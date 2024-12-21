上班哪有不賣肝的？公司交換禮物請關心一下同事缺失的內臟！這款肝臟造型的肝膽香皂用來交換禮物惡搞的笑點滿滿，同時作為消耗品也是最實用的交換禮物之一，每個人都能用上。

公司交換禮物有沒有那種嘴巴很毒，超需要消業障的同事？雪莉今年已經累積收到2個木魚了。但最實用的交換禮物還是這款木魚夜燈，敲一敲累積功德順便開關燈。三段式的氛圍夜燈，還能貼上內附的可愛表情，除了做到交換禮物惡搞，也不會淪為沒用的小垃圾。

不管在哪裡，一定要放面紙的，所以紙巾盒肯定是最實用的交換禮物之一。送一般的紙巾盒多無聊啊！交換禮物惡搞一下，這款飛裙紙巾盒用面紙作為瑪麗蓮夢露的裙擺，露出她的美腿就知道抽完該補了。公司交換禮物立刻就能放到辦公桌上開始用。

這款絕對是交換禮物惡搞的天花板，不過如果要拿來做公司交換禮物要評估一下主管的接受度。這款夜燈外觀只有一點點歪，但是一旦看到它如何開關就歪到回不去了。外皮往下撸，露出圓頭開燈，往上拉關燈。雖然惡搞，但有功能性也算得上最實用的交換禮物之一。

雪莉先前送給喜歡超級瑪利歐的朋友，交換禮物惡搞目的達到，但同時這款拖鞋超級保暖又舒服，是她當年收到最實用的交換禮物。食人花的造型可愛又方便收納，今年冬天特別冷，公司交換禮物絕對有效果又受歡迎。

一個融化的霜淇淋竟然能當最實用的交換禮物？那是因為它同時是筆筒呀！或是拿來插植物也可以。外觀像掉了的霜淇淋，有交換禮物惡搞元素，同時也超級可愛，公司交換禮物替同事的辦公區增添一點有趣的色彩。

馬克杯雖然是最實用的公司交換禮物之一，卻不斷當選公司交換禮物最不想收到的東西，但那是因為別人送的馬克杯一塵不變！送一個帶鏟子的垃圾桶，滿足了交換禮物惡搞趣味，卻不失實用性，同時有蓋子的設計，也方便飲品保溫或是固定茶包。

哪有社畜午休不睡覺的。公司交換禮物送一個柯基屁屁是超可愛的交換禮物惡搞。可以當靠墊減緩腰痠背痛的同時，還能拿來當有暖手功能的午睡抱枕，柔軟的表面還十分舒適，肯定是最實用的交換禮物之一。

泡泡紙當交換禮物是惡搞而已吧？其實這款超適合怨氣滿滿的上班族，絕對是公司交換禮物的優選。先前雪莉送給姊姊，她每天坐在辦公室被老闆氣到不斷捏來紓壓，怎麼不算最實用的交換禮物之一呢？