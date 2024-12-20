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精緻高雅的Delicioso德里斯咖啡經典人生禮盒／年節送禮首選，各有特色的四款濾掛咖啡

濾掛咖啡禮盒
2024-12-20 21:37:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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Delicioso德里斯咖啡禮盒

時序來到年底，開啟了一連串的節慶季節。

在這冷冷的天裡，無論是自己喝，或是與親友一起來杯咖啡談心，

享受美好時光，都是最好的交心時刻。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

最近接觸到Delicioso德里斯咖啡，一見到品牌名就想到英文delicious，

果不其然，delicioso是西班牙文也是義大利文，就是英文的delicious，

有美味可口的意思，這也是很早就學會的英文字，可見飲食多麼重要！

店家有好幾款不同風格的禮盒，都很適合拿來送禮，

我特別喜歡經典人生禮盒沉穩深藍色與燙金字體的搭配，有低調奢華的感覺。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

打開盒子，裡面有四款風味的咖啡，

分別是羅馬假期拉丁情人北非諜影午夜巴黎，每款有四包。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

盒子裡附有一張四款咖啡的介紹與參考風味，

我喝了之後覺得參考風味有些出入，還是要自己喝喝看才準。

四款咖啡都採中烘焙；豆子產區大多在中南美洲，只有一款是在非洲。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

背面有沖泡方法和豆子資訊，上方還有最重要的製造與保存日期。

每一包都是12克裝，份量給很足，建議水量則是180c.c.至240c.c.。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

撕開包裝後就已聞到濃濃的咖啡香氣，

濾掛袋朝上拿好，再撕掉開口，就可以將兩邊耳朵掛在杯緣。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

我想同時試四杯的味道，也順便比較咖啡顏色。

觀察結果：咖啡粉磨得還蠻細的；

羅馬假期和午夜巴黎的顏色較淺，拉丁情人和北非諜影的顏色較深。

這樣也大約可以猜到喝起來的風味如何。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

拿出長嘴壺，先注些水將咖啡粉浸溼，等候約20秒。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

接著才開始慢慢注水，咖啡粉會膨脹起來，

等水濾得差不多，再第二次注水。

可分三次將水慢慢倒進去，萃取出咖啡精華。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

咖啡泡好了，我就帶著它來到羅馬競技場喝一杯囉。

這款羅馬假期用的是藍山調和豆，喝起來非常香醇滑順，

最後尾韻帶著些微果酸味，感覺乾淨清爽。精緻高雅的Delicioso德里斯咖啡經典人生禮盒／年節送禮

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

第二支嘗試拉丁情人，用的是哥倫比亞豆，

喝起來有些微苦味，尾韻回甘順口，還蠻平衡的。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

第三支北非諜影用的是非洲的阿拉比卡豆，

比前一支更苦，帶著可可巧克力濃郁的味道，顛覆了我對非洲豆的概念。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

北非諜影味道濃厚，我覺得蠻適合加牛奶的，

牛奶中和了苦味，喝起來反而絲滑柔順，習慣加奶喝的朋友應該會喜歡這支。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

好咖啡要與好友一起分享，共度美好時光。

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

最後帶著午夜巴黎來到巴黎鐵塔下的塞納河畔，

這支使用哥斯大黎加的阿拉比卡豆，

意外呈現花香與果酸，我以為用的是非洲豆呢，

這才是我最愛的味道！精緻高雅的Delicioso德里斯咖啡經典人生禮盒／年節送禮

 

Delicioso德里斯咖啡禮盒

Delicioso德里斯咖啡經典人生禮盒有四支不同風味的咖啡豆，

正好展現出咖啡的多樣性，

無論是喜歡平衡滑順，或是偏酸或偏苦，都能找到合意的風味。

低調高雅的包裝，簡單大方，我個人是蠻喜歡這樣的設計。

進入了送禮的季節，很適合贈送咖啡禮盒給親友品嚐，

表達送禮人溫暖的心意！

官網還有其他風格的禮盒，有的是咖啡結合甜點，我覺得也不錯，

好友們若有喜歡，可以到官網選購。

 

德里斯咖啡官網 https://www.delicioso.com.tw/

德里斯咖啡臉書粉絲頁 https://www.facebook.com/delicioso.8226

德里斯咖啡IG https://www.instagram.com/delicioso_tw/

地址：新北市中和區中正路738號15樓之3

客服專線：02-8226-2133(10am~5pm)

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