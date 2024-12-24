嗨～淡水的冰U們，準備好迎接一場超值寢具盛宴了嗎？

這次禮萊廣場JOJO寢具特賣會，真的讓人忍不住要大喊：特賣會神隊友，快來一起撿好康啦

百貨撤櫃品牌全面出清，天絲床包組、羽絨枕、發熱羊毛被超低價開賣，錯過等一年

這次的寢具特賣會，包含了百貨專櫃品牌的多款熱賣單品

像是萊賽爾天絲床包組，柔滑透氣，一蓋就上癮，讓你的床瞬間升級為五星飯店級舒適感

還有超多人愛用的羽絨枕，輕盈又支撐力滿分，睡覺時再也不會翻來覆去睡不好啦

而冬季必備的發熱羊毛被更是熱銷款，保暖又輕便，冬天蓋上它，幸福指數瞬間破表

這次特賣會的地點位於禮萊廣場一樓，身處滬尾藝文休閒園區內，周邊景點超豐富

特賣完後還能順路遊玩：將捷金鬱金香酒店就在旁邊，享受午茶休息一下

淡水紅毛城、淡水老街等人氣景點，讓你邊逛邊買，旅行購物兩不誤

怎麼去？超方便！👉 捷運：從淡水捷運站2號出口右轉，搭乘以下公車即可到達

紅26、836、870、872、873、藍海2，在【滬尾砲台站】下車即達

或從台灣中油加油站對面搭乘：757、837、857、880、883，一樣在【滬尾砲台站】下車

👉 開車族更便利：禮萊廣場有地下停車場，購物零壓力，戰利品買再多也不怕

消費滿1,000元，即可折抵停車1小時，最高折抵5小時

搶好康要快！活動日期：即日起至2025/01/25

營業時間：週日～週四：11:00~21:30，週五、週六及例假日：11:00~22:00

活動地點：新北市淡水區中正路一段2號1樓

Naturally jojo bedding outlet 倉庫

地址：蘆洲區三民路292之1號

每日營業時間上午11點到晚上8點

收現金或轉帳方式

來到淡水JOJO寢具特賣會，最不能錯過的就是這款經典款原創元素JOJO床包三件組

這是全場銷售冠軍，不僅款式經典，實用性高，還有多種尺寸任你挑選，輕鬆滿足不同床型需求

5尺只要$1480元，6尺只要$1680元，7尺只要$1880元

這款床包三件組包含：床包1件、枕套2個，搭配高質感刺繡JOJO Logo，提升寢室的整體品味

不論是雙人床、加大床，還是更大尺寸的床型，這裡通通都有，讓你輕鬆找到適合自己家的床品

現在購買任意兩組床包或被套，就能免費獲得JOJO素色涼被一件

這款涼被質感清爽、輕柔舒適，無論夏天蓋還是平常搭配使用，都非常實用

這麼划算的好康優惠，真的是不容錯過

我私心最推薦的一定是這顆五星羽絲絨飯店民宿枕頭！

一躺下去，柔軟、舒適的感覺立刻讓人不想起床，真的是舒服到不行

這顆枕頭的神奇之處在於，當你躺下去的瞬間，彷彿整個人陷進了雲朵裡

那種超級柔軟的包覆感，讓你每一個角度都能得到最好的支撐，真的是超療癒的

而且重點是當你起來後，它會迅速恢復蓬鬆狀態，完全不塌陷，睡再久也像新的一樣，超級耐用

這顆枕頭真的是物超所值，一顆只要$1280元，兩顆才$1980元，價格親民，質感卻滿分

而且枕頭的車縫線也做得超完美，還有美麗的印花設計，視覺和睡感都一樣出色

你沒有聽錯！黑科技石墨烯黑旋風枕真的只要$399元！$399元！$399元

我知道你現在一定覺得這價格太誇張，但它真的只要這麼便宜，真的不得不跟你分享

這款石墨烯黑旋風枕採用了獨特構造紗棉加工，不僅柔軟還耐用，最重要的是它還具備抑制塵蹣和異味產生的效果

有了這顆枕頭，你可以輕鬆擁有更清新、健康的睡眠環境，還能避免塵蟎對過敏的困擾

而且枕心上還有美麗的印花設計，讓整個枕頭不僅舒服，還顯得格外有品味，我就是被這些可愛的印花吸引到

這款高織紗緹花精梳棉七件式床罩組，原價可是要破萬的高檔好物

現在只要 $5980就能帶回家，真的不誇張，這價格根本佛心來著

採用高織紗緹花設計，不僅觸感細緻柔滑，還超級耐用，配上 精梳棉 更是提升你的睡眠質感，像睡在雲端一樣

冰U們，還在被傳統羊毛被壓得喘不過氣嗎？這款白發熱羊毛被絕對會顛覆你的想像

羊毛天然保暖，發熱纖維加速升溫，雙重保暖效果，蓋起來暖得剛剛好，冷天晚上也不怕冷冰冰的床

這種輕暖透氣的高品質羊毛被，原以為要好幾千，沒想到 1980元 就能帶回家

冰U們，冬天不怕冷，晚上睡得香～這價格真的超值！趕快手刀搶購，給自己和家人一個暖暖的冬天吧

超貼心拉繩設計，套棉被的麻煩瞬間變得輕而易舉

再也不用手忙腳亂調整棉被的位置，也不怕棉被跑來跑去，牢牢固定，不移位

冰U們，出門旅行最怕什麼？當然是行李又大又重

這款石墨烯絲柔被，真心推薦給喜歡登山露營或旅遊的你

石墨烯材質，快速升溫卻不悶熱，無論山區寒夜還是旅途中的小憩，都能給你恰到好處的舒適溫度

它折起來體積超小、重量超輕，不僅方便攜帶，還能隨時隨地享受暖暖的舒適感

不管是登山健行、野外露營，還是長途旅遊，這款石墨烯絲柔被都是攜帶好眠的最佳夥伴

體積小、重量輕、保暖透氣，讓你再也不用擔心睡得不舒適

JOJO寢具特賣會這次帶來超多爆款選擇，從石墨烯羽絲絨水洗冬被到膨膨絲絨冬被

全都是高品質、高CP值的選擇，價格更是讓人心動，錯過真的太可惜啦

冰U們，還在找一組適合一年四季的床包組嗎？

這款織物棉床包組，價格超親民只要 1380元，卻能給你五星級的睡眠體驗

柔軟又透氣的織物棉材質，搭配貼心設計，讓你的每一晚都更舒適、更方便

無論是自己用，還是送禮給家人，都絕對划算又實用

這款天絲40支床包+枕套組，現在只要 990元，不到千元就能帶回家，實在是太優惠了

採用 100%天然纖維，不僅透氣性極佳，觸感更是絲滑柔軟，讓人一躺下就捨不得起來

不到千元的價格，卻擁有五星級酒店的睡眠享受，性價比高到讓人忍不住多囤幾組

小孩必備！100%天絲兒童睡墊三件式，讓寶貝每晚好睡眠

這款組合包含 睡墊、被套和枕套，一整套都有了

無需再煩惱搭配問題，無論是床上鋪還是出門旅行，都能輕鬆應對

想要提升睡眠質量，選對枕頭很重要

這款天然乳膠枕頭 就是你的最佳選擇，無論你是喜歡平躺還是側睡

這裡有兩款完美設計供你選擇：平面型 和 工學型，都能提供最佳的支撐，讓你每晚都能舒適入睡

JOJO寢具特賣會還有更多選擇，讓你根據不同需求輕鬆找到理想的枕頭

無論你是喜歡羽絨枕的輕盈感，還是需要4D太空減壓護頸枕或X型護頸枕的精準支撐

這些枕頭都能根據你的需求提供最適合的舒適感，讓每一晚的睡眠都更加放鬆，第二天早上醒來精神滿滿

想要日常生活更有質感，這款超吸水字樣輕柔巾 和浴巾絕對值得入手

現在只要一包兩入119元，浴巾只要 129元

不僅價格超划算，還有高質感的 JOJO logo印花設計，讓你的居家生活瞬間升級

輕柔巾採用超吸水材質，輕巧又實用，不管是擦拭頭髮、清潔臉部

還是日常使用，都能帶來柔軟親膚的體驗，讓肌膚感受到滿滿的呵護

睡眠品質好不好，床墊保護可不能馬虎

這次推出的保潔墊不僅功能齊全，還有多種尺寸可選，讓你輕鬆找到適合的款式，打造更乾淨舒適的睡眠環境

潔白抗菌鋪棉床包式保潔墊，採用高質感鋪棉材質，柔軟又透氣

還能有效抑制細菌滋生，保持床鋪乾淨清爽，特別適合家中有小孩或敏感肌膚的人使用

如果你想多一層防護，還有防護防水材質保潔墊，能夠防止液體滲透，讓意外潑灑或汗水都不再是困擾

特別是炎熱夏天或有寵物的家庭，這款防水保潔墊是必備的安心選擇

想要提升居家舒適感，這款 長抱枕 絕對是你的理想選擇

現在超值優惠兩入只要449元，平均一個才225元，輕鬆就能讓你的休息角落變得更溫馨

長抱枕不僅適合抱著放鬆，還能作為靠墊、支撐腰部或腿部的好幫手

不管是窩在沙發上看劇，還是睡覺時需要更好的支撐感，這款抱枕都能給你滿滿的舒適體驗

這次的寢具特賣會真的是品質與價格的完美結合，讓每位冰U都能輕鬆升級居家生活質感，打造舒適的休憩空間

從床包組、保潔墊、枕頭到棉被、抱枕、毛巾，全系列商品通通有超值優惠，價格真的讓人心動不已

JOJO寢具特賣會不僅商品齊全，價格更是親民，快抓住機會，把家裡的床鋪好好升級一番，享受物美價廉的頂級舒適吧

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