時序來到年底，開啟了一連串的節慶季節。

在這冷冷的天裡，無論是自己喝，或是與親友一起來杯咖啡談心，

享受美好時光，都是最好的交心時刻。

最近接觸到Delicioso德里斯咖啡，一見到品牌名就想到英文delicious，

果不其然，delicioso是西班牙文也是義大利文，就是英文的delicious，

有美味可口的意思，這也是很早就學會的英文字，可見飲食多麼重要！

店家有好幾款不同風格的禮盒，都很適合拿來送禮，

我特別喜歡經典人生禮盒沉穩深藍色與燙金字體的搭配，有低調奢華的感覺。

打開盒子，裡面有四款風味的咖啡，

分別是羅馬假期、拉丁情人、北非諜影和午夜巴黎，每款有四包。

盒子裡附有一張四款咖啡的介紹與參考風味，

我喝了之後覺得參考風味有些出入，還是要自己喝喝看才準。

四款咖啡都採中烘焙；豆子產區大多在中南美洲，只有一款是在非洲。

背面有沖泡方法和豆子資訊，上方還有最重要的製造與保存日期。

每一包都是12克裝，份量給很足，建議水量則是180c.c.至240c.c.。

撕開包裝後就已聞到濃濃的咖啡香氣，

濾掛袋朝上拿好，再撕掉開口，就可以將兩邊耳朵掛在杯緣。

我想同時試四杯的味道，也順便比較咖啡顏色。

觀察結果：咖啡粉磨得還蠻細的；

羅馬假期和午夜巴黎的顏色較淺，拉丁情人和北非諜影的顏色較深。

這樣也大約可以猜到喝起來的風味如何。

拿出長嘴壺，先注些水將咖啡粉浸溼，等候約20秒。

接著才開始慢慢注水，咖啡粉會膨脹起來，

等水濾得差不多，再第二次注水。

可分三次將水慢慢倒進去，萃取出咖啡精華。

咖啡泡好了，我就帶著它來到羅馬競技場喝一杯囉。

這款羅馬假期用的是藍山調和豆，喝起來非常香醇滑順，

最後尾韻帶著些微果酸味，感覺乾淨清爽。

第二支嘗試拉丁情人，用的是哥倫比亞豆，

喝起來有些微苦味，尾韻回甘順口，還蠻平衡的。

第三支北非諜影用的是非洲的阿拉比卡豆，

比前一支更苦，帶著可可巧克力濃郁的味道，顛覆了我對非洲豆的概念。

北非諜影味道濃厚，我覺得蠻適合加牛奶的，

牛奶中和了苦味，喝起來反而絲滑柔順，習慣加奶喝的朋友應該會喜歡這支。

好咖啡要與好友一起分享，共度美好時光。

最後帶著午夜巴黎來到巴黎鐵塔下的塞納河畔，

這支使用哥斯大黎加的阿拉比卡豆，

意外呈現花香與果酸，我以為用的是非洲豆呢，

這才是我最愛的味道！

Delicioso德里斯咖啡經典人生禮盒有四支不同風味的咖啡豆，

正好展現出咖啡的多樣性，

無論是喜歡平衡滑順，或是偏酸或偏苦，都能找到合意的風味。

低調高雅的包裝，簡單大方，我個人是蠻喜歡這樣的設計。

進入了送禮的季節，很適合贈送咖啡禮盒給親友品嚐，

表達送禮人溫暖的心意！

官網還有其他風格的禮盒，有的是咖啡結合甜點，我覺得也不錯，

好友們若有喜歡，可以到官網選購。

德里斯咖啡官網 https://www.delicioso.com.tw/

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