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【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片的平價拉麵

日式拉麵 拉麵 捷運美食 松山美食
2024-12-22 21:16:00 文字：李大人吃遊記
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李大人吃遊記

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在微風廣場旁邊的巷子裡藏有不少美食，除了之前介紹過的「東佳老林羊肉爐」外，還有非常受到年輕人的喜愛「博多幸龍拉麵」，大碗拉麵只要240元非常超值！搭捷運到忠孝復興站，走路10分鐘就可到達！

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

文章目錄
台北松山美食 博多幸龍拉麵 店家資訊
台北松山美食 博多幸龍拉麵 外觀與內部環境
台北松山美食 博多幸龍拉麵 美食菜單
台北松山美食 博多幸龍拉麵 美味上桌
台北松山美食 博多幸龍拉麵 交通地圖

台北松山美食 博多幸龍拉麵 店家資訊

博多幸龍拉麵
地址：105台北市松山區八德路二段366巷16號
電話：02-27521050
營業時間：星期一到星期六 11:00–14:30、17:00–22:00，星期日11:00–21:00
粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063958695421

 

台北松山美食 博多幸龍拉麵 外觀與內部環境

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

博多幸龍拉麵」位於微風廣場旁邊的巷子裡，或是從八德路跟長安東路交叉口的巷子拐進來(巷口是王記府城肉粽)，大紅色招牌很好認。

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

店裡的位子不多，大約有五張桌子以及吧台區，所以在外面候位是很稀鬆平常的事兒。

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

吧台隔著玻璃就是廚房，店員都講日文，一種好像來到日本用餐的感覺。

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

店裡貼滿了兒童著色的拉麵圖，完成可以兌換煎餃或唐揚雞一份，不過不知道現在還有沒有，畢竟我不是兒童XD

台北松山美食 博多幸龍拉麵 美食菜單

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

博多幸龍拉麵」的選擇很簡單，就味噌、鹽味、醬油三種口味，另外還有煎餃、炸雞、雞翅、明太子飯、叉燒飯等小食。

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

份量可以加大也可以加料，有時候生意太好，豚骨湯提早賣完，店家會在粉專上公告請大家不要再來了。

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

另外還有12月限定的龍炎拉麵，一天限定50碗，是花椒麻辣口味。

台北松山美食 博多幸龍拉麵 美味上桌

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

調味料裡有紅薑絲，這在拉麵店比較少見。

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

首先上菜的是龍炎拉麵，這個中辣程度可不容小覷，說真的如果平常只是會吃辣的朋友，可能會超過負荷，畢竟他是整個湯底都麻辣。

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

蔥花底下淋上肉燥，叉燒肉麵掛在拉麵碗上，這個辣是會讓你頭皮冒汗的，不知道激辣口味是如何？

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

味噌拉麵就相當的中規中矩，麵條也煮的剛剛好，叉燒肉有夠大片，非常滿足。

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

炸雞部分，外表看起來有點乾，但神奇的是裡面相當多汁軟嫩！

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

煎餃搭配的紅醬竟然是柚子口味的，本以為是辣椒醬，幫煎餃加分許多。

整體來說「博多幸龍拉麵」的麵體軟硬適中，非常好吃，叉燒肉相當大片吃起來很過癮。

價格雖然平價，口味卻不打折，真是CP值很高。另外12月限定的「龍炎拉麵」，真正愛吃辣的人不妨體驗看看。

 

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

台北松山美食 博多幸龍拉麵 交通地圖

博多幸龍拉麵
地址：105台北市松山區八德路二段366巷16號
電話：02-27521050
營業時間：星期一到星期六 11:00–14:30、17:00–22:00，星期日11:00–21:00
粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063958695421


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拉麵 松山美食 博多幸龍總本店 日式料理 微風廣場 捷運美食
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博多幸龍

phone02-2752-1050
place台北市松山區八德路二段366巷16號
4.23 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.00
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