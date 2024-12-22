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冷冷的天，就想來點辣辣的Kimchi

這次特地入手了五款正安Kimchi要來吃吃，順便跟大家分享一點簡單的食譜，

讓大家在家也可以輕鬆品嘗Kimchi的各種美味變化~

每一款都分量十足，很足夠大家單吃或做各種料理應用

最簡單的品嘗方式就是當小菜食用，搭配了他們家的韓國魷魚蔬菜煎餅和起司條做簡單的擺盤後，

看起來是不是就變成了色彩繽紛的美味拼盤了

金黃色的韓金Kimchi，吃起來不會辣，以食材本身的鮮甜為主，白菜咬起來很多汁。

裡面最辣的應該就是這個勁辣Kimchi，不過雖然他的顏色很紅，

但辣度大概是在我的小辣到中辣間，算是有點刺激的舒適範圍，這款也是他們最有人氣的一款。

蘿蔔Kimchi吃起來是一點點的辣度，他的口感是軟中帶脆，相較之下，他的鹹度更鹹一些，

但是還能單吃的程度，不會到很鹹就是了，在口中慢慢咀嚼，可以品嘗到蘿蔔本身的湯汁和甜味。

像這樣拼盤一下，就可以自行做各種排列組合搭配，

搭一下生菜，搭一下蔬菜煎餅，搭一下起司條，也可以品嘗一下單吃的滋味，

很適合搭配點自己喜愛的飲品，追劇一下，可以滿足味蕾的飢餓感又不會吃太飽，感覺很不錯~

在帶他們家的Kimchi時，也順便帶了他們家的魚板和魚豆腐要來煮鍋物，這麼冷的天就是要吃火鍋呀

這次使用了上次買的小土鍋，製作一到兩人份的鍋物剛剛好。

直接在鍋底鋪上自己喜歡的泡菜，你也可以採用類似石頭火鍋的做法，

先用香油或麻油熱鍋，加入洋蔥、泡菜和肉片一起翻炒，當成鍋底來煮。

再鋪上一層煮爛爛更好吃的包心菜，也可以放上一些馬鈴薯紅蘿蔔和嫩豆腐，

接著放上他們家的綜合魚板們，然後蓋上鍋蓋悶煮一回。

這次開蓋，我們要置入的是比較不耐煮的食材，

可以看到我在中間留了一個洞，因為我要放一顆蛋蛋的關係。

最後在鍋邊淋上一圈料理酒，再繼續加蓋悶煮。

我自己煮的話蝦子也是這時候放，因為蝦子煮太久他的肉會縮，口感也會變的老硬。

最後像這樣放上大大隻的蝦，是不是非常吸睛

湯底的部分我就是只有放泡菜，其實光是這樣，把泡菜的鮮甜煮出來就很好喝，屬於比較清澈的湯頭。

喜歡比較重口味的朋友，可以倒一些泡菜的湯汁進去，

或是再另外加一些韓式辣醬進去，辛拉麵的那種辣椒粉也很推薦。

喜歡吃起司的朋友也可以加入起司一起牽絲，食量比較大的朋友也可以準備肉片涮起來~

起鍋後，來碗白飯扒，今天的美味晚餐就完成囉~

如果吃到最後想轉換一下口味，可以加點牛奶進去，

再置入剩下的一點米飯，煮成粥，做一個暖心又暖胃的結尾。

不知道大家的粥都喜歡吃什麼樣的型態的，有一種是煮的很糊沒什麼湯的那種，

我自己是偏愛湯多一點，米粒還是粒粒分明的那種。

所以這個結尾，可以讓我在吃粥的同時又能享受喝湯的喜悅，天冷的時候喝熱湯，真的是一種幸福的享受，

冷冷的天在家來一鍋溫暖起來一點也不難，一起來熱呼呼吧

最後一道，我把月亮蝦餅拿來當成披薩的餅皮來使用~

月亮蝦餅我有先煎一煎再來鋪料，一半鋪了一層泡菜，另一半鋪了一層小番茄切片，

然後再分別幫他們配上不同的起司進烤箱烤~

小番茄那邊配的是起司條，我把它拿來切小塊使用。

泡菜這邊配的就是很常見的焗烤用起司~

我大概是200度烤7分鐘就差不多了。

出烤箱之後就可以撒點香料點綴。

因為這個底是使用這麼真材實料的月亮蝦餅，所以側面看起來很過癮，兩邊的口味都不錯吃，

我覺得他吃起來很有鬆厚餅皮披薩的感覺，但又更有味，而且好有飽足感，推推~

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