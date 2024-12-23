經常聽身旁一些有孩子的爸媽們說，真想有機會可以好好放空放個假，也希望可以讓孩子們有機會可以一起玩耍、一起放電，因次常聽聞的安排方式就是幾家人一起帶著孩子去體驗露營活動或是包棟住宿等，這一次，前往恆春就想好好來為大家介紹這一間，從0歲到無上限，都相當適宜前來的日安。寶貝Bonjour Bébé 。

日安。寶貝Bonjour Bébé

地址：屏東縣恆春鎮砂尾路71-3號

進房｜退房時間：15:30｜11:00

電話：0963-785-723

Line：@wuv3590c

官方網站：日安。寶貝Bonjour Bébé

粉絲專頁：日安。寶貝Bonjour Bébé粉專

日安。寶貝Bonjour Bébé ｜怎麼去？

前往 日安。寶貝Bonjour Bébé，若是從台北自行開車約莫五個多小時的車程，上午約莫09:00出發，路上建議可以停2~3次休息站，安排午餐及買咖啡的行程稍作休息，要是能車上成員都會開車輪流開就更棒了！

大眾交通的話，可搭乘高鐵至左營站，轉乘約莫兩小時左右的台灣好行前往恆春轉運站，到當地轉乘719水泉線小黃公車到砂尾路下車，接續步行13分鐘抵達；

但若是有帶行李或孩子，13分鐘恐怕也是很漫長的，因此建議到恆春當地租車、或在轉運站叫輛小黃約莫十來分鐘可抵達；個人覺得日安。寶貝Bonjour Bébé是很適合在裡頭住上兩三天不會想外出的，因此想感受一下沈浸式住宿體驗的大小朋友們，也不一定要自行開車

當天抵達的時間為下午15:45左右，12月中的當天氣候很舒服，雖然沒有晴空萬里的艷陽，但也不致陽光強到睜不開眼，接續就來帶大家一起來認識日安。寶貝Bonjour Bébé吧~

車子是可以直接開進來民宿門口的，因此若是要下行李可以先安頓後，再開去入口處專屬的停車場，當然如果車輛不多也可以停門口即可。

日安。寶貝Bonjour Bébé ｜玩什麼？

一下車，立馬被腹地超大的草皮區，孩童玩耍的足球場、籃球場，

還有兒童泳池給吸引~

家中有和我外甥女一樣愛去公園沙坑玩沙的嗎，那這裡的沙坑肯定會很受孩子們的青睞！

光是一個戶外，感覺就是孩子們會瘋掉，是個在這跑上玩上幾天自行放電都不會有問題的節奏，遠眺的風景也十分優美~

要是天氣不好也不擔心，快進屋來看看！

最喜歡這種挑高的設計，不壓迫的住宿環境，更是神清氣爽~

這個獨特閣樓的設計，雖然樓梯有點小陡，但抓好扶手走上來，會有種小秘境之感，

無論是曾經設計為兒童遊戲室，還是現在也列為其中一間房間，都是很舒適的小空間~

一樓能安心把孩子放置玩耍的空間，還有這間雅房，

旁邊就有一個大球池，有著滿滿的小球，還有滑梯及玩偶，一旁有雙人床，累了倒頭就能睡~

自己也忍不住坐進來玩了一下~

門外樓梯下還停滿了可愛好拍又好玩的小車車，

闔家前往，有不便爬樓梯的長輩，也可安排夜宿這間房間，出門斜對角就是浴室相當方便。

出門在外，尤其小朋友玩耍，難免可能會有受傷的時候，或是被蚊蟲叮咬等，民宿也大心備妥了醫藥箱供使用。

那在孩子們玩樂時，大人們可以幹嘛呢，如果是幾家人一起前往，大家可以在一樓客廳聊天吃東西，一起久違的看部電影追部劇，

想高歌一曲，日安。寶貝Bonjour Bébé有個超棒的地方，那就是KTV歡唱是沒有時間限制的，整天24小時都可自在歡唱~

要是手癢，也可四人湊一桌打打麻將，日安。寶貝Bonjour Bébé備有電動麻將桌，這下想去上廁所或呼吸一下都不會因為彼此等待被唸囉！

日安。寶貝Bonjour Bébé ｜吃什麼？

肚子餓了不想出門也沒問題，可於入住前請店家協助代訂代取熱炒，想自行感受下廚了快感，也可代訂烤肉食材，大夥兒出遊秀一手就趁此時了~

當天我們在打麻將玩耍前就先把晚上的烤肉食材進行調味，

應有盡有的廚房，

可以找到各式各樣的鍋具和餐具等，

平時習慣瓦斯爐還是電磁爐都不是問題~

想簡易加熱，烤箱也幫大家備好了！

各類餐盤杯碗也都有，擔心小朋友摔壞也有兒童餐具，

乖乖吃飯的兒童座椅也有~

要是有更小的小小孩，還有消毒鍋和溫乳器等。

我們使用了琳琅滿目的調味料，依序醃製了當天的晚餐。

老闆在介紹時有從開瓦斯、點火到調整、關閉等步驟教了我們一次使用方式，

正式要烤時，器材使用上也很人性不用擔心，點好火後蓋上爐蓋，待溫度達標再開始烹飪即可~

是不是看起來還挺有模有樣的呢~

外酥內嫩，表皮烤至金黃的雞腿排，

還有還挺入味的香腸都好囉！

要是想小小加菜，也可在車程約9~10分鐘的全聯附近，

買上些飲品零食、炸物滷味等~是不是光想就覺得這樣的夜晚很chill呢~

夜幕低垂的日安。寶貝Bonjour Bébé拍起來也很美~

吃飽喝足也玩夠，該來看看二樓休憩的房間囉！

日安。寶貝Bonjour Bébé ｜睡哪裡？

個人覺得，日安。寶貝Bonjour Bébé根本就是個藝廊般的存在，

無論是牆面的畫作，還是地面的樓梯，只要稍作留心，都可以看到有著Prince的簽名，經民宿主人的分享，才知道這些都是民宿主人父親的精心創作，也著實為整間民宿增添了滿滿的藝術氣息~

步上二樓，共有四間房間，雙人房和四人房各兩間，每間的主題和設計都不同，若是有加床需求，也都可以在訂房時和店家討論！

首先是四人房的暮色，

挑高且寬敞的室內環境，

備品有杯具、吹風機、毛巾等，為響應政府的環保政策，一次性備品的牙刷請記得自行攜帶。

乾濕分離的浴室，若是有長輩或孩童使用也更安全，

二樓的房間每一間都是有浴缸的，看看這愛心型浴缸是不是很可愛呢~

接著和大家分享我當天入住的夜色房型~

走一個粉紅的路線，整體氛圍很浪漫慵懶，床組軟硬適中還挺好睡，

二樓的每間房間除了都有浴缸還都有大小不等的陽台~

這間的浴缸是葫蘆形，水熱得速度很快，水量也夠大，泡起來很舒服，兩天一夜的入住期間我就泡了兩次澡~

再來是名符其實以綠色為主打色系的山色房，

這間的view挺不錯，白天的採光也相當明亮~

這間浴室的浴缸又是不一樣的造型，每一間房邊泡澡都能邊欣賞不同的風景~

也都有方便小朋友噓噓使用的可愛小便斗。

再來看看最適合觀星，景觀也最好的夏色，

四人房的這一間，貼心備有嬰兒床及床圍，

超大超寬敞的陽台，天氣好很適合躺在這夜間觀星~

隔天早上雖然雲層太厚無法拍到日出的瞬間，但一望無際的窗戶設計，看出去也是一整個心曠神怡！

每間浴室的浴缸旁也都備有小玩具，

讓孩子們可以更願意洗香香再入睡~

一覺睡醒隔天的早餐也是相當豐富，中西式皆有，這是我們2024.12月中入住時的提供，確切供應還請於入住時和店家確認！

合法及好客民宿的日安。寶貝Bonjour Bébé，讓大人小孩來此入住更安心~

也歡迎大家前來住宿可留下您的心得體會，和更多想照優質親子民宿的朋友們分享喔~

日安。寶貝Bonjour Bébé最新價目請洽民宿！

日安。寶貝Bonjour Bébé

地址：屏東縣恆春鎮砂尾路71-3號

進房｜退房時間：15:30｜11:00

電話：0963-785-723

Line：@wuv3590c

官方網站：日安。寶貝Bonjour Bébé

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