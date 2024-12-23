LOVISM 南極曬後保濕面膜(3片)｜285元

這款是美妝公社上大家都讚不絕口的面膜，絕對是交換禮物女生最想收到的保養品交換禮物之一！添加南極海醣蛋白和雙重分子玻尿酸，是專為敏弱肌和術後肌設計的超保濕修護面膜。

Nailart by Aria 凝膠指甲貼｜280元

這款全館隔日到貨，是臨時抱佛腳也不怕的禮物選項。

交換禮物女生最想收到的就是能幫忙輕鬆當精緻女孩的東西，美美的指甲是必備的細節。300元交換禮物就能送出持久精緻的光療凝膠美甲。

Nailart by Aria 是首家台灣的原創在地凝膠指甲貼品牌，每款都是獨家設計，有 聖誕節Hohoho系列 可以選擇應景的雪花，也有美拉德色系的秋冬系列和喜慶卻不俗的過年系列。

Dr. ceuracle 玻尿酸眼膜 60片/盒｜299元

這款是價格剛剛好的300元交換禮物，而且蟬連兩年上榜交換禮物女生最想收到的美妝保養品交換禮物。

來自韓國皮膚科品牌的果凍狀眼膜，敷起來特別服貼。除了6種玻尿酸加強保濕之外，還添加泛醇和果聚糖，幫助減少從皮膚表面蒸發的水分，增強肌膚的防禦力。敷完以後眼膜變薄，精華液被皮膚完整吸收，快速有感。

MERYTHOD 光澤輕吻護唇精華｜279元

交換禮物女生們應該都跟我一樣很會被亮晶晶的東西吸引吧？MERYTHOD 光澤輕吻護唇精華除了又香又保濕，還讓嘴唇立刻ㄉㄨㄞˉㄉㄨㄞˉ超閃亮。還有3款添加亮粉的色號，雪莉直接包色，360度無死角的珠光閃耀。添加荷荷芭油和維生素E，保濕和淡紋效果也是超讚。

St.Clare 超級巨星磨砂膏｜299元

又是一款價格完美的300元交換禮物。每個美女都需要一罐磨砂膏，絕對是交換禮物女生最想收到的實用好物。St. Clare 的超級巨星美體磨砂膏淡淡的伯爵茶味真的好香！臉部和全身，甚至連私密處和屁屁都可以用。荷荷芭顆粒溫和去除老廢角質順便保濕，就算稍微施力在私密處去角質也完全不會痛。添加維他命B3，從去角質開始改善粗糙暗沉，讓肌膚徹底透亮白皙。

Bioré 含水防曬保濕水凝乳｜249元

300元交換禮物送這個一定是每天都會用到的最實用的交換禮物。雪莉從高中就是這款的死忠粉，先前澳洲YouTuber親測24款防曬唯一曬後幾乎零色差的就是這條，Bioré 防曬保濕水凝乳。輕盈又不會泛白的質地，上妝不會搓泥，還有50 SPF+ PA++++，輕鬆抵抗紫外線的催老。​絕對是交換禮物女生最想收到的東西之一。

NEWART 紅寶石能量隔離霜｜320元

保養品交換禮物不要忘了頭髮也要保養！紅寶石能量瞬護隔離霜非常適合用於髮尾的強化修護。蘊含複合絲蛋白、綜合維他命B5以及葵花籽油，為頭髮注入了豐富的營養。更有獨特的KT毛鱗蛋白素，可以快速的在10秒內輕鬆梳開打結的髮絲，而且光澤、柔順度和彈力都能明顯快速提升。

FRUDIA 蜂蜜石榴豐澤潤唇膏｜ 250元

平價的300元交換禮物除了好用還要好看！包裝控一定要送她FRUDIA 確認過嘴唇蜂蜜石榴豐澤潤唇膏，護唇加潤色，添加賦予青春力和彈力的石榴萃取以及法國專利知母根植萃成份 Volufiline™讓唇部更有豐潤感。重點是蜂蜜罐的可愛包裝，只要放著就賞心悅目，是交換禮物女生最想收到的小物。雪莉自己直接3款全包了！

MERYTHOD 高保濕水霧唇釉｜299元

價格將將好的300元交換禮物，也能有交換禮物女生最想收到的不沾杯唇釉。MERYTHOD 高保濕水霧唇釉的質地很特別，剛塗的時候是水光質地的，乾了以後會變霧。完全不沾杯而且不怎麼容易蹭掉，是雪莉用過最持久的水感唇釉。

全系列試色請看 → 開架唇釉推薦 打敗3CE Blur Water Tint—MERYTHOD 評價：高保濕水霧唇釉

FIXX 全天候超完美定妝噴霧｜299元

最後再來一個價格完美的300元交換禮物。定妝不要再只靠粉了，一定要搭配定妝噴霧呀！這罐清一色好評的FIXX 全天候超完美定妝噴霧，粉瓶粉字的保濕款，上完 蜜粉以後使用，持妝度更好，也不會乾燥妝裂。絕對是交換禮物女生最想收到的好東西。

--

原文：[300元交換禮物] 女生最想收到的10樣美妝保養品交換禮物

一手文章都在 CHERIE ARIA 艾雪莉：https://cherieariah.wixsite.com/cheriearia/blog/categories/life

喜歡記得在 Instagram 追蹤我：

Cherie Aria🧜🏻‍♀️ 艾雪莉

生活、運動、狗狗： https://www.instagram.com/cheriearia/