡再買～

貴婦觸感｜仿兔毛毯

有預算朋友可以來一件！比百貨專櫃便宜一半價格，仿兔毛毯觸感好讚！摸起來好有貴婦感，手左右來回摸都沒有掉毛，不用擔心吸到毛毯纖維，會打噴嚏或引起過敏反應～

17種枕頭可試躺｜喜歡再買

現場提供17種枕頭可試躺！有護頸記憶枕、羽絲絨枕、3D記憶枕、凝膠記憶枕、竹炭枕、獨立筒枕..等，枕頭一定要試躺過再買，枕頭會嚴重影響睡眠品質，適合的曲度才好睡，能解除下班一身疲勞感～

1881針織石墨烯枕 199元

這款也是下殺商品！石墨烯枕頭一顆只要199元！很多飯店都會使用這款，算是CP質很高的石墨烯枕，表面是石墨烯表布加上針織刺繡，看起來滿有質感，自己躺過才知道適合嗎？這價格是真的很有吸引力～

雲朵枕 1500元

這款枕頭和它名稱一樣可愛！雲朵枕頭很厚實，枕頭邊做成圓弧看起來就像雲朵，一壓下去立刻回彈，真的很軟綿觸感好舒服～

喜歡睡高一點的朋友可考慮這顆！柔性支撐配合肩頸弧度，枕頭睡久了都會下榻，這款枕頭飽滿不容易變形～

還有超熱賣零壓力枕頭！JOJO CBD零度眠枕包裝好看，挺適合當成禮物，都快賣完啦～

剛好看到兒童專屬冰絲卡通記憶枕！好可愛～

工廠直營｜常態特價品

剛才介紹的是工廠左邊特賣區！右邊是工廠常態特價品，這些都是MIT工廠床包、被套組～

MIT 工廠直營

裡面就是工廠生產線！每件都是經過檢查才進行包裝！工廠直營讓人特別放心，床包採用ㄇ字型鬆緊設計，床包使用起來不易鬆脫，員工正忙著包裝趕貨～

消費滿千抽獎活動

消費滿千抽獎活動！滿一千元送抽獎券一張，滿兩千有兩張抽獎卷，以此類推累計，最大獎是價值破萬的床墊，(二獎)Philips飛利浦顯示器一名，三獎電暖器有五名～

＊年前除舊佈新就來寢具拍賣會！針織床包單雙人都是49元、石墨烯枕199元、限量石墨烯被399元(限量)、枕頭套才10元，全場消費滿3000元現折300元，滿6000元現抵600元，單筆消費滿千參加抽獎，有機會抽到床墊、電視、電暖器～

特賣會日期 2024/12/1~2025/01/27

◎建議一日行程：向陽農場➡ 寢具廠拍 ➡永安海螺文化體驗園區\永安漁港➡3號咖啡館(寵物親子)

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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