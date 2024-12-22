2025冷凍年菜推薦，主打各式生鮮水產冷凍直送的 鮮綠生活 ，與知名大廚 手路師 聯合推出豐盛又經濟實惠的平價冷凍宅配年菜。9道/10人份菜色包含土雞湯、醉蝦、砂鍋鱸魚等等，竟然不用3000塊還免運費，復熱簡單迅速不會料理也能快速開桌。不要看他是冷凍料理，鮮綠生活年菜的調味蠻大眾，不管魚肉還是雞肉的口感都細緻軟嫩，蠻令人驚喜。有時間動手稍作變化，菜色立刻大升級。

鮮綠生活品牌介紹

鮮綠生活是一家擁有30多年採購經驗的生鮮水產電商品牌，他們標榜只販售自己喜愛的產品給顧客，因此受到許多藝人、網紅跟團媽大力推薦。這次靜香搶先幫大家開箱2025精選年菜組，不只口味合宜重點是價格超實惠，讓大家免出門人擠人,動動手指線上訂購，平價年菜直接送到家。

2025鮮綠生活年菜組

今年推出的年菜宅配有兩種規格，分別是 9入的滿漢全席復刻年菜 和 5入的五寶小家庭超值年菜，兩款年菜都是以冷凍配送，收到宅配記得趕快送入冷凍庫保存，除夕前一天再移到冷藏退冰才方便復熱喔。年菜組的詳細內容靜香用表格幫大家整理在下面，9件組約可供10個人用餐，5件組初估5個人剛剛好。接下來的圖文除了介紹各品項的風味和加熱方式之外，還有把年菜份量變大的小撇步要分享給大家喔。

滿漢全席復刻年菜9件組 : 私房沙茶砂鍋鱸魚、義式豬腱骨、黑蒜蟲草百菇土雞湯、皇鼎佛跳墻、冰梅紹興醉蝦、獨門醬燒鮑魚、古早味麻油松阪豬米糕、酥肉白菜滷、金鑽蝦枝花丸 ★9件組早鳥折扣碼 5y200 可折抵$200元 五寶小家庭超值年菜5件組 : 私房沙茶砂鍋鱸魚、皇鼎佛跳墻、冰梅紹興醉蝦、獨門醬燒鮑魚、古早味麻油松阪豬米糕 ★5件組早鳥折扣碼 y150 可折抵$150元

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垂涎冰梅紹興醉蝦

年菜少不了鮮紅的大蝦，以紹興酒搭配酸梅、紅棗、枸杞浸泡入味的白蝦口感特別Q彈。鮮甜蝦肉加上紹興酒獨有的香氣，不管是退冰後直接享受還是稍微用微波加熱都好吃。

喜歡熱熱吃的朋友，用微波加熱1分鐘就可以開動啦。

嚴選的特大2號蝦擺上年菜桌特別體面，蝦肉彈牙脆口，重點是沒什麼腸泥，沾裹上醉人的紹興酒很好吃。

包裝內的紹興酒給得大方，可以燙點蝦子進去浸泡，隔天再次收穫一盤美味醉蝦。

義式米蘭精燉豬腱骨

誰說年菜一定要是中式料理，異國風味也能端上桌。以各式香料搭配番茄糊燉煮的豬腱骨味道超棒，清爽義式紅醬風味，搭配上軟嫩口感，連牙口不好的阿公都說讚。

豬腱骨一包有四大支，退冰後連同醬汁倒入碗內，用電鍋加熱5~8分鐘或以微波爐800W加熱3~4分鐘即可開動。

加熱後的醬汁別忘了淋到豬腱骨上頭，或是拿著豬腱骨在醬汁上面滾一圈再享用味道會更棒。醬汁的番茄香氣很迷人，不如義大利麵的紅醬那般濃稠，但醬汁均勻被腱骨肉吸收，每一口都是豬肉夾著番茄香氣。

腱骨肉蠻有厚度，而且相當軟嫩完全不乾柴，隨便一剝就骨肉分離，牙口不好的長輩或小朋友也能輕鬆拿著啃。

一包四支似乎不夠10個人分享，跟著靜香的腳步輕鬆解決這個難題。把蒸熱的腱骨肉手撕成豬肉條並均勻沾裹醬汁，燙點自己喜歡又不會太過重口味的蔬菜，像是豆芽菜、杏鮑菇等等都很適合，燙熟瀝乾水份後拌入豬肉絲，可以再加點胡椒、鹽巴增添風味。

豬腱骨沒有淪為配角，但同時這道的份量又大大增加，重點是多了蔬菜讓大家上桌用餐更均衡，不會只是大魚大肉，是不是超棒啊。

秘製酥肉白菜滷

白菜滷太常見大家可能沒什麼驚喜感，但鮮綠生活的白菜滷不只份量充足而且超有料，經典辦桌口味還搭配秘製酥肉，排名意外很前面。

前面兩道菜的包裝跟外面沒什麼不同，但鮮綠生活大部分的產品都是採雙層包裝，免擔心因外包裝破損而讓退冰食材的湯汁流光光。

白菜滷主要的食材包非常豐富，另外打包的秘製酥肉份量也給得大方。加熱之前兩包一起倒入碗中，用電鍋加熱5~8分鐘或以微波爐800W加熱3~4分鐘即可開動。

微勾芡的白菜滷料量驚人，裡頭的白菜、木耳、蝦米、蛋酥等等都不少，拌均勻隨便撈都超有料。

白菜滷微勾芡不會太過濃稠，調味鹹香夠下飯。剛開始跟一堆肉食擺一起沒有太留意它，但表現絲毫不遜於肉食類的料理喔。

獨門醬燒鮑魚

過年就是要把所有好料端上桌，去殼清內臟的大鮑魚，以獨門醬汁慢火精燉，熟度拿捏得剛剛好，保留鮑魚的彈牙口感又均勻入味。

醬燒滷鮑魚退冰後隔水加熱2~3分鐘，或倒入容器內以800W微波2分鐘，超迅速就能上桌，是廚房小白的好幫手。

鮑魚的SIZE還不小，用10元硬幣當比例尺，規格一目了然。Q彈口感相當有嚼勁，大口享用特別過癮。

鮑魚10顆端上桌，如果沒有擺盤顯得單調，感覺少了點儀式感，不妨學靜香直接把鮑魚入菜，分量跟精緻度都大升級。

鮑魚隔水加熱後，將鮑魚、杏鮑菇、紅蘿蔔跟芹菜切成條狀，先把杏鮑菇、紅蘿蔔拌三分之二的醬汁和些許胡椒炒軟，接著放入芹菜、鮑魚和剩下的醬汁翻炒收汁就可以出餐啦，鮑魚這道便很大盤，繽紛配色賣相也很好，重點是好吃又下飯。

古早味麻油松阪豬米糕

這次年菜組搭配的主食是古早味麻油松阪豬米糕，米糕深受靜香家人的好評，四個人就吃光光，強烈建議訂購時可以多買一份才不會吃到打架。

米糕的容器本身就是蒸籠設計，麻油松阪豬獨立包裝，退冰後一同放入電鍋內加熱約20分鐘，把麻油松阪豬淋到米糕上頭即可享用。

麻油松阪豬不小包，裡面的肉量也給得大方，淋在米飯上頭相當有料。

淋麻油之前，記得在米糕的容器下方墊一個盤子，承接流出來的薑香麻油。攪拌過後再把盤子上的麻油倒回米糕內再拌均勻，既不浪費麻油又能讓米飯的麻油香氣更加濃郁，一定要學起來。

蒸熟的米糕相當軟糯，米粒微軟不黏糊，吸飽麻油每一口都超香。浸泡在薑香麻油內的松阪豬不小塊，口感軟嫩好咬連長輩也能輕鬆享用。

手路師私房砂鍋沙茶爐

很多人去嘉義一定都會吃砂鍋魚頭，真心建議不用再花時間排隊了，在家就能享用的平替版分享給大家。整尾酥炸鱸魚可以從頭吃到尾，年菜端上這一鍋大家肯定超驚喜。

砂鍋鱸魚的湯底配菜跟酥炸鱸魚分開包裝，讓魚肉不會太過軟爛又好復熱。

湯底退冰後，放入鍋中以小火加熱至沸騰，接著把鱸魚放進去，兩面各浸泡一下，待湯底再次滾沸，就可以熄火出餐啦。

鮮綠生活的沙鍋鱸魚在復熱時，整個廚房都飄散著濃濃沙茶香。湯底是以蔬菜、雞骨長時間熬煮，再搭配上沙茶醬，裡面還能吃到滿滿蒜頭，難怪如此飄香。湯底內含大角螺、香菇以及蝦米等等，替魚肉大大提鮮。

裹上地瓜粉炸到金黃酥脆的大尾金目鱸魚很好吃，表層的薄麵衣吸收特製湯底的香氣，每一口都很有味道。細緻魚肉好挑刺，而且肉質相當嫩完全不乾澀，愛吃魚的朋友自己掃掉一整尾都沒問題。

砂鍋沙茶魚的湯底給不少，加點變化立刻端出一道新的菜色。

雞蛋搶先入鍋煎成蛋碎，把切丁的杏鮑菇、紅蘿蔔入鍋炒香，加入兩勺湯底以及些許胡椒，拌炒到紅蘿蔔軟化之後就能起鍋，把蛋碎灑上拌均勻就能開吃啦，這道也是超下飯。

皇鼎佛跳牆

佛跳牆也是不少人會端上桌的年菜湯品，鮮綠生活的佛跳牆料還不少，內含大塊芋頭、炸鳥蛋、香菇、栗子、乾珠貝、筍乾、排骨酥等等，倒入大碗內看起來相當豐盛。

佛跳牆解凍之後，以保鮮膜封蓋，放到電鍋內加熱約20分鐘即可享用。

鮮綠生活的佛跳牆口味不重，因此更能品嚐出食材的風味，湯頭鮮香不油膩，將所有食材的精華濃縮其中，暖暖來一碗超舒服。

食材的挑選也很講究，不只選用大甲芋頭、雲林古坑筍乾，就連排骨酥也是環南市場的老字號。

黑蒜蟲草百菇土雞湯

10人份的菜色一共提供兩道湯品，除了佛跳牆之外，另一款就是以黑蒜配上蟲草菇和台灣土雞一同燉煮而成的雞湯。

雞湯退冰後，裝碗放入電鍋蒸40分鐘後即可享用。

雞湯份量還不小，全雞加上各式菇類隨便撈都有料。雞湯清澈不油膩，黑蒜獨有的香氣很迷人，不像一般蒜頭帶點嗆辣感，黑蒜的味道比較厚實又深沉，跟雞湯超合拍。

有些雞湯內的雞肉會很乾澀，但這款雞湯的肉質意外軟嫩，而且雞肉吸飽湯汁很入味，光吃肉就很香。

裡面的菇類大朵又多，包含姬菇、杏鮑菇和蟲草菇等等，大口吃菇超過癮。

金鑽蝦枝花丸

花枝丸、蝦丸一類的點心，一直是我家餐桌的常客，不管煎煮炒炸都好吃。鮮綠生活的金鑽蝦枝花丸純手工製作，每天只產500顆賣完只能明天請早。裡頭的蝦子、花枝都超大塊，口完全不空虛。

還沒料理之前，蝦肉已經大塊到包不住，蹦出來跟大家說 hello。

包裝上有推薦料理方式，丸子裹上蛋白後入鍋油炸到金黃，灑點胡椒就能開動。靜香好奇用全蛋有什麼差別，主要是全蛋會有點蛋酥口感，但整體差異不大，一樣都能炸出誘人的色澤。

金鑽蝦枝花丸滿滿海味特別鮮，而且魚漿的部分調味不會太重，蝦子跟花枝藏在丸子內，每一口都咬得到是用料很實在的一款丸子，相當令人滿意。

結論

過年在家用餐儀式感少不了，超澎湃的年菜端上桌才有氛圍，這次分享的鮮綠生活冷凍年菜，不管是大家庭或小家庭都適合，現在還有早鳥價跟預購折抵，趕快來撿便宜。

此為合作分享文，但內容皆為真實感受

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